日職／小松井開季就丟飯碗 立浪墊底兩年為何沒事？

今年球季才開打約三分之一，西武就在上個月26日，宣布總教練松井稼頭央將「休養」，監督一職由渡邊久信暫代。松井稼頭央去年球季開始執教，打出65勝77敗1和，勝率4成58的成績，排行在洋聯第五名。今年在休養當下，戰績更是慘澹的15勝30敗，在洋聯敬陪末座。儘管球隊坐擁12球團中數一數二的豪華先發投手群，在季前預測中被許多球評看好能打進A段班，但因為打擊嚴重低迷影響戰績，成為松井下台的主因，

就在松井稼頭央去職後，西武緊接著對上央聯的中日龍隊。由於中日龍監督立浪和義上任以來，球隊戰績也沒有起色，且和松井同為PL學園高出身，因此當被問到松井休養一事，便感慨自己成績和自己過去兩年很相似，對松井的艱難之處感同身受，自己更是不能當作事不關己等等。然而，相對於松井才帶一年多，還沒走完兩年合約就草草下台，立浪則使連續兩年墊底，依然保住監督一職，境遇顯得和松井大不相同。

立浪於2022年球季開始執教，過去十年間，中日龍幾乎都在B段班徘徊，2021年球季也僅排在第五名。因此在立浪執教前，曾經放話要扭轉低潮，讓隊伍「不會以第五名作收」。而他接任球隊時，認為問題出在球員們沒有態度，普遍缺乏緊張感，因此第一年春訓就嚴正聲明，要是選手敢嘻嘻哈哈的話，就會馬上換人。

結果立浪執教第一年，中日龍打出66勝75敗2和，勝率4成68在央聯排在第六名，隔年更只有56勝82敗5，勝率4成06，創下中日球團史上第一次連兩年墊底的紀錄。某方面來講，倒確實達成了他「不會讓球隊第五名作收」的諾言。

立浪上任後嚴格要求選手拿出態度，但卻打出墊底成績。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

單純戰績差就算了，畢竟中日龍在2011年球季，撤換掉執教八年通通打進A段班，並拿下4次央聯第一、1次日本一的落合博滿後，就陷入了誰當監督都難以振作的黑暗期。問題在於立浪的領軍風格，一再透露出他是一位觀念非常傳統的教練。像是中日雖然投手優秀，但得分能力不佳是一大弱點，但立浪卻多次認為打擊問題出在「得點圈打擊率」，還疑似因為重視短程安打能力，和想要強化長打能力的打擊教練中村紀洋（目前已離隊）起爭執，完全沒有跟上現代棒球潮流。

另一方面更被詬病的，則是立浪領軍態度。許多消息都證實，立浪是一位非常嚴格，強調教練威嚴的監督。包括像是「令和的米騷動」，又或者因嫌棄2017年新人王京田陽太「沒有戰鬥的表情」，就在比賽中將他下放二軍，最後還將他交易掉，以及讓投手近藤廉單局62球掉10分不換等等，都顯示出他帶兵不容挑戰的一面。

立浪也曾坦承，自己的帶兵風格師出於恩師星野仙一，而星野過去執教最有名的事蹟之一，就是會「鐵拳制裁」不滿意的選手。另一說立浪出身自PL學園，而PL學園即使放眼日本，也是上下關係特別嚴格的球隊，因此他帶兵也多少延續這樣的觀念。順帶一題，除了立浪和松井以外，2023年二軍兩聯盟墊底的羅德和中日，其監督大村三郎以及片岡篤史，也都是PL學園出身。

日職過往曾有球隊約在「借金15（敗場比勝場多15場）」，監督就很可能被撤換的說法存在。像是2016年中日龍監督谷繁元信，就是在42勝58敗的狀況下去職。本次松井則是剛好在借金15時「被休養」。不過2023年賽季，中日才打到6月，就已經達到借金15，整季下來更是借金26。但中日球團卻還是在球季結束前，便提早宣布立浪將續任2024。

既然如此，立浪續任顯然是因為戰績以外的的原因獲得青睞。官方的說法稱他培育年輕選手有成，因此希望他繼續維持。而成名甚早的立浪，高中時期就曾以隊長身分，帶領PL學園拿下甲子園春夏連霸。進入職棒的22年球員生涯都在中日龍隊，生涯拿過新人王、2次最佳九人、5次金手套，11次入選明星賽，且487支二壘打至今仍高懸日職第一，戰功彪炳讓他有了第三代「Mr. Dragon」之稱，退休時還曾經有球迷希望能將他的三號背號設為永久欠番。2009年退下球員身分的他，2022年才在極高的呼聲下接任球隊監督，倒不如說已經比預期晚很多了。

立浪球員時期戰功彪炳，當初在眾望所歸下接任中日龍監督。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

此外，立浪跟當地政商關係也不錯，甚至傳聞能黑白通吃。2019年立浪入選野球殿堂時，就有各界高層替他慶祝，不少人現在也都還是立浪的死忠球迷。再者，中日龍雖然屬地位於愛知縣，不過放眼日本本島中部地區，中日龍沒有其他職棒競爭者，因此球團經營方針自然傾向討好在地球迷。無論是過去的岩瀨仁紀、淺尾拓也、大島洋平，還是現在的高橋宏斗、石川昂彌、岡林勇希等人，都是中部地區出身的選手。

當初落合博滿成績好卻被拔，其中一說就是他為了贏球所安排的無情調度，影響到了經營層面。過去中日球團在疫情期間嚴重虧損，但立浪上任之後，即便戰績不佳，球團人氣卻蒸蒸日上。去年球季，中日龍平均觀眾數以攀回3萬人以上，堪比疫情前的高峰，在12球團中排行第五，央聯排行第四，今年也都能持續維持。對球團而言，既然請誰戰績都不好，那麼至少能帶來票房和贊助商的立浪監督，倒也沒什麼提前撤換的必要。

當然，這不代表立浪不管打得再爛，依然能夠穩坐大位，只代表比起單純戰績不好的總教練，球團有更多容忍立浪的理由罷了。今年中日龍熱身賽狀況不錯，與軟銀並列第一，開季後到四月中旬左右，也都還穩坐央聯龍頭。但接下來表現開始不穩，五月起幾乎都在B段班掙扎，本文撰稿的6月2日當下排在央聯第四。如果今年還是沒有季後賽打，甚至創下連三年墊底紀錄，那麼合約走完的立浪能否續留，就有很大的變數了。