中職／樂觀進取黃衫鬥士 徐基麟等待機會破蛹成蝶

【撰文・鄧心瑜】

徐基麟從小生活就離不開棒球，父親徐宏根是高雄金潭國小少棒隊總教練，有個棒球教練老爸，放學後自動去球場報到，棒球成了父子共通語言，也都以此作為一生志業，「爸爸小時候打過亞太區威廉波特，後來他當教練是我帶他去威廉波特世界盃，應該算我幫他圓夢吧！」

旅美卡關返台 首年挨轟留陰影

前年U23世界盃棒球賽中華隊對墨西哥隊之戰，徐基麟在延長賽登板「拆彈」丟掉1分，自責落淚。圖／中華棒協提供

小時候的徐基麟身型圓潤，其實是因腎臟疾病須服用類固醇後遺症，曾有一段時間吃藥、休養，奔波醫院檢查治療，直到國三才痊癒，面對這段病史徐基麟不避諱談起，將此作為前進動力，重新投入棒球，高二升高三參加金龍盃，球速飆升獲得球探關注，自此打開旅美大門。

其實徐基麟之所以堅持回到球場，想幫忙改善家計是重要原因之一，不料正要與美職球團簽約前，手部因疲勞出現韌帶撕裂須動刀，大大影響簽約金價碼，「原本希望簽約金高一點，爸爸就不用帶學生這麼辛苦，但他說只求我平安健康、快樂開心就好。」

家人支持旅外發展，與美職費城人簽下小聯盟合約，但旅美三年多大半時間與傷痛為伍，枯燥復健訓練逐漸將熱情磨滅，「過程很痛苦，每天都想哭，有時候旅外心態是最重要的，心態不好時會想很多，生活開銷壓力也滿大的。」當時小聯盟勞資待遇還未改善，月薪2000美金就有1500元要拿去繳房租，無法健康回球場的心急，加上低薪壓力大，徐基麟旅美回憶不太美麗，「幸好有遇到（林）鋅杰，滿常請我吃飯，但心理上遇到挫折只能自己消化，只是我有點消化不良。」

返台參加選秀是重大決定，既然選擇結束旅外，告訴自己接下來好好打拚，為自己做的任何決定負責， 2023年首個完整球季卻丟得跌跌撞撞，一軍出賽10場都是後援，13.1局就被敲4支全壘打，頻繁挨轟，防禦率6.75，頂著曾旅美光環、又是選秀第二輪選進，徐基麟對自己要求多高，失敗時的痛苦就有多深，「陰影滿大的，有次被（陳）傑憲打一支延長賽全壘打，整個晚上都沒睡。」

常常想著「那球為什麼被打」、「這次上場又會挨轟嗎」、「是不是要下二軍了」，負面想法充斥腦袋，也是花了好一段時間才消化完畢，「還是要靠自己才能想通，多花一點時間沒關係，告訴自己控制自己能控制的，把自己做好就不用擔心。」

毛遂自薦爭先發 奪首勝落淚有原因

去年秋訓階段，徐基麟主動向投手教練王建民自薦先發。聯合報系資料照

去年秋訓階段，徐基麟主動向投手教練王建民自薦先發，「知道美美（鄭浩均）有傷，在缺人的狀態下想爭取看看。」雖然旅美時紀錄都以後援登板，其實是球隊為栽培更多選手而採雙先發，徐基麟較常丟第二任，用球6、70球也是以先發作為方向調整，一直以來對先發角色抱有期待，王建民認為，徐基麟優勢在於可使用球種多，搭配策略更靈活，「他有站在這位置上的企圖心，同時也具備能力。」

不過今年起步稍嫌波折，春訓開訓第一天後確診，過完年又發燒，調整進度偏慢，官辦熱身賽兩場先發都丟不滿5局，防禦率破6，中信兄弟先發輪值成為外界最擔心一環。4月4日徐基麟中職生涯初登板，在大巨蛋投5局僅掉2責失，首勝入袋，為中信兄弟貢獻本季第一勝，賽後與隊友擊掌時，被捕捉隊長王威晨獻上恭喜擁抱後眼淚潰堤，真情流露畫面成經典一幕，事後解釋，「去年在前段順位獲選卻沒有表現，壓力滿大，但告訴自己要把壓力化為動力。」

其實在初先發前，徐基麟偶然瞥見網友留言，「我都還沒丟，他們就說恭喜台鋼二連勝，這其實也是我賽後哭的其中一個原因，覺得為什麼大家都不看好我。」拿到首勝後鬆一口氣，曾經太想與他人比較，現在已漸漸轉念，「很肯定自己做到了，每個人都有各自的特性，與自己比較、知道自己的優勢，每天都能進步一點才是最重要的。」

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