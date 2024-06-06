首戰即終戰？塞爾蒂克「以攻制攻」 掌控獨行俠先決條件

時序終於來到Finals，史上第6支以分區第5以下排名闖進總冠軍戰的獨行俠，將與前面5支前輩一樣，都要遭遇分區第1的強隊，事實上作為今年唯一60勝球隊（64勝18負），例行賽進攻排名第1、防守第2，儘管相對參考價值較低，但季後賽同樣進攻排名第1、防守排名第3，且例行賽與季後賽淨效率都獨步全聯盟的龍頭強隊，波士頓塞爾蒂克，絕對會是達拉斯企圖奪下隊史第二冠的最終大魔王。

但同樣地，在泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）雙鋒時代，已6度打進分區冠軍戰，第二次打進總冠軍戰；還有史上第6位至少38歲打進總冠軍，「無冠球員季後賽出賽次數」高居第3，僅次於馬龍（Karl Malone）與史塔克頓（John Stockton）的霍福特（Al Horford），遑論整個波士頓都飢渴於拿下自1986年以來的第二冠，以便再次超車湖人獨居隊史總冠軍榜首（雙方現在打平，皆17冠），綠衫軍對於歐布萊恩盃，也毫無不拼死命爭奪的理由。

慣例地，讓筆者來為各位讀者，進行本季最後一次的系列賽前觀戰重點分析：

塞爾蒂克先發五虎難以撼動。 歐新社

塞爾蒂克需要「以攻制攻」

儘管國際賭盤看好綠衫軍，下注獨行俠的資金卻更多，這也不難理解，因為達拉斯才剛闖過了擊敗金塊，原本奪冠大熱門的灰狼，而且是以擊潰聯盟本季最強防守，4勝1負的快意之姿，唐西奇（Luka Doncic）更在系列賽中，打出了神般的無解表現，無怪乎看好度大增，吸引眾多想搏一把的球迷。

也所以，外界許多的討論，都將重點放在，立刻趕到戰場的例行賽防守第2塞爾蒂克，是否能完成第1未竟其功的封鎖任務，進而得勝？

但就筆者觀點，綠衫軍要跨過獨行俠，主要焦點並非防守，儘管總有云「季後賽防守致勝」，也絕非這一輪防守不重要，但誠如綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）所說：「沒有人能夠『阻止』唐西奇與厄文（Kyrie Irving）」，只要盡力讓自己維持在高水準防守上，毋須太過在意能壓制達拉斯後場雙星到多低程度，而是該更聚焦在打出該有的絕強進攻，以攻制攻-而這，正是灰狼做不到的事情。

何以這樣說？實在是看完對灰狼系列賽，筆者深深的感受，除非進入總冠軍戰，獨行俠團隊下滑一整個檔次，只要能維持前三輪的綠葉發揮，只要對手場上五人有相對弱點，唐西奇就有能力破解掉對手任何的防守如意算盤；塞爾蒂克始終還是會有長人包括霍福特、柯內特（Luke Kornet），後者例行賽效果很差，但必要時也許該多用提爾曼（Xavier Tillman）的上場機會，甚至波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都是能被針對的對象，亦很難完全不用普里查德。

現在的唐西奇，已經堪稱達到隨心所欲，能視對手佈陣見招拆招的MVP級別，但他無論如何都能拆解，憑藉的也是一手優異傳導，導致對手想鎖他，總會被找到防守破綻。問題就在於這般成功的前提，仍得靠整支團隊，而唐西奇，現在正擁有著生涯最能分憂解勞的一群隊友。

我們看到的是，厄文如何與他互補，兩人例行賽與季後賽的三分出手與油漆區出手，多寡與準度剛好互換，代表著對方若要逼迫唐西奇往另一個面向進攻，厄文就會扛起他空缺的那一塊。

厄文(右)與布朗的進攻發揮與否牽動雙方勝負。 美聯社

除此之外，唐西奇整個季後賽的助攻呈現兩極化，150次中31次傳底角，35次第一時間，這有賴華盛頓（P.J. Washington）與瓊斯（Derrick Jones Jr.）為首，把握度極高的底角三分（兩人季後賽三分有73%來自底角，團隊季後賽總共投進78顆），以及葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）吃餅的高效。

團隊幫忙分球後的投射效率，也反映在唐西奇季後賽的場均二次助攻與潛在助攻，兩者皆排名第2，前者僅次詹姆斯（LeBron James），後者僅次約柯奇；這象徵獨行俠優異的轉傳與出手品質，不讓唐西奇吸怪的努力白白浪費。

遑論整個季後賽，基德（Jason Kidd）不斷地透過戰術設計，在幫助唐西奇拆解防堵，以灰狼系列賽而言，我們就看到了單擋、雙擋、背擋乃至超高位擋拆等多種變化，一一破解了明尼蘇達的防守變陣。

這或許就是基德近日強調的團隊「韌性」。

唐西奇使用率是近年新低，甚至由於厄文的存在，三不五時也能切換打個無球，更加難以預測，整支團隊支援這位王牌，能夠盡可能實現他腦海中的破解法，這才是筆者真正覺得，綠衫軍別把焦點放在要比灰狼防的更好許多上，更該做的是打出最好的自己，那聯盟最強的進攻。

在這點上，正如第二輪灰狼就是衝著金塊建軍，上一輪獨行俠配置就是灰狼的夢靨般，塞爾蒂克的陣容與球風，剛好也是打在達拉斯的痛點上。

2011年以球員身份贏得首冠的基德，也渴望能用總教練再圓夢。 法新社

首先，正如基德預測綠衫軍會主打「5-Out」一樣，今年季後賽獨行俠一路走來，防守端的招牌正是一套輪轉有序的區域聯防，靠著必要時能接受的放棄三分，也要死守禁區與籃板，三輪下來過關斬將。但塞爾蒂克，卻手握破解區域聯防最有效的武器：聯盟最強大的三分火力，以及可擺出全員都具三脅的菁英陣容。

本季塞爾蒂克例行賽就是聯盟出手與命中數第一、準度第2的三分大隊，季後賽命中率雖然下跌至第6，依舊是出手與命中數第一，且遙遙領先，與第5的獨行俠有0.4%命中率差距，每場卻多進兩顆。

塞爾蒂克雖然時常遭外界以太多單打詬病，卻同樣也是支重視團隊配合的球隊，Catch & Shoot才是綠衫軍最主要的三分投射手段（例行賽場均11.4顆，獨行俠9顆），這彰顯著團隊外線，不僅是靠個人能力，同樣是傳導分球下的戰術產物。

從例行賽與季後賽，三分球佔出手比例都是聯盟最高，而且幾乎近半觀之（季後賽佔了47.4%，第4的獨行俠也才40.9%），更可以體現瘋狂投射三分，確確實實就是塞爾蒂克的戰術思維，球員也的確力足以貫徹執行：本季有多達7位球員場均出手3顆以上，命中率高於33%，三分砲火質量俱佳。

憑藉著三分火力，波士頓著實有本錢打開達拉斯的區域嚴防，否則獨行俠將能打出極佳的油漆區保護；整體其實獨行俠跳投更多，但塞爾蒂克更極端於三分出手，目的也是著眼在盡可能拉開空間，就能進一步凸顯場上能擺出全員可持球進攻、一票能單打好手，武器庫豐富之優勢，從而進行各種尋找弱點的錯位針對，以及無球配合。

儘管有現在場上最強球員的唐西奇，以及以高超單打著稱的厄文，達拉斯高居聯盟每回合單打效率第2，手握群英的綠衫軍，以雙鋒為首，團隊亦名列第3。

菜鳥萊夫利(後)和華盛頓能否延續強勢表現。 歐洲新聞圖片社

這般坐擁眾多三脅好手，簡單而粗暴的先拉開再強攻，正是區域防守最麻煩的挑戰，在波爾辛吉斯回歸後，更有了5-Out直接切換高效低位進攻的可能性，這等防不勝防，尤其可能會打出早先藏很好，達拉斯禁區相對薄弱的隱憂。

除此之外，塞爾蒂克還有兩項利多：聯盟最低的失誤率，懷特（Derrick White）尤其表現優異，面對失誤率較高，且亟需攻守轉換以突破綠衫軍半場防守的獨行俠，攻防兩端都是好消息。

另一方面，綠衫軍也是季後賽場均最少犯規的球隊，當然獨行俠本身靠著唐西奇賴犯規的能耐，團隊更能上罰球線（季後賽球隊罰球命中率最差），但綠衫軍是有機會減少對手王牌在這方面得利，反之泰托姆與布朗也擅於製造對手犯規施壓，一來一往，有機會減少唐西奇球商表演機會，同時反過來為更倚賴少數球星的獨行俠，增添犯規麻煩。

雙方防守的進退考驗

這場系列賽，同時也會是基德與馬祖拉的鬥智大戰，特別在防守端，都須要面臨艱難抉擇。

防守但求正常，毋須過度期盼能達到何等壓制，但在找到痛點就針對的季後賽，很考驗是否至少能「正常」。

先談獨行俠可能的兩難，正如前述，球隊季後賽都以區域聯防為主，以分區冠軍戰為例，灰狼曾數次在某段期間大量投進三分，許多主帥或許此時就已變陣，但基德堅持了下來，耐心等到對手準頭下滑而致勝。可是這從來沒有標準答案，塞爾蒂克就是這方面的終極考驗，如果他們持續大量投進三分，這次基德還能堅持嗎？堅持又是否會是正解？

綠衫軍同樣面臨抉擇。例行賽到季後賽，他們防守擋拆基本上就是兩人應付，必要時換防，不派多餘人手，以盯住其他球員，這造就季後賽場均只讓對手投進1.5個底角三分的佳績，對付高效底角的華盛頓與瓊斯，會是很好的策略。

波爾辛吉斯有望回歸。 路透社

事實上達拉斯後場雙星面對綠軍兩位後場大鎖，例行賽聯袂砍下112分，唐西奇兩場都大三元，命中率共19投14中，厄文命中率也是不俗的共20投9中，看起來確實仍守不住，卻也證明了就算雙星依舊閃耀，不妨礙塞爾蒂克兩場都是贏家。

從數據上來看，唐西奇例行賽單打是過去四年來全聯盟最多，但整個季後賽塞爾蒂克尤其擅長防守且擅長逼迫對方陷入單打，透過換防+減少協防，的確有機會讓斯洛維尼亞人陷入更多單打獨鬥。

但，總冠軍戰又是另一回事，因為唐西奇正在顯露例行賽隱藏的獠牙。

就數據而言，無論是單打或持球擋拆，季後賽的他都相對高效，最好方式還是閃電夾擊「Blitz」，迫使球交給其他綠葉處理球；不過季後賽綠衫軍是使用「Blitz」比例最低的球隊。這正是各隊都會經歷的挑戰，若果Switch與單防被唐西奇甚至厄文高效痛擊，這一次綠衫軍要動搖防守隊本，更改策略嗎？而這會不會帶來更大的傷害？

在此之前，塞爾蒂克仍有足夠的資源，在大方向下進行保護微調，這將是球迷可以看門道的地方：季後賽葛佛與萊夫利為唐西奇設置了59%擋拆，得分效率明顯高於其他人，但綠衫軍例行賽就曾以泰托姆防守萊夫利預先換防，用以防守唐西奇時的擋拆，無效化達拉斯長人的「Roll in」，同時逼迫唐西奇單打；同時間就算是主打換防，綠衫軍也能保護長人，以其他球員交換，這點哈勒戴（Jrue Holiday）尤其擅長。

最難的課題，大概就是長人還是會有沉退的時候，這將讓唐西奇有更多進攻油漆區的空間，對於擅長製造犯規與助攻底角三分與第一時間的他而言，會是欣喜樂見的情況。

例行賽唐西奇就多所針對霍福特，這位100分鐘以上球員每100回合正負值最佳的球員，這一輪很可能被當罩門打，好消息是波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），就算防守沉退，效果應該也會好上一些。

綠衫群雄能否拖垮藍白雙星

塞爾蒂克這系列還佔有的優勢，當然還有整體平均更高的球員實力，例行賽先發五虎聯盟最強，陣中五位全明星，泰托姆與布朗且分別拿過年度第一、第二隊，哈勒戴與懷特甚至組成年度防守第二隊後場雙人組，季後賽一起上場時，是聯盟最佳進攻效率（Ortg）與防守效率（Nrtg）的後場組合。

本季一路走來展現強大戰力的綠衫軍，全力邁向隊史第18座總冠軍。

另邊廂，唐西奇與厄文則是進攻效率與防守效率排名第2，誠如前述，在進攻大於防守的籃球運動中，很難認為哈勒戴與懷特能壓制住達拉斯雙星；唐西奇和厄文三輪下來場均貢獻51.6分、14助攻和13.5籃板，甚至被列入史上最佳後場討論，但只要他們能提供更多消耗，為己隊兩位主將保留體能與犯規次數，足矣。

球場的另一端，泰托姆與布朗季後賽場均亦有場均貢獻51.0分、16.5籃板和8.5助攻的絕佳表現，單論得分，雙鋒已經是塞爾蒂克乃至聯盟史上的佼佼組合。

儘管他們更偏向純粹的得分手與終結者，影響力不若唐西奇，只是這一回對手王牌將面對蠟燭兩頭燒，攻守都要被消耗針對的艱難，雖然布朗以攻守兼具球員為榮，甚至暗諷過唐西奇防守不佳，必要時有可能親自單防，但整體而言綠軍雙鋒防守端壓力輕鬆不少，面對的防守也始終非防守球隊等級，兩位在季後賽佔了球隊約45%進攻的少主，能比對手雙星保持更充沛體能。

反過來就要看華盛頓與瓊斯，能否把防守強度再迫近至接近年度防守球隊，否則尤其布朗生涯季後賽命中率最佳的 54%，將極為致命，而雙方主將承受的防守壓力與體能消耗，很可能成為關鍵時刻的勝負分野。

其他系列賽觀戰看點

唐西奇是本季聯盟得分王，他將試圖成為2000年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，第一位打贏總冠軍戰的得分王。

馬祖拉擔任主帥後，從未敗給基德。前者去年負於東區冠軍戰飽受批評，年僅35歲的他，本季成為綠衫軍自1969年「指環王」羅素（Bill Russell）以來，最年輕打進總冠軍戰的主帥；基德去年連附加賽都沒得打，本季亦試圖為球隊奪下隊史第二冠，上一冠他是球員，兩人都有充分想跟世人證明自己的動機。

綠衫軍本季從未有過三連敗，季後賽關門戰全勝，展現團隊傲人戰力與穩定性，但總冠軍戰仍要盡可能在第四節前拉開比數，因為對手有唐西奇與厄文。

例行賽出現Clutch Time（終場前五分鐘5分差以內）的賽事，獨行俠勝率第2（23勝9負），季後賽勝場且並列尼克（6勝3負），足見唐西奇是一位多麼擅於決勝的超級球星。

這系列且絕對會是一輪充滿恩怨與噓聲的總冠軍戰。波爾辛吉斯當初黯然離開達拉斯，那些年間不夠亮眼的表現，這次以對手回歸，肯定會得到一些球迷的反彈；厄文更不消說，應該是塞爾蒂克史上最被厭惡的前球員，整座波士頓都在等待以滿場噓聲迎接，這些會帶來甚麼場外話題，以及如何影響球員表現，也都很值得關注。

綠衫軍陣容完整 奪冠機率高

就筆者觀點，照帳面上來看，陣容更齊、弱點更少的塞爾蒂克，有更高的奪冠機率，變數就在對面有更好的球員，當今公認至少排名前三的唐西奇，在季後賽球星決勝的戰場上，我們看過太多這種創造奇蹟的英雄命。

年輕的綠衫軍主帥馬祖拉(右)正尋求生涯首座金盃。 法新社

但，這始終沒有絕對，一如我們曾經看過歐尼爾+布萊恩（Kobe Bryant），擊垮繁星在陣的1999年拓荒者隊，同樣是「歐布連線」領軍的F4，卻也曾慘敗給活塞五虎。

首戰或許是最好的觀察點，同時也是最難以預料的一戰。太長的休兵期，很多事情無人知曉，波爾辛吉斯即將回歸，但他能打出幾成狀況？最終又是福是禍？

唐西奇整個季後賽都帶傷，這段休息他是否能回到100%戰力？而漫長等待，又將會為雙方手感帶來甚麼影響？

就筆者看法，若果塞爾蒂克能順利守下主場首戰，奪冠幾乎就在望，但若果首戰就被攻破，或將成為唐西奇封神的舞台。讓我們期待開戰吧！