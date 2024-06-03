日職／阪神首次連霸的難題：和製大砲何時甦醒？

尋求隊史第一次連霸的關西人氣球隊阪神虎，這個球季走得並不順遂。節至6月1日為止，雖然還以25勝23敗4和暫居中央聯盟第三名，與第一的廣島鯉魚隊相差1場勝差，不過一波5連敗，尤其是進入跨聯盟交流戰之後連續兩場敗給日本火腿隊，加上連續被羅德再見安吞敗，比賽的內容無論投打都遭到對手輾壓，更是讓阪神虎迷看了直搖頭。

阪神虎隊的團隊防禦率2.31還是高居第三，與第一的廣島2.28相距不多，與季前各方評估的強大投手戰力相符，不過攻擊出現大麻煩，團隊打擊率0.223墊底，在兩聯盟只比剛換監督的西武獅隊稍高。到5月30日止，連續8場比賽得分都在3分以下，陷入單靠投手苦撐相當吃力的局面。

兩大主力打者佐藤輝明以及洋砲諾西（Sheldon Neuse）狀況不佳，分別只有0.209打擊率、3支全壘打、17分打點以及0.244打擊率、1支全壘打、8分打點，先後都到二軍調整，留在一軍的四棒主砲大山悠輔也好不到哪裡，打擊率0.202已經快要失守2成防線，3支全壘打、19分打點也只有平平，是阪神虎隊本季的一大失算。

症狀更嚴重的是本土重砲佐藤輝明，因為攻守表現都不佳，5月15日就被監督岡田彰布降入二軍進行調整，雖然31日在二軍對軟銀擊出一發逆轉的3分打點再見全壘打，不過誰都不敢說這就是真正的「復活彈」。

25歲的佐藤輝明今年進入職棒第4個球季，過去3年都繳出單季20轟以上，成為日本職棒史上從新人球季起連續3年20轟的新人左打者第一人。同時，他的打擊表現逐年進步，去年出賽132場，繳出0.263打擊率、24支全壘打、92分打點的優異成績。其中92分打點寫下生涯新高，並在9-10月擊出單月9支全壘打、26分打點的超高檔成績，獲得單月MVP，也是阪神虎隊加速封王腳步的關鍵人物。

有了去年的新高表現，他的年薪也從8,500萬大漲到1億5,000萬日圓，今年原本被看好可以再繼續進化，甚至個人首度衝破30轟都值得期待，但沒想到卻陷入了重大低潮。事實上，今年春訓岡田監督就提出警告，今年將是佐藤輝明邁向一名大型打者的關鍵一年，「如果還是像以前一樣的話，就會變成一個一直以20支全壘打結束的打者！」所謂的大型打者在於球界或是球迷對於佐藤輝明的期待不是僅止於一個單季20支全壘打的打者，而是一名即使三振破百，但是可以固定30轟，甚至40轟的強力打者，這是佐藤輝明當初進入職棒在選秀會上同時獲得4支球團第一指名青睞的「和製大砲」魅力所在。

佐藤輝明在逐年進化的軌跡中遭到重挫。不過去年球季他也曾在6月底因為表現不佳而被登錄抹消，這個抹消收到很好的效果，直到7月5日重返一軍之後維持3成以上，幫助球隊直衝冠軍。最近球隊的嚴重低潮，讓阪神球迷不得不想起二軍還有一個佐藤輝明，只是這個所謂的「起爆劑」何時能獲得教練團認可，以及他真正的實力是否恢復。