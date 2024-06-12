中職／執掌兵符20載 洪一中締千勝教頭傳奇

【撰文・石毓琪】

接任台鋼雄鷹兵符以來，洪總對外多次提到延續紀錄看法，儘管對紀錄一向不是太CARE，從991勝到挑戰千勝，仍將其視為動力。一如外界臆測，台鋼作為新球隊一軍首年表現起伏大，開季打了15場比賽後，長達一個月維持爐主之位，就在作客桃園2連戰前，終於一償久違2連勝，也讓洪總千勝叩關戰，非常巧合地來到最多勝場之地桃園。

洪一中於2004年贏得帶兵La New熊隊首勝。聯合報系資料照

本有望在14日生日當天挑戰千勝雙喜臨門，無奈打擊難串聯、守備還發生3失誤，只能繼續推遲。還好這一勝沒有等太久，隔日、也就是洪總滿63歲第2天，洋投哈瑪星不負眾望先發7局無失分，接棒黃群、雷公無失分；打線亦爭氣，12安進帳5分，包括曾子祐生涯首轟，林家鋐生涯首安、首打點，終場5：0完封樂天，雄鷹贏得漂亮「補送」洪一中千勝賀禮。

前後任子弟兵獻祝福 洪總致意猿、鷹迷

台鋼雄鷹隊教頭洪一中拿下執教生涯第1000勝，賽後直言要拿到千勝真的不容易，但自己是一個很幸運的人。中央社

擁有多年師徒情分，14日賽前，桃猿選手林泓育、嚴宏鈞、黃子鵬等人特地捧蛋糕到客隊DUGOUT為洪總慶生，在15日賽後慶祝儀式，不少桃猿球員留下，一同見證洪一中千勝。洪總不但親自走向主隊DUGOUT致意，感謝球迷不分看台猿迷、鷹迷，過去多年在桃園球場拚勝點點滴滴歷歷在目，這份榮耀屬於一起打拚過的所有「隊友」。

「我一直覺得自己是滿幸運一個人，當選手時老闆對我很疼愛，當總教練以後，每個老闆對我的栽培跟支持，才能一步一步走到現在。」達成里程碑後，洪一中坦言，一千勝真的得來不易，過程波折很多，走到這步謝謝球員努力，「對面樂天那些球員也是在我底下貢獻很多勝場數，很謝謝他們。說感動嗎？原本不是很在乎，但是在這個時刻看到大家這麼熱情，心裡都會澎湃。」

2018年洪一中帶領桃猿隊在桃園球場封王。聯合報系資料照

回想數年前在桃園球場拿下總冠軍，聽見球迷吶喊聲，千勝之際熟悉感覺湧上心頭，洪總同樣對球迷表示感激之意，「畢竟我在這裡很多年了，十年時光在這個球場，今天來看球的球迷，或許裡面有很多是我在桃猿當教練時曾經參與過的球迷，也謝謝他們。過程當中，桃猿這一群球員非常努力、非常拚命立下很多戰功，很高興、也過去致意一下。」

7局上，曾子祐面對桃猿第2任投手邱駿威，第一顆直球打出界外，在暫停調整後確實擊球，夯出左外野全壘打大牆，扮演致勝功臣之一，賽後直呼千勝與有榮焉，「因為千勝在中華職棒是滿難的事情，自從洪總加入台鋼，大家都覺得有機會，可以在這個階段當他千勝的選手，是很榮幸的事。」

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