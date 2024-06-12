快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／執掌兵符20載 洪一中締千勝教頭傳奇

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
台鋼雄鷹總教練洪一中（中）在桃園球場領軍千勝。聯合報系資料照 藍宗標
台鋼雄鷹總教練洪一中（中）在桃園球場領軍千勝。聯合報系資料照 藍宗標

【撰文・石毓琪】

5月15日，台鋼雄鷹總教練洪一中率隊作客再熟悉不過的桃園球場，雄鷹以5：0擊敗樂天桃猿，自 2004年一軍執教以來，生涯千勝到手，為中華職棒樹立空前紀錄，不少過去子弟兵和主場球迷給予誠摯祝福掌聲，獻給這位馳騁沙場逾卅年教頭。

接任台鋼雄鷹兵符以來，洪總對外多次提到延續紀錄看法，儘管對紀錄一向不是太CARE，從991勝到挑戰千勝，仍將其視為動力。一如外界臆測，台鋼作為新球隊一軍首年表現起伏大，開季打了15場比賽後，長達一個月維持爐主之位，就在作客桃園2連戰前，終於一償久違2連勝，也讓洪總千勝叩關戰，非常巧合地來到最多勝場之地桃園。

洪一中於2004年贏得帶兵La New熊隊首勝。聯合報系資料照
洪一中於2004年贏得帶兵La New熊隊首勝。聯合報系資料照

本有望在14日生日當天挑戰千勝雙喜臨門，無奈打擊難串聯、守備還發生3失誤，只能繼續推遲。還好這一勝沒有等太久，隔日、也就是洪總滿63歲第2天，洋投哈瑪星不負眾望先發7局無失分，接棒黃群、雷公無失分；打線亦爭氣，12安進帳5分，包括曾子祐生涯首轟，林家鋐生涯首安、首打點，終場5：0完封樂天，雄鷹贏得漂亮「補送」洪一中千勝賀禮。

前後任子弟兵獻祝福 洪總致意猿、鷹迷

台鋼雄鷹隊教頭洪一中拿下執教生涯第1000勝，賽後直言要拿到千勝真的不容易，但自己是一個很幸運的人。中央社
台鋼雄鷹隊教頭洪一中拿下執教生涯第1000勝，賽後直言要拿到千勝真的不容易，但自己是一個很幸運的人。中央社

擁有多年師徒情分，14日賽前，桃猿選手林泓育、嚴宏鈞、黃子鵬等人特地捧蛋糕到客隊DUGOUT為洪總慶生，在15日賽後慶祝儀式，不少桃猿球員留下，一同見證洪一中千勝。洪總不但親自走向主隊DUGOUT致意，感謝球迷不分看台猿迷、鷹迷，過去多年在桃園球場拚勝點點滴滴歷歷在目，這份榮耀屬於一起打拚過的所有「隊友」。

「我一直覺得自己是滿幸運一個人，當選手時老闆對我很疼愛，當總教練以後，每個老闆對我的栽培跟支持，才能一步一步走到現在。」達成里程碑後，洪一中坦言，一千勝真的得來不易，過程波折很多，走到這步謝謝球員努力，「對面樂天那些球員也是在我底下貢獻很多勝場數，很謝謝他們。說感動嗎？原本不是很在乎，但是在這個時刻看到大家這麼熱情，心裡都會澎湃。」

2018年洪一中帶領桃猿隊在桃園球場封王。聯合報系資料照
2018年洪一中帶領桃猿隊在桃園球場封王。聯合報系資料照

回想數年前在桃園球場拿下總冠軍，聽見球迷吶喊聲，千勝之際熟悉感覺湧上心頭，洪總同樣對球迷表示感激之意，「畢竟我在這裡很多年了，十年時光在這個球場，今天來看球的球迷，或許裡面有很多是我在桃猿當教練時曾經參與過的球迷，也謝謝他們。過程當中，桃猿這一群球員非常努力、非常拚命立下很多戰功，很高興、也過去致意一下。」

7局上，曾子祐面對桃猿第2任投手邱駿威，第一顆直球打出界外，在暫停調整後確實擊球，夯出左外野全壘打大牆，扮演致勝功臣之一，賽後直呼千勝與有榮焉，「因為千勝在中華職棒是滿難的事情，自從洪總加入台鋼，大家都覺得有機會，可以在這個階段當他千勝的選手，是很榮幸的事。」

全文未完，更多內容「帶新球隊不斷學習 盼後人超越紀錄」，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第507期)

國慶 小學 教練 父母

相關新聞

中職／能進職棒談何容易 最怕一時不慎生涯全毀

這兩年真是中華職棒的多事之秋！去年季中，統一7-ELEVEn獅傳出李丞齡自我管理出問題，且屢勸不聽，遭到球隊移出註冊名單，最後申請為任意引退球員，僅23歲就離開職棒舞台。在簽賭案之後，球員涉及違法情事

扯上水原案又在3A打超爛 佛列契竟靠蝴蝶球神奇重生

英文有句常用的諺語：「上帝為你關了一扇門，就會為你開另一扇窗。」這句話用來形容大谷翔平於天使時期的前隊友、現效力於亞特蘭大勇士小聯盟的佛列契（David Fletcher）這幾個月的遭遇，實在再貼切不

中職／執掌兵符20載 洪一中締千勝教頭傳奇

【撰文・石毓琪】 5月15日，台鋼雄鷹總教練洪一中率隊作客再熟悉不過的桃園球場，雄鷹以5：0擊敗樂天桃猿，自 2004年一軍執教以來，生涯千勝到手，為中華職棒樹立空前紀錄，不少過去子弟兵和主場球迷給

塞爾蒂克大局在握 獨行俠恐怕已經無招可出

塞爾蒂克總冠軍賽二連勝獨行俠，贏得一點都不費力。G1塞爾蒂克107：89，打得獨行俠難人招架，G2塞爾蒂克105：98，獨行俠被打成「一人球隊」，只剩下後衛唐西奇「大三元」32分11籃板11助攻輸出，

一壘手瑞佐陷入大低潮 洋基隊面臨交易抉擇

大聯盟球季至6月8日已打65場，紐約洋基隊以45勝20負戰績與費城人領先美聯、國聯，該隊很有機會打破連續14年未獲美聯東區冠軍的尷尬局面，在本季有所作為。不過，要維持這種勢頭還需投打兼具，隨著7月30

中職／台日職棒互動增溫 林威助是技術交流的最佳橋樑

中信將於本週末的15、16日再度進軍大巨蛋，這兩天也是「阪神甲子園球場日」主題日，這個從19年開始的主題日，雖然中間因疫情停辦，但時隔4年後於上季恢復舉辦，原本以為會隨著前總教練林威助的離開而消失，或

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。