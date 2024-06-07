對尬前東家的命運巧合 厄文和波爾辛吉斯各是奪冠關鍵

球迷引頸期盼，乾等了一週的總冠軍戰終於到來，波士頓塞爾蒂克近三季兩度殺進總決賽舞台，此前12勝2敗的季後賽強悍表現卻未必是奪冠保證。新科西區霸主獨行俠在雙神仙唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)聯手帶隊下，球隊接連在不被看好的情況下走到這裡，且奪冠希望後勢看漲。雙方對決除了聚焦在泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)與唐西奇、厄文的四星對決外，還有一項命運的安排也會是個有趣的觀戰重點所在。

厄文、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)兩人在總冠軍賽交手的都是自己的前東家，過去的不如意造就他們現在更加成熟的養分，若沒有早前各自在塞爾蒂克、獨行俠的那段往事，相信兩人都很難再次扭轉他們的生涯形象，甚至創造巔峰打進冠軍賽。

以厄文來說，2017年在騎士和老詹尋求衛冕失利後，不甘心只能當副手的他鬧得滿城風雨，而被交易到波士頓，但沒想到一心想開創自己世代，想當上球隊老大的厄文最後卻成了綠衫軍的休息室毒瘤。當時的厄文以手握總冠軍自負，常批評隊友的水準不到冠軍水平，對待人也不曾好臉色相待，遂在兩個球季內成為了塞爾蒂克害怕的氣氛大師，最後以休息室毒瘤的姿勢黯然離開波士頓。

厄文(中)在塞爾蒂克的兩個球季是他生涯最不快樂的一段時間，性格也從此開始變得相當古怪，直到他來到獨行俠後才重回他真實的一面。 美聯社資料照片

隨後加盟籃網和杜蘭特(Kevin Durant)聯手雷聲大雨點小的故事就不多贅述，從不打新冠疫苗無法上場，到重大的反猶太爭議，無論場內外的厄文總有令人匪夷所思的怪異舉動，個人身價在前幾年急速滑落到了人人喊打的地步。若不是這個賽季個人專注在球場表現且與獨行俠磨合得宜，很難相信厄文還有重返巔峰的一刻。

厄文上季代表獨行俠打了20場例行賽，由於他的名聲不佳，以及他和唐西奇都需要球權在手，這樣的組合實在無法令人有多大期待空間。直到兩人合作的第一個完整球季，厄文專注在球場表現與重視團隊優先的心態改變下，他和唐西奇的搭配日漸培養出默契，相輔相成的意外成了最可怕的後場拍檔。厄文和唐西奇兩人在季後賽合計場均能攻下51.6分，其中有四場球更是雙雙都在30分以上，改寫季後賽後場搭檔新紀錄，讓他們倆已經開始被譽為史上最強的後場雙人組，現在聲勢可說是如日中天。獨行俠決勝時刻坐擁雙核心能主宰戰局的威脅性，關鍵時刻不手軟的殺手特質更是比下對面的泰托姆、布朗。

唐西奇(左)和厄文(右)的組合已被認為是史上最佳的後場搭檔之一，如果他們能得到總冠軍，更能證實這個論點。 美聯社資料照片

防守獨行俠首重在阻斷唐西奇的供輸，綠衫軍有防守一流且身材比灰狼後場更棒的哈勒戴(Jrue Holiday)，布朗能親自伺候唐西奇，但重點在於迫使他將球交出來之後，塞爾蒂克其他人的換防、包夾與否的戰術執行與球員間溝通是否即時有效，否則獨行俠兩名高效率的內線跳跳人葛佛(Daniel Gafford)，里夫利(Derek Lively)依舊還是有辦法接應到球朝籃框攻擊。

再者，獨行俠除了內線有最適合唐西奇體系的跳跳人之外，側翼上還有機有動性高華盛頓(PJ Washington)，瓊斯(Derrick Jones Jr.)能攪和。即便是防守強悍如塞爾蒂克都禁不起一刻的鬆懈大意，何況往往比賽膠著時，還有厄文不時會出現各種神仙球拯救球隊。對塞爾蒂克來說，在東區前三輪都沒有都沒碰到太大阻礙或許提醒著他們要更小心面對獨行俠瘋起來的反撲，真正的挑戰現在才開始。

至於，綠衫軍內部陣容，整個季後賽才打了四場的波爾辛吉斯日前已加入球隊完整的練球並且可望在總冠軍賽歸隊，絕對是他們最大的好消息。

畢竟波爾辛吉斯代表的是球隊的第一高度，不能輕易讓獨行俠跳跳人雙人組與肯拚肯搶的側翼在油漆區予取予求。若是缺少波爾辛吉斯，綠衫軍會很難打。波爾辛吉斯本季學會了更聰明、成熟的打球，即使作為副手他依然願意以團隊為優先，不管是個人效率值高達全隊最高，或者是球隊戰術佈署也得與他息息相關。綠衫軍每100回合的對位中，當有波爾辛吉斯在場上時攻守兩端對球隊都是正面加分作用，這是過去他在獨行俠無法享受到的個人與球隊戰績同步提升的成就感。 如果波爾辛吉斯依然在唐西奇身邊作為副手，那他肯定無法隨球隊爬到今日的高度，甚至可能連擺脫痛痛人與否都是未知。

波爾辛吉斯(左二)過去在獨行俠的2個半季球，不論是擔任中鋒或是大前鋒，他與唐西奇(右二)的搭配就是有些格格不入。但他穿上綠衫之後，與隊友的合作卻是異常流暢。 美聯社資料照片

波爾辛吉斯的高度、臂展，與機動性能帶給綠衫軍協防、封蓋的嚇阻性，也能減少外圍防守被突破後裡面就放空城的窘境。雖然泰托姆、布朗專注於防守時的質量也相當不錯，但球隊發動攻勢，進攻終結，甚至關鍵時刻需要挺身而出，塞爾蒂克都太需要雙探花在決勝階段還有體能能夠應付。此外，兩人合作七年來從未奪冠，從前些年每季末傳出拆夥謠言，到近幾季的穩定，二度殺進總冠軍的他們自然是很渴望替球隊拿下冠軍，同時泰托姆也想證明自己在關鍵時刻能不手軟，布朗能一甩他被譏為不會左手運球的聲音。

西區第五種子一路殺進總冠軍賽，面對東區龍頭毫不遜色，外媒預測多半冠軍賽將打到第六、七場才會分出勝負，且唐西奇、厄文的雙神仙組合聲勢正在浪頭上，被看好奪冠登頂的機率還比雙探花拿下冠軍還高，一切的一切總冠軍賽開打了就知道。