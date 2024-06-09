綠衫軍恐怖團隊防守層層圍堵 徹底瓦解獨行俠巨星籃球

總冠軍第一戰，塞爾蒂克果然挾著更好的團隊陣容，取得首勝，奠定了整個系列賽的泰半局勢，但比之多數人的預期，獨行俠敗得更慘，繼續為各位讀者解析這場比賽，並從中探討下一戰達拉斯的可能的變陣與機會。

為什麼塞爾蒂克能，灰狼不能？

如果要用最簡單的歸納，點出綠衫軍最關鍵的成功之處，以及何以做到明尼蘇達做不到的事情，筆者會這麼說：一個唐斯（Karl-Anthony Towns）的差距。

在達拉斯與明尼蘇達的對戰確認後，多數人無不期望唐斯至少能以明星身分，痛擊獨行俠相對薄弱的禁區，以及打出進攻優勢，但大家都知道了，除了僅有一勝的曇花一現，唐斯在進攻端讓球隊徹底失望，可首戰復出的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），正正告訴世人，如果唐斯能打出原本的期待，對勝負能帶來多大的影響。

波爾辛吉斯睽違許久與總冠軍首戰第一節替補出場，隨即以一陣狂風暴雨般的5投4中11分，幫助球隊打出一波23：5的攻勢，幾乎直接就確定了本場的勝負，這段期間他直接單打對手長人，錯位單打格林（Josh Green），還投進了三分球，幾乎無所不能，隻手打亂了獨行俠的防守佈陣。

波爾辛吉斯甫回歸就用驚人火力給對手下馬威。 法國新聞社

防守端，綠衫軍同樣做到了唐斯做不到的事情，從而鞏固了防守。誠如戰前分析「首戰即終戰？塞爾蒂克「以攻制攻」 掌控獨行俠先決條件」所述，波士頓繼續沿用例行賽以泰托姆（Jayson Tatum）為主，包括霍福特（Al Horford），基本上就是大前鋒換防）預先換防中鋒+擋拆直接換防的策略，直接無效化唐西奇（Luka Doncic）的高效擋拆如意算盤。

只要獨行俠王牌Call掩護的對象是葛佛（Daniel Gafford）或萊夫利（Dereck Lively II），在波士頓換防下，唐西奇面對的就是一樣難啃的泰托姆，還可以藉此讓己方中鋒換防對手側翼華盛頓（P.J. Washington）或瓊斯（Derrick Jones Jr.），保護他們更難以被找錯位，同時盡可能繼續鎮守禁區護框。

反觀灰狼，唐斯換防唐西奇只會是另一場悲劇，不只保護不了戈貝爾（Rudy Gobert），還反過來要被法國人協防保護，這就是明尼蘇達團隊失守的原點，而綠衫軍卻能快意壓制唐西奇擋拆的鋒線防守優勢。

波士頓「以攻制攻」的大破區域防守

毫無疑問，綠衫軍首戰攻守俱佳，但也確實如筆者賽前分析，更關鍵的是一開賽就堅決打出自己的聯盟最強進攻優勢，且貫徹了本色：大量三分、快速傳導、找出錯位、出色單打乃至更好的切傳品質，一連串環環相扣如魚得水的流暢進攻，直接將達拉斯整個季後賽賴以前行的區域防守，拆個七零八落。

其中尤其是第一節，趁著獨行俠還沒有進入狀況，波士頓在波爾辛吉斯的驚喜加持下，整節就投射了15顆三分球命中7顆，反觀達拉斯整節僅8投中2，光三分球雙方就有15分的差距，導致全場都在填坑追分的窘境。

波士頓「以攻制攻」大破區域防守。 法新社

塞爾蒂克最終以近4成三分命中率42投16中（佔了本戰48%的投籃），上半場就27投11中（40.7%）正是拉開比數關鍵。

全場泰托姆與懷特（Derrick White）各投進3顆三分，其他還有5位隊友各投進了2顆三分。這是NBA季後賽史上第7次有7名隊友在單場比賽中投進至少兩顆三分；而波士頓光今年季後賽就出現兩次，同時也是NBA總冠軍賽史僅見，足見他們的三分火力有多猛，多點開花而防不勝防，也一如賽前預料，成了大破獨行俠區域防守的最強武器。

而當他們本季比對手投進更多三分球時，戰績是61勝5敗，比對手多投進4顆以上的三分球時，是更可怕的49勝3敗，無怪乎連唐西奇賽後都說：「我認為他們是 NBA 最好的三分球球隊，所以有時真的很難守下，特別是當他們有五個人在場並且他們都可以投籃時。」

但與此同時，一樣如前所述，無論是三分投射，亦或者看似單調的拉開單打，本季綠衫軍多所在是耐心傳導下，找到適合空間與對手情況下，才會執行，本質還是團隊籃球。

以首戰而言，全隊16顆三分中，有多達14顆（42分）來自助攻後出手，對照獨行俠僅9分；全場創造了34次的定點投籃機會，獨行俠僅12次。另外，綠衫軍還有多達43次突破，突破傳球率亦高達46.5%，獨行俠則是48次和29.2%的突破傳球率。

泰托姆化身誘餌，透過突破分球帶動塞爾蒂克攻勢。 路透社

以泰托姆為例，儘管整個季後賽他在被對手針對防守情況下，命中率一直不甚理想，此戰亦然，但他仍稱職的切換成無球與傳球優先角色。比賽進行至將近9分鐘才第一次出手，此時球隊已經取得24：18領先，也拿下並列雙後衛全場最高的5助攻，就算加上潛在助攻，唐西奇連傳球方面的表現，都不若這位塞爾蒂克一哥。

就算是單打，綠衫軍亦是恪遵紀律的在三分拉開空間，透過掩護傳球找到預定對象後，方著手進行：如波爾辛吉斯打格林，以及下半場獨行俠更多使用克萊柏（Maxi Kleber）以逼迫布朗（Jaylen Brown）調換防守任務，幫唐西奇紓壓之際，卻反過來被泰托姆與布朗拉到外線單打。在在顯示這一戰，塞爾蒂克是以井然有序的團隊籃球，徹底打敗了獨行俠的巨星籃球。

綠衫軍紀律嚴明的防守策略繼續奏效

相較於對手，第一戰的獨行俠，確確實實被防成了只靠球星的火力乾枯球隊。儘管筆者先前說，塞爾蒂克要戰勝達拉斯的更優先前提是進攻，但此戰綠衫軍就連防守，亦貫徹了本色，且比一般正常情況更加細膩，也更加傑出。

早前說過，塞爾蒂克基本的防守策略就是不派多餘人手對付擋拆，憑藉一眾優異的防守球員，主打換防後的一對一防守，同時間團隊防範傳球路線與角色球員空檔，以迫使對手更多單打。

表現在這一戰，成績斐然：

（1）整個季後賽，獨行俠場均能投進4.6顆底角三分，出手佔所有進攻手段的13%，本戰卻僅有3次出手機會-唯一進球還是在垃圾時間。 （2）全場獨行俠僅203次傳球，比前三輪場均少了足足48次、季賽少了56次，全場僅有13次接球投籃機會與9次助攻，本季新低，第二少都有14次。 （3）其中唐西奇更被逼迫到全場僅1助攻卻4失誤，這是他本季第一次助攻低於1次。 （4）進入垃圾時間前的前三節比賽僅5助攻，過去三季前36分鐘聯盟助攻最少球隊。 （5）簡單來說，就是達拉斯完全被逼入塞爾蒂克的防守劇本中，球傳不太出去，兩大後場雙星被逼迫進行更大的單打。

此外，根據統計，本戰獨行俠一共打了24波「Isolation」，卻只得到13分，幾乎每回合才拿0.5分，僅是他們季賽得分效率的一半；縱使唐西奇最終還是拿下30分10籃板，但「Playmaker」的影響力被封鎖，命中率也就46%。

唐西奇(左)面對布朗的緊迫釘防。 路透社

厄文（Kyrie Irving）雖然第三節有所起色，全場也才19投6中，三分0中，正負值是全場最低-19；團隊更不消說，唐西奇之外投籃命中率不足四成，三分命中率更只有20%。

突破不了對手強大的半場防守，獨行俠能否靠早先優異的攻守轉換突破僵局呢？不好意思，塞爾蒂克依舊保持低失誤率，進攻端的高效進一步減少防反機會，尤其是不夠專注的第一節，更是被對手搶下懸殊的籃板差，又要拿什麼打出「Transition」？全場快攻只得到可憐的6分…

最終，球隊沒有一節超過25分，輸球合情合理。

厄文面對綠衫軍可說是一勝難求。 歐新社

比數據更令人驚豔的，是塞爾蒂克執行的個人能力與紀律性，誠如霍福特所說，「每個人都真正鎖定了防守端，我們需要做的事情，只是想自始至終都非常紮實」，以及主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）稱讚的「這就是出色的個人防守」。

其中防守端本戰最受矚目的，無疑是布朗，即使泰托姆被公認是頭號主將，但如果後者繼續被嚴防而難以發力，前者繼續話題性的主防唐西奇有成，真有可能像當年柯瑞（Stephen Curry）時常被針對，反拿不到FMVP一樣，由布朗脫穎而出；球商高如基德（Jason Kidd），首戰賽後亦意有所指的大讚布朗，外界解讀是有意挑起兩人競爭心。

但首戰布朗他攻守兼備的優異表現，的確十分亮眼。儘管筆者賽前也認為他會是條件最適合守唐西奇的球員，亦預測他會有請纓主防時刻，卻也沒料到，全場會有超過56%時間，由他親自出擊，因為這樣他同樣得蠟燭兩頭燒，但他確實做到了，也做得很好；全場對位僅讓斯洛凡尼亞人，期間只讓他出手6次，甚至逼迫達拉斯得多派上克萊柏，減少布朗直接盯防唐西奇。

同時間塞爾蒂克也預判了唐西奇與厄文想打錯位的企圖，針對所有防守相對較有機會被針對球員，從霍福特、普里查德（Payton Pritchard）到豪瑟（Sam Hauser），清一色直接要求果斷換防，且近身防守放投不放切，最後厄文對這三人全場9投僅3中，唐西奇是更慘烈的11投1中。

觀者會懷疑，這三者能夠防達拉斯雙星那麼好嗎？肯定不然，雙星忌憚的還有後面虎視眈眈的協防群，儘管綠衫軍很有紀律的堅持不對擋拆派多餘人手，全場唐西奇發動了38次擋拆，塞爾蒂克僅2次閃電夾擊。

但就如厄文所說：「他們將我們引導到某些領域。每次我準備Isolation時，幾乎都有兩三個人在等我進去」；簡單說，雖然不對擋拆過度防守，但只要你達拉斯有人想切進油漆區，塞爾蒂克迅速的輪轉協防就會收縮，也是全場送出9次阻攻背後的祕密。

如何讓唐西奇脫離綠衫軍針對性防守，成了扭轉劣勢的關鍵。 路透社

達拉斯雙星就算錯位，也要猶豫再三是否要切入上籃？要切有時候還要避免太深，得用更高難度的拋投或中投，但這卻是綠衫軍擔得起的風險，進也不過兩分，不進就完全控制防守籃板。這也確實換來很好的突破防守成效：本戰唐西奇被迫以高於前三輪場均的22次突破進攻籃框，但他每次上籃，僅能拿下0.85分，首戰之前是1,12分。

你說怎麼沒提更好被點名的波爾辛吉斯？的確，他錯位唐西奇的效果並不佳，賽中有一段就是後者更有耐心拉擋拆，直到錯位到這位前隊友為止。但很快馬祖拉也出招，在錯位前波爾辛吉斯會先行再與另位後場隊友換防，讓唐西奇再次無法得逞。

想盡辦法讓波爾辛吉斯能有更多時間待在籃下護框，加上前鋒提前換防，也在防守獨行俠長人身上得到很好的回報，萊夫利度過了升為「Rotation」後最沮喪的一晚：之前季後賽場均兩雙，此役僅有5籃板2分，還是在最後6分48秒才得分，獨行俠連早先另一項重要武器高空吃餅都被封鎖。

加上被對手拉開空間後泰托姆與布朗雙鋒強攻，萊夫利不到20分鐘吞下5犯，葛佛也因為防守只敢上不到15分鐘，達拉斯禁區深度薄弱的點，也終於有球隊打得出隱憂了。

第二戰的達拉斯課題：如何支援唐西奇

反思第一戰，最後我們來看看獨行俠能有什麼解法？

最重要的核心課題，無疑會是「如何支援唐西奇」。此戰達拉斯王牌在進攻端被徹底孤立，傳不出什麼球，角色球員的三分出手被封死，高吊傳球都被預先防備，二把手厄文亦彷彿還在與前東家的心結陰影中，全場表現不佳。

進攻端首先的課題，還是要從厄文的振作，以及綠葉們的手感求回溫開始。

如賽前分析文所說，達拉斯的團隊進攻要被阻止，問題或許不在唐西奇，而是團隊狀況下滑一個檔次，事實上第一戰雖然綠衫軍公認守得好，卻也確實有這味道，獨行俠全場不是沒有空檔，Wide Open與Open三分出手卻僅24投6中25%，反觀塞爾蒂克35投14中40%。這正是筆者所提過的，首戰不安定因素：「休更久的塞爾蒂克在主場手感發燙，獨行俠卻休到失溫」。

當隊友外線空檔這麼不牢靠，防守端又被對方痛打，唐西奇心太趨於保守更相信自己，似乎也很正常。但正如基德賽後也特地提及，「球隊真的太黏球了，我們必須轉移球」。

萊夫利(右)和華盛頓必須跳出來減輕雙星負擔。 路透社

前提當然也是要找回更好手感，但獨行俠確實要透過更好的傳球品質以及掩護設計，幫助球隊不再那麼倚賴唐西奇的進攻發動，且在綠衫軍嚴密的半場防守與換防策略下，創造出更好的投射空檔；以及本該也有的錯位機會，禁區接到球的葛佛、萊夫利，真的硬打不了提前換防的泰托姆？身高優勢的華盛頓與克萊柏，又難道真的都打不動哈勒戴（Jrue Holiday）或懷特？不是只有對手可以打錯位的。

基德特別還提及從塞爾蒂克防守策略出發的一點：「他們不會讓唐西奇吊高，也不會給出底角三分，所以這是二對二的比賽（之於擋拆攻防），我們必須利用這一點」。

這位主帥要如何針對雙方的二對二機會，創造更好的進攻效率，想必會是第二戰獨行俠進攻端最重要的看點，是更多讓長人在好位置接球直上強攻呢？或者是設計出更犀利的高空接球配合？唐西奇又要怎麼調整出手或是傳球時機選擇呢？

最終，還要看顧唐西奇的體能，因為塞爾蒂克的策略，同樣如筆者所預測，就是要在攻防兩端同時燒乾他。

進攻端還可以做的是，減少讓他運球過半場，毋須在這般單純的工作上，就一直徒耗其體力；防守端的保護更重要，上半場的區域聯防，唐西奇總是站在最前線，只見塞爾蒂克就逐漸讓泰托姆與布朗針對他進攻。

到了下半場基德不是沒有出招，改讓唐西奇站到底角位置，但很快地，馬祖拉也再次反擊，透過側翼後場球員提上三分線掩護，逼迫唐西奇得離開底角，亦或者更粗暴的直接用波爾辛吉斯到底線接球，直接錯位攻打唐西奇。

面對綠衫軍的層層圍堵，唐西奇可說是燃燒殆盡。 法新社

唐西奇不見得防守都不佳，但體能的消耗是另一回事。第三節獨行俠將比數拉回個位數後不久，又被迅速拉開到20分差距，主要就是唐西奇已經明顯沒有體能跟專注力在籃板卡位與換防後輪轉等苦工，綠衫軍也迅速趁你病要你命，轉打成為防守漏洞的他。

面對塞爾蒂克豪華陣容，以及層層疊疊針對唐西奇的封鎖與消耗而來的綿密出招，基德與隊友們，能夠群策群力找到與王牌連線，不再讓他如首戰般孤立無援的方法嗎？亦或者達拉斯會繼續處於攻防兩端都被戰略剋制的泥沼？

或許獨行俠需要更大膽一點的嘗試，比如放棄首戰看來已行不通，對於外線投射身體對抗強度不足又空檔太大的區域聯防？但又會不會反落入臨時抱佛腳的半調子，或者跌入綠衫軍早準備好改用拉開單打痛擊的陷阱？

明天，等待基德與達拉斯給予我們答案。