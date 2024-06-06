改個球路就變超強？ 大聯盟五大投手重生案例

棒球是個極為特殊的運動，防守方是主動出招的一方，而投手就是那個出招的人。就因為這種特點，投手的改造可以在現有的球路基礎上著手，只要某個球路改變一些，或是單純地改變球種的配球結合，就可以獲得成效。我們來盤點今年靠著改變某一球路就重生的案例。

一、史東 ( Gavin Stone ) 道奇隊

6 Ks through five shutout innings for Gavin! pic.twitter.com/NDMFfq47Nd — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 2, 2024

史東最近一場比賽對洛磯主投5局送出6K無失分。 影片來源：道奇官方推特

史東的直球空有球速，但卻沒什麼尾勁，他最好的球種是他的變速球，面對左右打都可以用得出來，第二變化球則是滑球，和變速球走不同路線的這記變化球，讓打者預期變速球時反而無法防備。最沒威力的四縫線直球生涯的被長打率為6成13，遠高於滑球的4成52和變速球的4成01。不過在五月份Stone五場先發拿下三勝一敗，其中四場是優質先發，原因反而是他的四縫線。

史東原本沒啥尾勁的四縫線速球在五月份突然加了不少上升幅度，根據baseball savant的統計，他生涯四縫線對抗地心引力能力最強的五場比賽，就發生在最近三十多天中，而打者在這段期間對戰四縫線的長打率，降至僅2成82。一個好的直球，能夠讓變速球和滑球都更加犀利，而且也在面對左右打者時，都能爭取更多的拉弓。

二、施密特 ( Clarke Schmidt）洋基隊

Clarke Schmidt's line is finished after the runs score:



5 IP | 1 ER | 3 H | 3 BB | 6 SO pic.twitter.com/jFMoIm8Rwk — Fireside Yankees (@FiresideYankees) May 26, 2024

施密特對教士之戰展現三振功力。 影片來源：Fireside Yankees推特

施密特從去年起，最常使用的球種是卡特球。但去年剛把這顆球加入武器庫，威力還沒到最強，五月起，這顆卡特球開了竅，變化地更多、更晚、更強，而且施密特是在沒有犧牲卡特球球速的情形之下辦到的。這顆加強版的卡特球讓他第一次獲得解決左打者的直球系武器。

通常施密特會把卡特球投在高角度，然後把曲球放在低角度，再搭配他大位移的掃把球，從左打者的後門進來。對打者來說，除了要注意這三顆角度、速度、幅度都大異其趣的球以外，他還有一顆欺敵的高角度伸卡球，進壘時跟卡特球幾乎一模一樣，卻在接近本壘板時才走反方向出去。

施密特以往都有懼左症，生涯左打者對他的打擊三圍為 .282/.362/.457，但上個月這個數字變成 .218/.267/.291，都是他擔任先發投手後的最佳成績。

對付右打者，施密特主要用伸卡球和掃把球這兩種水平位移角度不同的球路來應對，效果都很好，也使得他在受傷前，已經擠身合格投手中三振/保送比的前十五名。這次進傷兵名單，對Schmidt的後續影響還要再看看。

三、普法特 ( Brandon Pfaadt ）響尾蛇隊

Straight up pfilth from Brandon Pfaadt. 😮‍💨 pic.twitter.com/hGTiMJ5mcH — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) May 15, 2024

普法特近來出現明顯進步。 影片來源：響尾蛇官方推特

他之前跟施密特很類似，都是用伸卡球和掃把球來壓制右打者，但是對左打者卻投得很辛苦。（左打生涯對戰成績為.280/.331/.505）根據運動家網站的數據分析大家Eno Sarris分析，普法特在五月份出現了四大亮點：生涯最有力的曲球、生涯變速球第二大的跌幅、生涯第二低的出手點，造就的速球上揚效果、對左打者生涯最低的四縫線使用比例。

從四月底開始，普法特連投了七場六局以上，自責分在三以內的比賽，雖然三振率不高，但被打擊率也明顯減低，期間只有一次被打6支安打以上。如果他的變速球能製造更多左打者的出局或揮空，他的成績還能更進步。

四、布朗 ( Hunter Brown )太空人隊

從季初曾有一場0.2局被打11支安打失9分，到近日投出6局9K只失1分的比賽，布朗簡直是判若兩人。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

火球男Brown去年靠著一顆破96英哩的四縫線，搭配他的快速滑球及大角度曲球打天下，但控球一直是他的軟肋，今年控制力更差（去年的Location+還能到聯盟平均值），尤其是他的四縫線，導致他投更多保送，也更容易被全壘打。

但在五月最後一場先發，對上水手隊時，布朗把四縫線直球藏起來了。原本使用比例超過40%的四縫線，在那戰中只投了18球，僅僅占用球比例中的18%。對右打者，布朗用更多的伸卡球；對左打者則用卡特球來代替四縫線直球。結果這場比賽他六局只被打4支安打掉一分，更神奇的是9次三振，居然一次四壞球都沒有。可惜在前一戰對雙城隊時，又忍不住投了較多的四縫線（31%），就被打了兩發全壘打，掉了三分，雖然仍是優質先發，但球隊輸球。

他的四縫線雖有球速，但是屬於轉速不高的那種類型，去年對手對這顆球的長打率為5成11，今年更攀升至6成20，既然這顆球沒什麼威力，還不如盡量藏拙的好。

五、梅吉爾( Tylor Megill ) 大都會隊

梅吉爾在小聯盟復健賽中找回信心。 影片來源：小聯盟 YouTube 官方頻道

身高201公分的梅吉爾擁有全大聯盟最頂尖的出手延展，所以他的直球球速越快，自然就越有壓制力，加上他的四縫線沒有太多上飄尾勁，球速就是他直球威力的唯一來源。在去年的肩傷問題後，今年直到五月才回歸，結果健康的他，四縫線速度平了生涯最快的紀錄，對手到目前為止對四縫線的對戰成績為.237/.300/.368，全都是生涯最佳。此外今年加入武器庫的指叉球也有幫助，這顆球讓對手的揮空率居然高達57%，讓他在曲球之外，再多一顆垂直變化的球路。

雖然目前才經歷四場先發，樣本數還小，不過這個趨勢絕對對他，和對大都會隊都是正面的。