洋基代有建仔出 無名小將希爾又成新王牌

少了王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的洋基先發投手陣容有多糟？上一季洋基總共用了12名先發投手，扣掉柯爾榮獲塞揚獎的優異表現，其他投手合計只投了611.2局，平均一場球投不到五局，戰績十分悽慘（32勝46敗）且防禦率高達5.06。也因此當春訓傳出柯爾因手肘受傷將長期休養時，不少人都等著球季開打要看洋基先發投手的「好戲」。

但球季打完前兩個月，洋基先發投手的表現卻完全跌破眾人眼鏡，目前正以2.72的超低防禦率暫居美聯榜首，而且遙遙領先第二名金鶯的3.01。更令人嘖嘖稱奇的是，在上週四號先發施密特（Clarke Schmidt）掛病號前，除了一次一日雙戰外，洋基總共就只用了柯特斯（Nestor Cortes Jr.）、洛登（Carlos Rodon）、史卓曼（Marcus Stroman）、施密特及希爾（Luis Gil，註）五位投手輪值先發，不多也不少。而且這五人之中表現最好的還是前年去開手肘韌帶重建手術，最近兩季加起來投不到三十局的希爾。在剛結束的五月份裡希爾先發主投六戰全部拿下勝投，38.2局的投球三振44名打者，防禦率只有0.70。不僅創下洋基隊史上首次單月防禦率低於0.75外加40K的紀錄，也搖身一變成為美聯新人王的熱門人選。

註：根據洋基官網球員姓名正音教學，來自多明尼加的Gil姓氏發音同Heel，因此較佳的中文翻譯應為希爾。同樣道理，道奇新人Andy Pages也是唸為帕赫斯。

洛登去年加入洋基的首季表現嚴重失常，戰績是3勝8敗、防禦率6.85，本季恢復水準，投完前兩個月就有7勝2敗、防禦率3.09的好成績。 美聯社

剛傷癒復出的希爾開季能擠進先發投手輪值，正是拜柯爾春訓意外傷退所賜。結果希爾的成績出乎意料地甚至比上一季的柯爾還要好。去年柯爾前11場先發的戰績是5勝0敗，防禦率2.53，投67.2局三振70人。目前希爾則是投出7勝1敗，防禦率1.99跟每九局三振11.2人都暫居美聯第三。更可怕的是在63.1局的投球中希爾只被對手擊出29支安打，平均兩局還不到一支，被打擊率只有.134，不僅是全聯盟第一而且遙遙領先其他投手（第二名是太空人投手布蘭柯（Ronel Blanco）的.172）。

希爾球速快、球路又刁鑽，目前已成為全聯盟最難打的先發投手。 影片來源：緯來體育台 YouTube頻道

希爾的強大之處在於他的三種球路——快速球、滑球及變速球都異常難打。他的四縫線速球平均時速高達96.5英哩（全聯盟只有三位先發投手的速球比他快），而且造成打者揮空的比例高達30.8%，即便打者能打中，打擊率也只有.134。其次希爾的滑球甚至比快速球更難打（被打擊率只有.122）。他的滑球不僅快（平均時速87英哩，在先發投手中排名第七）而且轉速與快速球還十分接近，打者因此更難分辨。至於希爾的變速球同樣主打一個「快」字，平均時速91.1英哩不僅是先發投手中第一，甚至比不少投手的快速球還要快，但與快速球明顯的速差卻會讓打者難以抓準時機出棒。目前希爾的變速球被打擊率也只有.148。用一句話描述希爾的可怕就是：目前全聯盟只有28位先發投手能投出被打擊率低於一成五的球路——而希爾一個人就擁有三種。

儘管希爾如此威風八面，不只新人王，由他擔任明星賽先發甚至獲選塞揚獎都已提上議程，但洋基顯然不敢因此掉以輕心。一方面是希爾現階段領先全聯盟投手的.187場內安打率（BABIP）總會隨著時間「校正回歸」，不太可能長久持續下去。其次大傷初癒的希爾自2015年加入職棒至今單季投球局數從未破百。進入球季末段洋基高層勢必要管控希爾的投球局數以免他後繼無力甚至二度受傷。由於復原狀況良好的柯爾即將在本月歸隊，先發投手五門齊的洋基原本還因此產生到時候要將誰踢出輪值的奢侈煩惱，直到上週施密特受傷才順勢化解了這個難題。

洋基王牌柯爾近期恢復投球訓練，月底可能就要傷癒復出，超強的先發輪值陣容讓他們成為本季奪冠大黑馬。 法新社資料照片

後起之秀希爾及舒密特的崛起讓洋基在柯爾大傷之際不愁先發輪值沒有人手，適足以證明投手養成的重要性。事實上從跨入21世紀開始，洋基高層就一直致力於培養自家農場上的新秀投手，過去他們曾對塞佛里諾（Luis Severino）、赫曼（Domingo Germán）等年輕投手寄予厚望。塞佛里諾一度被看好將成為洋基未來多年的王牌，可惜幾度大傷完全打亂了他的生涯規劃，今年轉到同城的大都會反倒找到另一片天。投過無安打的赫曼也曾在2019年投出勝率最高的18勝4敗，但家暴、酗酒等場下風波終究毀了他在洋基的出路。

有心栽花花不開，到頭來反倒是連自家新秀榜前十都排不上的希爾大放異彩。想當年王建民掀起一陣旋風之時，洋基農場中也有更被看好的休斯（Phil Hughes）、張伯倫（Joba Chamberlain）等新秀。事後證明儘管王建民的球員生涯因傷大為走樣，但他對洋基的貢獻仍遠大於其他兩人（王建民的洋基生涯勝場貢獻值為14.0，甚至高於休斯跟張伯倫兩人相加的12.7）。同樣從默默無聞到一舉成名，建仔與希爾的發跡可謂有異曲同工之妙。

菜鳥希爾在洋基的崛起，不禁讓人想起王建民過去的豐功偉業。雖然是不同類型的投手，但能從無名小將變身媒體焦點，他們的奮鬥過程都值得球迷尊敬。 聯合報系資料照片

造化弄人，一名球員能打敗眾多對手擠進大聯盟的窄門，不僅需要實力，也往往帶有相當大的運氣。如今春風得意的希爾除了靠自己努力外，他的命運也如脖子上的刺青「God Bless Me」所說的正受到棒球之神極大的眷顧。不過球季也就打完兩個月，接下來希爾還得克服更多的挑戰才能證明他能夠長久在大聯盟立足。