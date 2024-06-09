挑戰連四年國聯敗投王 拿最多錢的柯賓捨我其誰

根據現代棒球的觀念，敗投已不再是衡量一位投手表現好壞的重要根據。話雖如此，敗投仍是投手——尤其是先發投手最不想看到的數據。令投手避之唯恐不及的單季20敗紀錄就是最典型的例子。

在上世紀80年代之前，單季20敗並不算是特別難堪的紀錄。晚至六、七○年代，包括後來入選名人堂的三百勝投手卡爾頓（Steve Carlton）、尼克羅（Phil Niekro）等巨投都曾單季苦吞20敗（尼克羅甚至包辦兩次）。在那個先發投手一季不完投個一二十場就渾身不對勁的年代，常在河邊走，哪能不溼鞋？單季20敗自然見怪不怪。

但自運動家投手金曼（Brian Kingman）在1980年吞下20敗後，長達四十多年的歲月，也就只再出過馬洛斯（Mike Maroth，他在2003年投出9勝21敗）這麼一位單季20敗投手——反之敗場剛好停在19的投手卻多達15位。要說這些投手（跟他們的教練）都沒有刻意迴避20敗這個魔術數字，顯然令人難以置信。

老虎先發投手馬洛斯在2003球季投出9勝21敗、防禦率5.73的悲慘成績，這也是大聯盟最近一位曾單季吞下20敗的投手。 美聯社資料照片

像是洋基投手雷爾利（Tim Leary）在1990年球季的9月19日吞下第19敗後（現代球迷應該很難想像洋基會有投手吞下這麼多敗），儘管此前他的投球局數（208局）、完投（6場）都遙遙領先隊上其他先發投手，但已經確定墊底的洋基還是寧可讓雷爾利最後13場比賽全做壁上觀。

但也不是所有人都像雷爾利跟洋基這麼…（請自行填入）。當雙城投手艾瑞克森（Scott Erickson）在三年後的9月18日吞下19敗時，雙城教練跟艾瑞克森選擇的是「勇於面對挑戰」。之後又先發兩場的艾瑞克森前一場幸運逃過敗投，下一戰更主投七局僅失一分。不僅「安全下莊」還幫助雙城拿下勝利。

跟艾瑞克森一樣勇於面對挑戰的19敗投手還有本文的主人公柯賓（Patrick Corbin），不過他要面對的挑戰不是睽違20多年的20敗紀錄（前年柯賓吞下19敗時已經是球季倒數第四戰，原本就沒機會再先發），而是連四拉四的聯盟敗投王。巧的是原紀錄保持人拉摩斯（Pedro Ramos）當年創紀錄的前三季人也在華府，不過不是國民，而是後來搬到明尼蘇達改名雙城的前華盛頓參議員隊。

不知是不是命運捉弄，柯賓的球員生涯正好以疫情造成球季縮水的2020年作為分水嶺。在此之前，他是連兩季超過230K、拿下年度最佳左投獎，並且在世界大賽第七戰拿下勝投幫助國民贏得隊史第一冠的巨投。在奪冠那一瞬間，季前與柯賓簽下6年1.4億美金天價合約的國民高層，應該萬萬沒想到他的好日子就到此結束。就在隔年的縮水球季，前兩年都投滿200局、被打擊率只有.219的柯賓卻成了全聯盟被打擊率最高（.307）的投手。

柯賓在2019年幫助國民贏得世界大賽冠軍，季後獲得國民的天價合約。不過他接下來就開始狂走下坡，並以超快的速度累積生涯敗投。 美聯社資料照片

套句股市名嘴說的：「這只是剛開始」。下一季柯賓更是集全聯盟防禦率最高（5.82）及被轟最多支全壘打（37支）兩項「殊榮」於一身。也就從這一年開始，與卡斯提歐（Luis Castillo）並列國聯最多敗投手（16敗）的柯賓正式走上連莊敗投王紀錄的挑戰之路。

想當敗投王，不但要靠自身「努力」，球隊戰力能否「配合」更至關緊要。「幸而」此時的國民正進入重建期，讓柯賓能夠在2022年球季更加放飛自我，不僅敗投（19敗）讓第二名的邦賈納（Madison Bumgarner，15敗）看不到車尾燈，投球局數未達標的他責失分仍能領先群雄，使得他的防禦率（6.31）達到十多年來無人能及的新高。去年柯賓雖然「放慢腳步」，不過防禦率（5.20）仍是全聯盟最高，敗投（15敗）也繼續穩居國聯第一，只小輸美聯敗投王萊爾斯（Jordan Lyles）兩場。

今年是柯賓合約的最後一年，前四年都在國聯東區墊底的國民本季戰績有不小起色，目前正以29勝35敗暫居分區第三。但1勝7敗、防禦率6.15的柯賓仍堅持「負重前行」，在上週拿下第七敗後，目前與兩大墊底爛隊馬林魚及洛磯的先發投手羅傑斯（Trevor Rogers）與哈森（Dakota Hudson）並駕齊驅。不過柯賓挑戰紀錄的最大障礙從來都不是對手，而是如何讓教練願意繼續任由他先發。過去幾年有長約護身，國民高層只能一忍再忍。如今進入合約年，如果柯賓不是像鄉民說的「有高層的裸照」，即便他今年3540萬美元的薪水是全國聯最高，很難想像國民會忍他到球季結束——去年投不滿一個月就被釋出的邦賈納就是最好的先例。

柯賓雖然表現不佳，但他卻是今年國聯薪水最高的球員，不要懷疑，他的前隊友天才小使、哈波都領得比他少。但因為是合約最後一年，如果不能偶爾贏個幾場球的話，恐怕球隊不會讓他再一路敗下去。 美聯社資料照片

玩笑歸玩笑，今年戰績雖有起色但離強隊還差一大截的國民也在等著看柯賓能不能投出幾場好球，讓他們在交易大限前有機會貼錢（當然需要很多錢）換來一兩名新秀。下個月才滿35歲的柯賓其實並不算老，除了追平連續四年敗投王的紀錄外，我們衷心期望現役敗投第二多（125敗）的柯賓在本季結束後切勿輕易言退，而是繼續努力向生涯兩百敗邁進。可別小看這項成就，上一位兩百敗投手莫伊爾（Jamie Moyer）投到47歲（2010年）才達成這項成就——比最後一位三百勝投手「巨怪」強森（Randy Johnson）締造紀錄還晚了一年。再往前的麥達克斯（Greg Maddux）跟葛拉文（Tom Glavine）更是縱橫聯盟二十載的名人堂巨投。再加上現役最多勝的韋蘭德（Justin Verlander，260勝143敗）想達成300勝甚至遠較200敗容易。由此看來，能挑戰這項紀錄的投手捨柯賓其誰？