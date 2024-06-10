高中棒球員一窩蜂旅美 先惦惦自己斤兩再談夢想

平鎮高中左投林維恩以破百萬美元簽約金加盟美職奧克蘭運動家，歷年台灣已有將近百名球員赴美發展，然而真正站穩大聯盟的台將屈指可數，而且回來台灣打職棒後不進則退者比比皆是，旅外光環褪色，不是出國打球就好棒棒，也不是留在中職打拚就低人一等。

看到高中球員畢業一窩蜂跑去美國打球，內心有無限感慨，這要從幾個層面來看；首先，你去美國打球的心態是什麼？聽過很多球員說，我去美國打球就是要學習，希望能看看不一樣的世界，還能學習英語，其實有這樣的心態，你已經輸一大半了，因為美國職棒聚集全世界最優秀的球員，台灣球員到那邊就應該帶著「跟你輸贏」的決心，畢竟你抱著學習的心態，遇到挫折只會給自己找更多藉口，很難有長足進步。

其次，你到美國職棒的終極目標是什麼？是要在大聯盟發光發熱，還是有上過大聯盟就算圓夢了？如果只是想和MLB沾上邊，何必這麼辛苦，美國非常競爭，如果台灣球員身心技都沒有好好武裝，到那邊只是陪公子練劍，時間一到就像免洗筷一樣等著被淘汰，你只是數千名小聯盟球員的其中1人，到美國打球並沒有比較了不起。

自從陳金鋒開啟旅美風潮之後，歷年來有大量球員前往美國挑戰，但只有王建民、陳偉殷、胡金龍(中)等少數球員能在大聯盟待上一段時間，很多年輕球員甚至整個旅美生涯都只待在小聯盟。 聯合報系資料照片

第三，我覺得這個心態絕對普遍存在於旅美球員內心，那就是「即使我在美國上不去，大不了回來中職打球就好」，這樣給自己留後路的想法，你就很難攻上大聯盟並取得成就，如果一開始出去就抱著「我出去就沒想著要回來」的決心，成功機會相對較高。

第四，也是很現實的問題，球員本身有沒有惦惦自己的斤兩，這20幾年來看過太多例子，明明這位選手連打國內甲組成棒都很難有好成績，何況是中華職棒，但他們依然被美職球隊簽走，也許是身材、球速或什麼特質被簽下，但明顯就不夠格出國能闖出一片天，回到台灣選秀落榜的旅美球員也不在少數。

而且，近年中職頂尖好手的身手，逐漸吸引國外職棒球探目光，如果你有能耐，不怕不被看見，如果你沒有真功夫，到哪裡都不會發光。

統一獅先發投手古林睿煬在平鎮高中畢業後就直接參加中職選秀，因為表現優異，吸引不少國際球探到場觀看，未來仍有機會挑戰旅外。 聯合報系資料照片

近期外界討論中職該如何留住好手，其實，即使簽約金破千萬台幣，也很難讓頂尖甚至中高水準的高中球員留在台灣打球，能做的就是提升本土職棒競爭力，輸出好手到美、日職，而且他們必須成功，才有辦法讓高中球員相信，我留在中職幾年只要有好成績，還是有機會出國發展。

過去很多旅美投手往往帶傷和退化身手回到中職，表現不盡理想者比比皆是，這是因為美職實在太多怪物，台灣投手必須做出超出自身能力和身體素質能負荷的事情，所以容易受傷，野手則是經過競爭自然淘汰，老美教練不太會教什麼，很難有所進步。

必須強調的是，旅美打球只是一種選擇，並不是說你出國就高人一等，背後伴隨受傷、被欺負、賺不到錢、心理受創的風險，也是球員旅美選手承擔的，如果高中球員能力不到，或想著美國混不下去大不了回台灣，或是我上大聯盟打個幾場就算一圓美夢，有這些念頭的選手，其實留在台灣發展就好，人生不用那麼辛苦。