中職／悍將找外援過度喜新厭舊 棄將卻成他隊人才庫

影響球隊戰力的因素很多，包含調度、戰術、養成等，但要快速提升球隊實力，最快的就是「外籍球員」的助拳。在各隊賽事擴張到120場後，每隊每週都有5場比賽，加上張力更強，讓投手需求大增，各隊能養成2位以上本土強力先發已屬罕見，因此必須非常倚賴洋將。

中職洋將的來源很多，早期大多是經紀人介紹，也曾有興農牛與洛杉磯道奇合作，近年則是中信及富邦聘請國際球探找尋。還有一種則是找其他隊的棄將回鍋，最經典的莫過於Lamigo桃猿時期，連續找來賽格威、道恩斯、尼克斯及克恩三世等在他隊表現不佳的外援，經過改造後竟成為連霸功臣。

悍將是近年找洋將最積極且最為多元的球隊，他們幾乎每年都有新面孔，也幾乎每年都有從其他隊找人。自富邦接手後的7年，就有神盾、銳爾登、布魯斯、伍鐸、威迪茲、戈威士及道鉑戈是從其他隊找來的，除了前兩位是離開中職2年後回鍋，其餘5位都是在原屬球隊優先續約期就出手，等到期滿或取得同意後立刻簽約。不過雖然球團十分注重外援的補強，但除了羅力及富藍戈，沒有其他外籍球員可待滿2季，要在夠悍軍團生存並不容易。

富邦對於洋將要求並不低，通常是其他聯賽是佼佼者，或是過往資歷不差。他們精挑細選的外籍投手來台後雖然不一定能大殺四方，但壓制力都算不錯。以去年為例，除了伍茲外，肯特、安得勝、艾普勒、恩力及瑞恩等5位先發型洋將，防禦率都在3~4左右，WHIP都低於1.3，表現可圈可點。只是問題在於護援率太低，以致帳面成績不佳，今年竟全數未能獲得藍軍青睞。

瑞恩在季末成為悍將勝利保證，但並沒有獲得續約，實在令人好奇到底球團如何做出評估？ 聯合報系資料照片

從休賽季的訪談可以得知，富邦其實並不是沒有評估過續留洋將的選項，但只有富藍戈是篤定續約，其他包含肯特等，無論多麼勞苦功高，都需要與新找來的其他外援一起評估。然而或許是別人的都比較好的心理因素作祟，最後從獅隊挖來戈威士，從桃猿找來道鉑戈，另新聘2位新洋投，其他都沒獲得留任。

當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗！好的表現總是會被看見，一直以來富邦舊將成為許多球隊補強的人才庫，像是味全、樂天就非常多過去悍將的球員，而統一則是吸收了胡金龍及林益全兩位看板球星。悍將未留下的洋將們，已經證明在中職是能投出好成績，更是吸引不少其他球隊目光。

今年球季尚未開始前，首先是樂天先找回2021年因為參加奧運提前離隊的邦威，並改名霸威斯。隨後味全宣布簽下去年球季被下放二軍，以生涯規劃為由離開的艾普勒，並改名艾璞樂。接下來中信則向恩力接觸，不過因為藥檢未過未能加盟。最新消息則是去年悍將頭號先發肯特，已經確定在6月來台加盟樂天。

肯特雖然是去年中職敗投王，但他防禦率僅3.23，一半的場次是優質先發，主要是他護援率不到2，拿不到勝投根本非戰之罪。本季他沒被續約，但近來獲得桃猿的合約！ 聯合報系資料照片

「老覺得別人碗裡的比較好吃，看不到自己碗裡的美食！」富邦屢屢換洋投並沒有獲得很好的成效，挖來的洋投如過去的布魯斯、威迪茲到今年的戈威士，改披藍袍後就像換了個人，表現一落千丈，最後都遭到提早解約。然而因為外籍球員有名額限制，造成許多不錯的外援未能續約，最終成為最熟悉的陌生人。而且轉披其他戰袍的外援們，雖不一定能複製好成績，但至少都堪用能吃局數，不至於在上半季就被戰力外。

克維斯身穿橘袍時威風八面，改披藍袍卻被打得七葷八素，這樣的戲碼似乎年年重演，還不如續約已適應悍將重擔的洋將。 聯合報系資料照片

嚴格說起來，富邦球團找外援真的很有一套，但每年總是過度喜新厭舊，導致新洋投總要經歷上半季的磨合適應期。當他們已適應中職球風，大展身手後，隊友又不相挺，好幾位繳出的成績都已屬難得。然而過度喜新厭舊，又愛亂挖角，許多辛苦找來的洋將都成為棄將，最終變成他隊人才庫，反過頭來倒打一把，實在得不償失！