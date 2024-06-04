中職／恐怖6月加上鐵牛棚顯疲態 悍將自由落體惡夢再臨

5月結束，6月剛過2天，截至目前中職各隊戰績仍由統一獨走，領先居次的樂天還是有著6.5場的勝差，而且魔術數字也已出現並減少到14，要拿下上半球季冠軍只是時間早晚問題，而2到4名的樂天、中信及富邦彼此間僅有1場勝差，第5的味全離前面則是1.5場，墊底的新兵台鋼與味全的差距其實也是不算多的3.5場，不打到上半球季結束，還不知道除了統一之外的排名會是如何。

今年中職4支球隊的戰績呈現亂集團，令人驚訝的是富邦竟還在前段班競爭圈內，富邦今年的進攻能力是從2017年成軍(不含前身)以來的最差表現，不但團隊打擊率、長打率、安打數、全壘打等全部的打擊數據都在聯盟墊底，且都可能創下隊史8年來的新低，進攻能力疲軟還能在爭奪第二名的戰局中撐住，甚至日前還在相隔261天後勝率超越5成，即使接下來又2連敗，但富邦本季至今能打出這樣的戰績，著實讓人感到意外，原因當然就是勞苦功高的投手群。

與打擊相反，富邦3.26的團隊投手防禦率排聯盟第三名，先發投手是3.62，後援則是聯盟最佳的2.73，也是唯一低於3.0的球隊，甚至比統一還少將近1.0，從數據上看來，投手群就是富邦本季仍有能力與他隊競爭的最大核心，尤其是堪稱全聯盟最強的勝利組，但時序進入對富邦而言最恐怖的6月，戰績是否還能維持住？

富邦悍將近5年6月份戰績 福耳／製表

從近5年的6月份戰績分析就看得出來為何6月對富邦是一個最大的難關，從19年開始，19年5月結束時是20勝20敗1和，6月打出11勝7敗2和，上半季結束暫居第2名，該年勝率第一名，卻因沒有拿過上、下半季冠軍而無緣季後賽；20年富邦5月打完是13勝14敗，6月打完是18勝28敗，等於整個6月大崩盤，只有5勝14敗；21年到5月結束是19勝23敗，6月因疫情並無進行比賽；22年上半季是富邦成軍以來最離譜的半季，到5月底前共進行34場比賽，只有8勝26敗，6月結束也僅15勝35敗，6月的戰績是7勝9敗；去年的6月更是4勝12敗1和，連拿到月MVP的勝騎士的單月5勝都比富邦整隊勝場數還多。

上面提到富邦目前還在前段班爭奪圈內的最大原因是投手群的表現，尤其是勝利組王尉永、曾峻岳、富藍戈的完全封鎖對手，但還沒進入6月，曾峻岳就因手臂疲勞休兵，2日被下放二軍；本季展現鬼神成績的王尉永，1.17的防禦率及0.65的WHIP都是生涯最佳，還差點拿到5月MVP，但已出賽23場，出賽率已經快到球隊出賽數的6成；富藍戈同樣也出賽了23場，即使0.84的防禦率、1.17的WHIP也還是高水準，但5月份投11又2/3局就被打出14支安打，被打擊率高達2成92，5次保送也偏多。

富邦牛棚勝利組中的王尉永今年表現優異，還差點拿下5月投手MVP。 富邦悍將提供

目前富邦才進行了39場比賽，大約是全年度賽事的1/3，但勝利組已有明顯過勞，威力漸失的狀態出現，隨著曾峻岳掛傷號，鐵牛棚也面臨瓦解邊緣，教練團如果無法因應這個難題，做出適宜的解決方法，加上打擊持續沒力，那富邦的戰績在6月大有可能跟去年一樣成為自由落體，離開競爭前段班的行列。