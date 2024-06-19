中職／FA補償露轉機 桃猿陳柏豪黃色小雞變身酒紅守護神

【撰文・石毓琪】

改披酒紅色戰袍，藉著轉隊當作生涯轉捩點，陳柏豪今年球季破繭而出，過去努力逐步收成，再次頂上救援投手一職投出佳績，一度創下個人最佳連續15局無失分紀錄，以中生代新面孔之姿成為樂天桃猿牛棚吸睛焦點。

紀錄斷在5月11日，比賽進入9局上，樂天1分領先統一，陳柏豪登板救援，在保送陳傑憲、林佳緯後被邱智呈擊出帶有1分打點安打，本季首度救援失敗，也打破開季以來「0」的領域。雖然無失分止步15局，談起此事他反而鬆一口氣，「當然心中知道（挑戰紀錄），因為大家會標記我，我覺得紀錄只是一時，這季要走很長，不用去放大，讓自己想更多，好像要很小心，可是在球場上，選手應該要大膽表現，如果因為大膽進攻，就算破了也認了。」

結果不如意，事後自責和後悔在所難免，該役獅、猿兩隊4：4進入延長賽，突破僵局制下，獅隊10局上添5分大局取勝，不過陳柏豪看法正面，「要檢討的是對傑憲打席投出保送，從一開始為什麼讓對手上壘，1分差比賽會有作戰（空間），一出局一二壘有人，當下反應是直球對決，拚滾地球抓雙殺，結果被小黑打穿越安打，以他年紀已是全聯盟頂尖選手，以前對決沒失敗過，那天失敗了，至少有成功過啊！」

相隔6年關門 熱身賽一局爆轉念

陳柏豪自認不是控球精準投手，只能拚氣勢和球質，把優點發揮到最大。圖／樂天桃猿隊提供

春訓時分，樂天教頭古久保健二多次提及「終結者」位置傷腦筋，近年倚重角色不是轉隊就是受傷，從熱身賽到開季，前後多達7名投手嘗試，驚豔如新生代火球男賴胤豪，也有經驗老到陳冠宇、陳鴻文，而目前看來最能勝任的，則是首場官辦熱身賽僅投0.1局爆6分、初嘗救援失敗的陳柏豪。

「記得啊！也是對統一，投什麼被打什麼。」陳柏豪坦言，那場比賽確實對本季表現有影響，不但沒摧毀信心，還從中找出癥結點，當例行賽再碰到相同問題，就能提前想解決方法，「被打爆一定有原因，投的位置太甜，對手都抓直球，可是熱身賽就是要把直球催出來，要勇敢對決，才知道自己的直球有多好打。」

陳柏豪自認不是控球精準投手，只能拚氣勢和球質，把優點發揮到最大，那天回去沒沮喪太久，經由「過程」更快速轉念如何面對打者，「那時候是我自己配球，我選擇直球，熱身賽被打、還能修正，賽季才是重點，而且賽季那麼長，單看一場比賽不準。」他表示，影響僅限心態，正規球季輸不得，能在第一場熱身賽遇到是好事，把不好的氣打一打，過了就過了，隔天還是要準備比賽，「不要去自我懷疑『我真的適合嗎？』沒有問號，要更努力投給教練看。」

前一次擔任終結者，要回溯至2018年，當年陳柏豪19歲，是職棒菜鳥，在天時地利人和下，被安上鎮守勝利任務，「昌哥（李振昌）還沒回台灣，那時候還出動『假先發』，教練選擇相信我，只是那時候看到打者只會想『我要怎麼丟？』對環境拿捏還不是很好。」

如今時移境遷，同樣定位不再手忙腳亂，能以更沉穩節奏應對，在6隊頻繁接觸，以及運科、情蒐協助下，有影片可以重播觀察、尋找打者弱點，「19歲的我其實連影片都不會看，只知道催球速，現在學會專注在怎麼製造出局數，用最省力方式達到目的，這個位置每天都有（出賽）機會，只要領先3分以內，都要準備好自己。」

除了平常做足功課，最重要還有讓手的肌力穩定，不至於太疲勞，特別是從去年冬盟以來，儘管幾乎沒休息，也不願因來到新球隊怠惰錯失機會。對於終結者一角，陳柏豪認為教練安排自有想法，不論何種任務都盡力完成，「無論7、8、9局或延長賽，都要盡最大努力完成比賽，教練信任、想看我守下這局，才會讓我上去，所以我覺得做好自己，機會永遠會來。」而機會來了如何把握，即是精進球技、技術、心態，先前沒做到的事，現在可以完成，即使開心、滿意，還是要持續努力，保持長遠想法健康走下去。

師承黃衫軍學長 轉隊成奮起契機

效力中信兄弟時期陳柏豪受過傷，也遇過不小低潮。聯合報系資料照

職棒生涯自2017年季中選秀加入中信兄弟起步，當時是投手老么，得到不少前輩疼愛，陳柏豪個性亦積極向學，開朗直率不怕四處討教，幾季下來賢拜提過的經驗，受教之深從訪談隻字片語不難想見，「像雞哥（林恩宇）、昌仔賢拜、Kevin（鄭凱文）、（官）大元賢拜……這幾位都是教會我很多事情的學長，不懂就會問，學長怎麼做到的、怎麼練的。我控球不好，就會問Kevin怎麼練；滑球沒有昌仔賢拜快，那是不是可以模仿他的滑球形成共軌，而且昌仔賢拜回台那年成績是鬼欸！當然會向他挖寶。」

到了25歲，想法成熟了，過去這些經驗學集合大成，讓陳柏豪有一股「放手一搏」感，即便換了所處環境，熱情好學不變，取經對象變成黃偉晟、陳鴻文、陳冠宇，如何在疲勞時鞏固投球機制，在還有學長COVER下，也想著未來某一年成為學長怎麼傳承給學弟，「我很喜歡找人講話，不太會『閉思』（閩南語內向害羞之意），希望學弟也多問。這幾年看過很多學弟資質不錯，但沒幾年離開，職棒不是長久職業，打到某個年紀差不多，趁著還年輕多拚拚看，不然很可惜。」

效力中信兄弟時期受過傷，也遇過不小低潮，陳柏豪直呼對那段期間自己表現很不滿意，「不滿意的是無法很快調適回來，球隊給了我4、5年，為何還沒到同年的小黑（吳俊偉）這樣的等級？他是具實力、敢拚、非常好投手，個性瘋瘋的，球場上愈瘋的人愈強。」黃衫軍幾季沒把握住，沒想到碰上補償交易來到樂天，他下定十足決心，「應該要瘋一回了！不想再溫柔了！」與冬盟投手教練川岸強以另類方式續前緣，也有不同涵義，自冬盟到春訓彼此對投球交流，陳柏豪很感謝樂天給予機會，把心中最瘋一面在場上展現，這一次，要讓所有人覺得自己「真的不一樣」了。

全文未完，更多內容「自薦參加冬盟 參考大谷九宮格擬計畫」，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第507期)