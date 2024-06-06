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中職／曾子祐、葉保弟分重擔 王柏融階段性任務已完成

聯合新聞網／ 福耳
在戰力、話題等方面都有隊友分擔的情形下，台鋼雄鷹外野手王柏融(左)目前應該好好養傷，等狀況調整好之後才會對球隊有更大貢獻。 台鋼雄鷹提供
在戰力、話題等方面都有隊友分擔的情形下，台鋼雄鷹外野手王柏融(左)目前應該好好養傷，等狀況調整好之後才會對球隊有更大貢獻。 台鋼雄鷹提供

台鋼在4日時的戰績為15勝26敗，即使如預料中墊底，但離第五名的味全僅有4場勝差，而團隊的投打成績，無論是3.68的防禦率或2成571的打擊率都是聯盟第四名，身為首年打一軍的球隊，已算是不錯的表現，加上積極推動屬地主義及創造許多話題行銷，台鋼首年一軍球季到目前來說是相當的成功。

去年季中選秀後台鋼以林子偉向樂天交易王溢正、翁瑋均及藍寅倫3人，外加王柏融回台後的議約權，這筆交易的重點絕對是後者，也是台鋼被各界注意的開端，王柏融在去年底宣布回台，台鋼順利簽下他，再度創造一波話題，更直接的是商品及票房的收益增加，要說王柏融是台鋼在今年球季成功的起源也不為過。

不僅是收益方面，王柏融在日職5年雖然成績並不理想，仍被期待對台鋼這支新球隊的戰力有實質的補強，他在4月的單月打擊率有3成04，上壘率也高達4成07，另打出2轟及8分打點，雖然數據沒有18年那麼鬼神，但時空背景不同，這成績已對台鋼的進攻方面來說有很大的幫助；不過進入5月，王柏融的打擊手感急速冷卻，單月打擊率降到2成05，雖有9分打點，卻沒有開轟；1日的比賽5打數1安打，隔天的比賽首打席被三振後退場，原因是左上臂肌肉緊繃，4日的比賽因雨延賽，賽前公布的先發名單則沒有王柏融的名字。

台鋼在5月並沒有受到王柏融陷入低潮的影響，打出10勝11敗的戰績，陣中幾名野手在5月的打擊表現持續在高檔，如22年選秀狀元曾子祐，他在5月的打擊率為3成33，生涯首轟也出爐，還有9分打點，不只5月，曾子祐在一軍第一年至今的表現完全不像是新人，3成26的打擊率排聯盟第三名，56支安打排第二名，上壘率及長打率都接近4成，是台鋼最重要的開路先鋒；近年最強洋砲魔鷹在停了快1個月後，5月底再開轟，單月打擊率也有2成99，整季8轟排聯盟第三名，26分打點則是第四。

曾子祐首年打一軍的表現完全不像是新人。 台鋼雄鷹提供
曾子祐首年打一軍的表現完全不像是新人。 台鋼雄鷹提供

另外幾名經由擴編選秀或是交易而來的野手，如捕手張肇元，他在5月的打擊率也有3成11，尤其是近期扛下第四棒，打擊率高達4成55；同樣是在第一次擴編選秀加入台鋼的杜家明，以及交易案主角之一的藍寅倫，都擺脫了4月僅有2成左右打擊率的窘境，在5月都打出約3成7打擊率的成績，2人合計打下18分打點，這些打者沖淡了王柏融低潮的影響。

王柏融在另一方面帶給台鋼的話題性，也由葉保弟一粒的粒保樂園、被暱稱為雞柳條的吉祥物「TAKAO」，以及各式新奇有趣的行銷活動等接棒，持續讓台鋼的討論度不輸給原有的5支球隊，也反映在票房及周邊商品收益上。

葉保弟與一粒(圖)的粒保樂園意外成為台鋼前陣子的熱門話題。 中央社資料照片
葉保弟與一粒(圖)的粒保樂園意外成為台鋼前陣子的熱門話題。 中央社資料照片

王柏融回國後再次帶起台鋼的全國知名度，如今無論是在戰力或話題性都已有隊友分擔，階段性任務已完成，隨著上半球季近尾聲，加上打擊手感不佳及身體有些疲勞的狀況，倒不如好好休息調整，備戰下半季，畢竟台鋼的戰績並不算被拉開，調整好打擊狀態，才能對球隊有更大的貢獻。

一粒 中華職棒 台鋼雄鷹 曾子祐 棒球專欄 王柏融 葉保弟

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