中職／統一獅高國慶引退 「綠色坦克」的棒球告白

【撰文・鄧心瑜】

效力統一7-ELEVEn獅20年，生涯1844支安打、134發全壘打都是由他所寫下猛獅隊史紀錄，「綠色坦克」高國慶多年始終如一熱愛棒球、喜愛棒球，單純而執著，是仍堅持留在場上原因。

台東鹿野是高國慶人生起點，也是愛上棒球開端，小時候因為父親熱愛體育賽事，電視打開永遠是體育頻道，耳濡目染下，高國慶與運動結下不解之緣，「以前要看國際賽，不管是籃球、棒球，半夜打的比賽爸爸會調鬧鐘叫我們起床一起看，其實我小學三年級就接觸體操，還學會後空翻，後來我守一壘劈腿比較賞心悅目一點，可能也跟學過體操有關！」

棒球痴起點 一通電話進台體

高國慶大學時效命台體大(富邦公牛)棒球隊，圖為1997年梅花旗出賽。聯合報系資料照

小學四年級加入台東縣鸞山國小少棒隊，高國慶回憶年僅10歲離家住校，當時「室友」影響相當大，因為只有他一位學生住校，安排與老師同住，在老師得知高國慶已經下定決心往後要走棒球路，給他三條告誡，「第一不抽菸、第二不吃檳榔、第三喝酒適可而止，原因是不做這三件事能身體健康外，少掉很多菸酒朋友，人生不會走歪路，從小學一直記到現在，很高興我有做到。」

小學畢業後便離家，國、高中就讀棒球名校美和中學，升大學時原本都已經填好志願就讀輔仁大學，哥哥高健龍一通電話讓他的棒球路走向不同方向，「哥哥那時讀台灣體院，他打來說『林華韋老師交代我叫你來，我也在這裡了，你還不來？』還好我後來讀台體，因為台體看重學業，有段時間因為開刀所以滿認真上課，愈聽愈專心，發現聽懂上課內容而且還滿有心得，甚至拿到原住民獎學金，到大學才知道讀書的好。」

2001年中華成棒隊慶功宴，當時棒協理事長彭誠浩頒獎給高國慶(左)。聯合報系資料照

在隊友眼中，高國慶是「無時無刻想著棒球」棒球痴，喜歡棒球、所以研究棒球，坦承小時候一進教室坐不住，棒球是唯一能讓他靜下心鑽研的事情，「後來這麼愛研究棒球也和大學時有關，因為學無止境，是自己喜歡的事情，所以覺得很快樂，會想辦法吸收更多、了解更多。」

新人年訂目標 千安百轟提早達標

2004年高國慶新人出賽。聯合報系資料照

2004是高國慶職棒新人年，當時24歲進軍職業，就對棒球生涯立下目標，「剛進來就想打到40歲，預想要打 15年，起碼要達成千安、百轟才能退休，早年是很少人達成的，沒想到打了11、12年就先後完成了。」

職棒生涯20年，輝煌成就不少，2007年單季20轟隊史新紀錄、單季152安更是當時聯盟新猷，生涯兩度在台灣大賽轟出滿貫砲，坦克重砲印象深植人心，生涯累積 1844安、134轟、903打點、796得分都是猛獅34年來紀錄保持人，穿著獅隊球衣打下6座總冠軍，更是三連霸王朝主力。

棒球人生收穫太多，若說遺憾太沉重，但有些可惜沒能打到2000安才退休，「個性還是太保守了，早期覺得三振是很丟臉的事情，以前打擊率是王道，教練不太要求長打，後來呂文生總教練帶隊後才開始懂得享受棒球，所以現在當教練都鼓勵選手大膽一點，經歷過的彎路不想讓他們也走一次。」

2004年高國慶人出賽。聯合報系資料照

生涯沒有太大傷痛，更以極致自律作息與刻苦練習為繼續留在場上資本，高國慶在2022年步入43歲，也是生涯最後較多出賽賽季，史上最年長代跑選手、最年長本土投手、最年長獲得故意四壞球保送都在那年寫上他的名字，更在引退賽以45歲233天躍居中職史上最年長出賽、最年長擊出高飛犧牲打選手，能堅持在棒球路上 30多年始終如一，高國慶笑說是企圖心讓他走到最後，「從小時候就很有企圖心了，想著一定要打國家隊，後來小學五年級知道有成立職棒後，告訴自己訓練再苦再累、教練學長打罵都要忍耐，因為我就是想打職棒。」

熱愛棒球不輕易言退 背後有暖心原因

2007年高國慶獲得金手套獎，親吻母親。聯合報系資料照

高國慶熱愛棒球程度旁人難出其右，年屆40歲後，身邊無論朋友、球迷，每年都會問「今年要退休了嗎？」高國慶總說自己還能打、不考慮退休，打破外界對棒球員年齡迷思，追根究底還是真的太愛棒球了，「對這工作有熱忱、有挑戰性，練再多都願意。」選手之所以能揮汗如雨進行日復一日練習，都是為了上場比賽尋求機會，「訓練雖然能找到樂趣，但長久下來是乏味的，一直努力訓練就是希望在比賽有好表現，比賽才是受到愛戴關注、也是確定自己有沒有進步的時候，這就是棒球的樂趣。」

打棒球可以上電視，也是棒球遊子能讓遠在家鄉父母安心管道，從小離家打球，一年只能回家3、4次，比起看到真人，父母也許更習慣從電視機看到兒子，「爸媽以前都會開電視看我比賽，胖了還是瘦了、表現好不好都是看電視，還好爸爸還在世時幾乎都能在一軍看到我，去年一整年沒能上一軍，二軍也不是場場有轉播，媽媽會說『好無聊都沒看到你』，想在一軍多打幾年，也是希望媽媽能透過電視看看我。」

2013年高國慶助統一獅隊贏得總冠軍。聯合報系資料照

雖然從小學離家打球，與家人回憶大多停留在年少時，不過與父母羈絆不減，一幕望著媽媽背影畫面，在心裡留下深刻母愛模樣，「早年還沒有南迴鐵路，從台東到屏東要坐客運，沿著山路搖搖晃晃三小時才能抵達，第一次升國中要離家去在屏東的美和，媽媽怕我上錯車，寧願多花一個多小時開車送我到台東火車站搭車，一路上叮囑我大小事，當時只覺得囉嗦，但她看著我上車才離開的背影我記了好久，也是到現在有小孩了，才知道媽媽用心良苦。」直到長大，才知道父母支持有多重要，也希望自己表現能無愧父母當初犧牲。

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