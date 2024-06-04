NBA總冠軍賽大預測 獨行俠第六戰封王

NBA七戰四勝總冠軍系列賽「獨行俠vs.塞爾蒂克」，6月7日開打，五個預測一較高下。

TNT電視球評巴克利看好塞爾蒂克

「如果塞爾蒂克220公分長人波爾辛吉斯健康出賽，塞爾蒂克封王機率高，比賽會很激烈，我不認為塞爾蒂克今年會錯失總冠軍」。波爾辛吉斯東區決賽傷停，預計總冠軍賽G1就能上場。

TNT電視球評歐尼爾看好獨行俠

「塞爾蒂克沒有人能守住唐西奇，我看好獨行俠，他們現在的表現讓人激賞」。

TNT電視評球史密斯(Kenny Smith)看好塞爾蒂克

NBA TV球評安東尼(Greg Anthony)看好獨行俠

我的預測：獨行俠G6封王

NBA總冠軍賽首戰將在6月7日上午8點30分開打。 擷圖自NBA官方推特

「塞爾蒂克打法偏向兩個極端，第一非常依靠三分球，一旦三分手氣不好，跳投太多，比賽就容易失控。第二進攻太多單打，泰托姆、布朗兩名塞爾蒂克鋒線得分主力面框突破單打，不是落位背框單打，可以吸引包夾，創造強弱、內外攻勢，這種單打方式單一、容易預測破解，在攻防兩端，我認為獨行俠更沒有弱點和罩門，陣容深度和角色球員更加出色，能打出更完整團隊戰力」。

五個業內人士預測分析，各有觀點和對打法、戰術細節分析，但「團隊合作」仍是總冠軍賽最終決勝關鍵。

看好獨行俠，除了塞爾蒂克角色球員發揮一向自我設限，因為塞爾蒂克教練馬祖拉用人保守，陣容深度沒有被最大挖掘，跳投大隊打法很吃三分手氣，獨行俠從下半季到季後賽各種「進化」，團隊戰力深不可測。

一、各種對位，獨行俠都不吃虧

後衛對決，獨行俠唐西奇、厄文將接受塞爾蒂克哈勒戴、懷特兩名狀況絕佳、防守一流後衛考驗。鋒線對位，塞爾蒂克雙星泰托姆、布朗超難對付，但獨行俠三名鋒線華盛頓、瓊斯、格林也都具備頂級3D防守和運動能力。中鋒塞爾蒂克兩名長人霍福特、波爾辛吉斯都是投射型長人，獨行俠兩名中鋒加佛德、萊夫利二世則是擅長籃下吃餅終結、協防範圍大、運動能力出色長人，獨行俠還有一名空間型投射長人克萊柏。獨行俠各種對位、攻防都有豐富武器能跟塞爾蒂克「決一高下」，不會吃虧。

獨行俠不是只有唐西奇、厄文會得分，不要忽略了其他好手。 影片來源：獨行俠官方推特

二、神仙打法，獨行俠比塞爾蒂克更神

泰托姆、布朗的輾壓式進攻和對位，聯盟數一數二，最有可能跟塞爾蒂克比拚的，肯定就是獨行俠「兩個神仙」唐西奇、厄文。獨行俠今年季後賽前三輪都以下克上，厄文打得就像神仙，全球讚嘆，唐西奇打快艇、雷霆到灰狼都近乎「無解」存在，要比神仙打法和帶動能力，比關鍵球和比賽影響力，獨行俠兩個神仙略勝塞爾蒂克雙星。

厄文有超多不可思議的進球。 影片來源：獨行俠官方推特

三、獨行俠贏在角色球員

湖人前鋒詹姆斯在他的節目「球賽內幕」中講了一句經典，「一支真正強大球隊，關鍵在角色球員，隊中角色球員都能在比賽中挺身而出，提供源源不絕戰力和各種武器，協助核心球星克服困境，這才是一支總冠軍球隊必須配備」。比角色球員深度、功能性、場上效率、關鍵作用，獨行俠更勝塞爾蒂克，這也是我更看好獨行俠主因。

塞爾蒂克其實擁有很多角色球員可以打，後衛普里查德外線一流，能用速度和突破改變比賽節奏。216公分中鋒柯奈特有身高和防守，他的籃下嚇阻力、二波跟進和協防觀念，值得更多挖掘。201公分小前鋒布里西特、201公分射手豪瑟都有功能性，但替補戲分和上場時間極為有限，甚至不在教練主要輪換。

獨行俠比塞爾蒂克更敢重用一些角色球員。 影片來源：獨行俠官方推特

角色球員融入和關鍵發揮決定團隊戰力，這是上季金塊奪冠依靠，更是上上季勇士封王最重要支撐，因此我看好獨行俠封王。