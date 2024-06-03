中職／鮭魚返鄉多半雷聲大雨點小 吳念庭能否不一樣？

現效力業餘成棒全越運動的前旅日球員吳念庭，日前表態將投入今年6月底的中職選秀，如果旅美球員張育成不選秀，手握狀元籤的富邦悍將，首輪指名吳念庭的機會很大，即使張育成最終決定選秀，吳念庭應該也是首輪前三順位的熱門人選。

只是，以近年返台發展的旅外球員，上過日職一軍和美職至少有2A資歷的選手，來到中職表現只能算差強人意，吳念庭和張奕回到故鄉能繳出什麼樣的成績，實在令人好奇。

從近的來看，具有5年日職一軍資歷的「大王」王柏融加盟台鋼雄鷹，今年開季至今只繳出0.250打擊率，長打率也只有0.329，152打數擠出2發全壘打，與昔日2度單季「4割男」，單季長打率最高0.700相較，相差不只一個檔次。

王柏融旅日5年後重返中職，不但沒有日職的鍍金，本季的表現像是被廢了武功，與過去簡直是判若兩人。 聯合報系資料照片

左投陳冠宇累積7年日職一軍經驗，總計投了269.1局，防禦率3.58，算是相當有實績的旅日好手，但他在2021年以選秀首輪指名加盟樂天桃猿，卻投得相當掙扎，至今在中職一軍生涯累計防禦率4.20、每局被上壘率1.36，表現與球團、球迷的期待顯然有落差。

郭俊麟昔日是國家隊常客，在西武獅時期並沒有大放異彩，日職一軍生涯防禦率高達5.96，返台選秀前又決定動右手肘韌帶置換手術，而他先後效力富邦悍將、統一獅，累計防禦率4.92、每局被上壘率1.57，只能算是一名堪用的第5、6號先發投手和長中繼角色。

再來看旅美球員，2021年江少慶以千萬年薪的複數年合約加盟富邦悍將，至今先發46場只拿到12勝，吞下21敗，防禦率3.82、每局被上壘率1.31，完全沒有投出王牌等級的身手，也絲毫不見選秀狀元的風采，如今更因傷已1年沒出賽，對富邦球團而言算是一筆失敗的投資。

富邦在21年選秀會的首輪選進江少慶，但領百萬月薪的江少慶，這3年來的表現不符狀元身價，今年更是因傷而不知道何時能歸隊。 聯合報系資料照片

江少慶的隊友張進德在2020年以首輪指名進入富邦悍將，兩人小聯盟最高層級都到3A，其實張進德一開始打得還不錯，蹲捕也有模有樣，但他實在太痛了，經常進出傷兵名單，單季最多出賽只有71場、250打席，最多蹲48場，一軍生涯779打數只轟出17發全壘打，身手因傷退化顯著，他的加入並沒有明顯提升富邦悍將的戰力。

去年透過世紀交易來到樂天桃猿的林子偉，頂著大聯盟光環降臨，但大小傷痛不斷，繳出的成績也明顯不符合外界期待，返台近一年打擊率只有0.223，130打數擊出1支全壘打，跑出5盜，現階段還無法守內野，雷聲大雨點小。

王維中則具大聯盟和韓職資歷，同樣領千萬年薪，他在一軍生涯先發40場只拿到7勝，另添17敗，平均每次先發大概只能吃下5局，生涯超過一半場數是以中繼身分登板，而且他也曾多次因傷脫離戰線，並沒有繳出頂級身手，只能算是一名中上水準的本土投手，與洋投相較有一段差距。

王維中有在大聯盟3支球隊出賽的經歷，但加入中職後的表現還無法與一些本土投手相比，本季更是到了5月底才拿首勝。 聯合報系資料照片

曾仁和曾短暫上過大聯盟，2021年加盟樂天桃猿，在中職一軍生涯累計防禦率3.93、每局被上壘率1.38，具大聯盟資歷的胡智爲在同一年加盟統一獅，一軍生涯累計防禦率4.02、每局被上壘率1.44，都只能算是差強人意的成績。

味全龍選進的吉力吉撈．鞏冠和林凱威，算是近年中職比較少有好表現的高階層級的旅外球員，吉力吉撈．鞏冠甚至連拿兩座中職全壘打王，林凱威去年進帳12次中繼成功和18次救援成功，成為龍隊奪冠的重要功臣。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠是少數打出優異成績的旅外返台球員。 聯合報系資料照片

從日職的王柏融、陳冠宇、郭俊麟，到美職的江少慶、張進德、林子偉、王維中、曾仁和、胡智爲，他們返台領高薪卻沒有繳出符合身價的成績，也讓職棒少了一些話題。

吳念庭曾在西武獅發光發熱，但他在日職一軍生涯並不算亮眼，累計打擊率0.224、上壘率0.308、長打率0.318，981打數擊出16支全壘打，考量到近年中職採用不彈球，投手水準也有提升，屆時吳念庭能否打出好成績，有待時間驗證。