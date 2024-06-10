重返韓職又是一條龍 羅哈斯成日韓巨大差距新指標

日本職棒今年呈現更加極端的「投高打低」，加上近年以來投手實力不斷提升，使得外籍打者在NPB愈來愈難生存，

以曾經效力阪神虎隊，今年重返、第二度進入韓國職棒體系的多明尼加洋砲羅哈斯（Mel Rojas Jr.）來說，他在2020年在韓國職棒以47支全壘打、135分打點拿下雙冠王及聯盟MVP，還引起巨人、阪神兩大強權球隊相爭，不過到了日職之後身手完全判若兩人，不但阪神的V使者沒當成，還使得KBO洋將評價直直落。

羅哈斯2021年整季只有0.217打擊率、8支全壘打、21分打點、OPS0.663的成績，當時還可以說有疫情這個變數，但是2022年還是只有0.224打擊率、9支全壘打、27分打點、OPS0.663的成績。他在日本打球的年薪高達2億7,500萬日圓，績效令人大失所望，在阪神兩年的平均OPS為0.697，與KBO的KT巫師隊時代4年平均0.982有相當大的差距。

34歲的羅哈斯去年在墨西哥聯盟打了一年，今年重返韓職KT巫師隊，目前為止出賽62場，又打出0.305打擊率、16支全壘打、51分打點的高檔成績，其中打點、全壘打都在KBO10球團打者中高居前五傑，OPS1.004甚至高過之前第一次效力KBO期間。這一次重返韓職，他主要定位變成開路先鋒，與一般的洋砲棒次安排不同，KT巫師隊李強喆監督分析羅哈斯能再次在韓國發光發亮的原因在於經歷了日本那一段的失敗經驗，讓他更加具有想要在韓國打出成績的企圖心。另外，李強喆也提到，在日本看過日本投手的球對於選球也有很大的幫助，0.422的上壘率高過他在KBO最高峰的0.417。

李強喆同時也是2023年WBC經典賽韓國隊總教練，當時他就曾表示過：「日本球速快的投手比韓國多，控球好的投手也是如此。」日本國家隊在最近幾年的重大國際賽，舉凡2021年奧運、2023年經典賽等等都以秋風掃落葉的姿態抱走冠軍。相反地，韓國則是接連挫敗，親自帶隊征戰WBC的經驗，加上陣中主砲羅哈斯在日、韓之間巨大的成績落差，身為指揮官，李強喆對於日本、韓國目前的職棒水準差異，尤其是投手實力的差距想必有更深刻的體認。

阪神虎隊也曾經以年薪3億4,000萬日圓高薪聘請KBO頂級洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario），這個失敗投資也經常被提出來檢視，加深「韓職外籍打者成績再好，在日職仍然不通用」的印象。

還記得羅哈斯之前的加拿大籍內野手羅馬克（Jamie Romak）嗎？他的成績落差更加突顯了日本、韓國的職棒水準落差。2016年他在橫濱DeNA一軍只出賽30場比賽，留下0.113打擊率、2分打點的慘淡成績，沒有任何全壘打，10月初就被戰力外通告。但羅馬克隔年起轉戰韓國職棒SK、SSG大放異彩，5年期間打了155支全壘打、409分打點，平均打擊率0.273，2018年更是43支全壘打、107分打點的成績，接近羅哈斯在KBO時期的高峰演出。

羅哈斯相隔4年重返KBO，目前打出不亞於4年前的成績，對於KT巫師隊來說當然是件好事，否則現在倒數第二的戰績恐會更慘。但成為日、韓職棒水準落差的最新指標人物，對於韓國職棒的球迷來說，恐怕是心情複雜。