把桀驁不馴標籤留在籃網 厄文變身唐西奇最佳助拳人

NBA是職業運動，唯有贏家為鎂光燈焦點，球隊指標就是勝利、沒有其他！經理人的工作就是不計代價全力求勝，態度過於保守你可能不會大敗，但想將球隊推上頂峰難如登天。有時候你得冒險，即使外界不被看好，也得相信自己的判斷，譬如哈里森（Nico Harrison）盤來了麻煩人物厄文（Kyrie Irving）加盟達拉斯獨行俠隊，有幾人預料身為負資產的他，會是西區奪冠最後拼圖？

2023-24年球季西區冠軍賽，達拉斯獨行俠和明尼蘇達灰狼隊都做了個冒險決定，獨行俠隊撿走言行暴走的邊緣人厄文，而灰狼隊則掏出珍貴的選秀權，換來了戈貝爾（Rudy Gobert），兩隊均殺入西區冠軍賽但只有一隊晉級。最終，厄文與唐西奇（Luka Dončić）雙槍聯手，淘汰灰狼隊西區奪冠，這是達拉斯獨行俠隊史三度殺進總冠軍賽，周四晚在麻州的波士頓市，與東區冠軍塞爾蒂克隊交手。

獨行俠隊總教練基德（Jason Kidd）盛讚兩人表現，點出唐西奇的成熟蛻變，他說：「唐西奇絕對是獨行俠魔力所在，滾燙的表現把現場所有人嚇壞！讓隊友意識到必須加把勁，然後全隊多點開花，我們就擊潰對手。」唐西奇第五戰拿36分、10個籃板和5次助攻。另一把大槍厄文同樣貢獻26分，還有4個籃板和5次助攻，雙人組合產生絕佳化學效應。此役到第三節時，差距一度拉開至40分，灰狼隊被打得灰頭土臉。照理說，首度打西區冠軍賽的唐西奇生澀，但實際場上遊刃有餘、輕鬆自在，他跟記者表示，跟32歲的厄文並肩作戰像沙場老將，完全不必擔心。反觀灰狼雙星唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）難撐大局，包括被視為防守大鎖的戈貝爾9分、5個籃板和1次助攻表現乏善可陳。

唐西奇和厄文在季後賽默契愈打愈好，兩人儼然是現階段NBA最優秀後場。西區決賽上，他們讓擁聯盟最佳防守的灰狼隊潰防，平均每場攻進59分，五場比賽有三場得分超過30，包括首戰唐西奇33分、厄文30分，第三戰雙雙拿33分，以及第五戰合力砍下72分，三分球平均命中率達41％，出色數據說明一切。最近一期的播客（Podcast）《7PM in Brooklyn》，退役的名將安東尼（Carmelo Anthony）認為，唐西奇和厄文是有史以來最出色的雙人組之一，他解釋：「那（唐西奇、厄文）是了不起的後場組合，身為球員怎麼防守？你根本無法守，你或許可以嘗試…… 但我確定你無法擋住厄文，因為不知道如何是好，他有很多武器，設定戰術你無法真正說：『好的！這樣這樣做如果他拿球，我們就鎖住他，集中防守派人上去或包夾防守。』你會發現，厄文將球交給唐西奇，然後一個掩護繼續推進…… 他們是出色的搭檔。」

安東尼談厄文和唐西奇。 影片來源：7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero YouTube官方頻道

曾以助理教練與厄文共事、現為休士頓火箭隊教頭的尤多卡（Ime Udoka），讚揚厄文是他見過的最佳進攻者：「談到一對一單打，他（厄文）是我見過、教過或接觸過的最佳球員，能在每個晚上、每一場比賽重複一樣表現，讓你驚艷沉醉其中。」

從眾矢之的變奪冠拼圖，讓厄文蛻變的兩大功臣是基德和總管哈里森，提及這兩人厄文充滿感激：「基德帶過偉大球員，也曾與傳奇人物一起打球。對我這年輕人來說，他是夢寐以求的導師。我不想迷失自己，感謝生命中有哈里森和基德。」厄文對基德充滿尊敬，基德的球員生涯入選10屆全明星、聯盟史助攻榜第二名，是NBA最偉大控球後衛之一。2019年，基德和厄文在波士頓一起用餐變熟絡，兩人同一天生日也接受同一位體能教練指導，從那次起兩人以兄弟相稱。

即使厄文與布魯克林籃網隊鬧不和、負面新聞頻傳，基德和哈里森仍渴望將人帶來達拉斯，與核心大將唐西奇聯手。哈里森認為，厄文曾與詹姆斯（LeBron Jame）一起合作，在克里夫蘭騎士隊贏得NBA總冠軍，應該不會抗拒與其他球星合作，哈里森說：「我們物色一位可在唐西奇身邊打球的大明星，得知有機會延攬厄文時，毫不猶豫地抓住機會。我認識厄文這個人，當你真正認識一個人就懂他的心、他的品格與工作態度，這讓你對交易變得有信心。」基德獲知後也完全贊成，主要是他很清楚這位小弟的球技和能耐，也認為他可以幫球隊。

籃壇普遍看好唐西奇(左)和厄文(右)的組合，並認為這是史上最佳的後場搭檔之一，幾乎難以找到有效阻擋他們進攻的方法。 美聯社

厄文把桀驁不馴標籤留在東岸，把實力帶到德州達拉斯，他談到加盟獨行俠隊是很棒的新篇章，幫助自己找到內心平靜，厄文說：「享受著溫暖天氣，享受達拉斯社區還有球迷，我感到在這裡被接納，幫助我個人成長。職業生涯有12年在東北部三個城市，季節性憂鬱是存在的！如今在德州有了幸福感。呼吸新鮮空氣、出去走感覺真好。」當然，最主要還是與唐西奇合作無間，他在球迷和球評間名聲大幅提高，球技恢復到最佳狀態。

厄文與唐西奇一路過關斬將之後，即將與聯盟最強的塞爾蒂克隊爭冠，對方手握例行賽最佳的64勝和12勝2敗的季後賽戰績。唐西奇說：「這並不容易！這是一條非常艱難的道路，但我們走到這裡，顯然地任務還沒完成，應該全力爭取這個獎勵（總冠軍）。」基德對兩員大將充滿信心，他提到：「這兩人都在努力、相輔相成，默契不是一夜之間就發生，你可以看到他們關心著對方。」獨行俠隊因唐西奇而強大，但如果沒有厄文的加入，並發揮其低調的領導統御和配合力，獨行俠也不會走到這地步。