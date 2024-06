改個球路就變超強？ 大聯盟五大投手重生案例

棒球是個極為特殊的運動,防守方是主動出招的一方,而投手就是那個出招的人。就因為這種特點,投手的改造可以在現有的球路基礎上著手,只要某個球路改變一些,或是單純地改變球種的配球結合,就可以獲得成效。我們來盤點今年靠著改變某一球路就重生的案例。

6 Ks through five shutout innings for Gavin! pic.twitter.com/NDMFfq47Nd

史東的直球空有球速,但卻沒什麼尾勁,他最好的球種是他的變速球,面對左右打都可以用得出來,第二變化球則是滑球,和變速球走不同路線的這記變化球,讓打者預期變速球時反而無法防備。最沒威力的四縫線直球生涯的被長打率為6成13,遠高於滑球的4成52和變速球的4成01。不過在五月份Stone五場先發拿下三勝一敗,其中四場是優質先發,原因反而是他的四縫線。

史東原本沒啥尾勁的四縫線速球在五月份突然加了不少上升幅度,根據baseball savant的統計,他生涯四縫線對抗地心引力能力最強的五場比賽,就發生在最近三十多天中,而打者在這段期間對戰四縫線的長打率,降至僅2成82。一個好的直球,能夠讓變速球和滑球都更加犀利,而且也在面對左右打者時,都能爭取更多的拉弓。

Clarke Schmidt's line is finished after the runs score:



5 IP | 1 ER | 3 H | 3 BB | 6 SO pic.twitter.com/jFMoIm8Rwk