PLG總冠軍賽觀戰焦點 國王vs.領航猿賽前大預測

台灣職籃PLG七戰四勝總冠軍賽6月9日將在桃園巨蛋開打，由例行賽戰績第一的桃園領航猿vs.第三的新北國王。

PLG總冠軍賽看什麼？決勝密碼在哪？最後贏家是誰？

台灣職籃有三個票房密碼，PLG職籃林志傑、林書豪和T1聯盟「表弟」卡森斯。但今年林書豪票房魅力、聲勢跟上季效力鋼鐵人一比，氣場少了一半。林志傑光環也在大幅下滑，表弟票房魅力不如「魔獸」哈沃德，台啤雲豹在桃園營造票房 人氣同樣非常吃力。

台灣職籃兩個聯盟都一樣，超級球星光環、NBA看板和新鮮感紅利都已消褪，剩下動員、組織和贊助商吶喊，現場很熱鬧、激情，但真實票房和跨出同溫層市場營銷、基礎球迷仍在停滯。

看林書豪打球，看一場少一場，36歲林書豪還是超級球星表現，今年場均19.3分、5.2籃板、4.4助攻，三分命中率4成3比上季還高，但受困傷病，整體表現和效率都在下滑。林書豪上季效力鋼鐵人，場均26分、8.5籃板、8.9助攻。

今年總冠軍賽林書豪必須「火力全開」，打出超級洋將數據和帶動性，比例行賽更高一檔表現，否則面對又纏又黏領航猿生猛有力年輕球員，國王很難贏下系列賽。

依照林書豪狀況下滑程度，林書豪可能再打一季，最多兩季，國王團隊戰力和陣容深度不及領航猿，需要林來瘋帶動打出奇襲，國王才有奪冠機會。

2、洋將戰力對比

國王失去中鋒牧倫斯影響很大，目前不管是211公分中前鋒奧帝還是208公分中鋒路易士，攻防作用和個人能力都不及牧倫斯。但奧帝能投籃、進攻能力還在，路易士是很好團隊球員，兩人都很稱職，但都沒有統治和改變比賽能力。國王非常依靠小洋將曼尼高的進攻、一對一和協防壓迫。

國王洋將奧帝，是國王在今年總冠軍系列賽勝負重要指標。 新北國王提供

領航猿洋將組合比國王完整許多，空間長人布朗經驗老到，三分外線神準，主力中鋒沃許本就是20分+10籃板長人，208公分前鋒密克斯和198公分前鋒葛拉漢都是合格第三洋將，有速度、對抗和力量。

洋將決高下，甚至定勝負，今年PLG總冠軍賽國王洋將組合想要翻身，非常困難。

3、決勝密碼

國王教練萊恩用人精簡，基本上就是四本土林書豪、林書緯、李愷諺、楊敬敏加三洋將。角色球員劇分不高，團隊戰力作用有限。

領航猿教練卡米諾斯用人輪換稍多，六本土白曜誠、盧峻翔、李家慷、關達祐、林正、周儀翔加三洋將，陣容深度更好，角色球員作用和影響力更大。

領航猿中鋒沃許本，PLG聯盟籃板王，他是領航猿爭冠最重要武器。 PLG聯盟提供

領航猿是例行賽戰績最好球隊，白曜誠、李家慷、關達祐三名後衛進化很多，年輕有勁防守壓迫強，盧峻翔已經是 PLG本土第一射手，整體戰力不會輸給國王後場精英陣容。

除非林書豪打出上季場均26分、8籃板、9助攻超神狀況和帶動力，否則國王很難在總冠軍賽對抗領航猿。

賽前大預測：領航猿六戰封王