愛德華為灰狼續命甚至看到搶七 獨行俠千萬要小心別翻船

今年的分區冠軍賽，東區的溜馬率先被塞爾蒂克以直落四解決，而西區的灰狼則在沒有退路的情況下扳回一城，目前戰成了1比3，避免被獨行俠橫掃出局。

因為開胡的這一勝，讓本系列賽打得不像前兩輪賽事順手的愛德華(Anthony Edwards)在心態上得到紓壓釋放。向來充滿自信的愛德華先是在第四場的賽後記者會中表示他生涯從沒有被橫掃過，還在第五戰尚未開打前，率先預告戰線將拉回達拉斯，和NFL達拉斯牛仔後衛帕森斯(Micah Parsons)講好會在第六戰帶來簽名鞋送他。愛德華雖然臭屁，但這種強大心理素質就是面對球隊困境時最需要的活力，不懼怕逆境與大場面，維持一貫的自信與霸氣，這是愛德華成為球星的重要特質之一。

那麼上一戰終結獨行俠厄文(Kyrie Irving)生涯關門戰14連勝神話的灰狼，接下來仍是退無可退，球隊該如何迎擊一場場挽回頹勢呢？

首先進攻端方面，唐斯(Karl-Anthony Towns)上一場三分線5投4中，一舉擺脫系列賽前三場合計22投僅中3的冰冷手感，下半場狂得20分肯定是致勝要素。 我們不奢望唐斯每場球都能有第四戰打神了的外圍手感，但作為球隊第二號得分點，希望這是他在這系列賽回神的一個訊號。

中鋒唐斯(左)走出大低潮，是灰狼能在第4戰贏球的一大關鍵，他若能持續第4戰的手感，要贏下第5戰也並非難事。 美聯社

灰狼輸掉的三場球都是先盛後衰，前兩戰的三四節表現皆不如獨行俠，無法鞏固上半場雙位數的領先而輸球。第三戰則是好不容易靠著愛德華在第三節的一波流得分扳平戰局，但決勝時刻灰狼就是沒有像獨行俠擁有雙神仙厄文、唐西奇(Luka Doncic)輪流接管戰局那般令球隊放心的人選能接續跳出來。 所以說除了愛德華外，唐斯得更專注在下半場賽事，不必執著於外線投射，重點要增加侵略性，持續朝籃框攻擊去製造獨行俠內線防守壓力，才可能迫使他們機動性強的瓊斯(Derrick Jones Jr.)、華盛頓(P.J. Washington)必須花更多心力在內線的協防。藉此，灰狼才有機會得到較好的空間去做到突破的發動與外圍的出手空檔。

愛德華在西區冠軍賽發揮受限在於他承受更多二、三線協防包夾的壓力，近兩場失誤分別高達5、6次。進攻空間被壓縮的他不利於用自己厚實身材與爆發力硬輾進去油漆區得分。他必須得有隊友與教練團戰術的幫助下創造空間，打出自己擅長的風格才行。不過說實在，這個22歲的小夥子確實是個可塑之材，西區冠軍賽我們因此看見愛德華能運用自身影響力助攻給隊友的傳球視野，以及他對勝利的強烈企圖心，讓他願意花心思在幫忙卡位、爭搶籃板，兩場雙十，三場準大三元，系列賽平均8.3助攻8.8籃板，雙雙是季後賽系列中的個人新高。

愛德華(中)應避免被包夾時失去冷靜，沒有必要再強硬切入禁區，與隊友有更多的配合，才能創造更有利的機會。 美聯社

再來防守端，灰狼的策略須作出幾個改變，第一是讓戈貝爾(Rudy Gobert)專注在固守內線。四次年度防守員的戈貝爾強項在於禁區的守護，若是擋拆後錯位被拉到外圍大守小，就很容易被對手以速度壓制，甚至也形成灰狼自己內線的門戶大開。 第二，灰狼在上一戰唐西奇只要一擋拆後就馬上面臨包夾，在阻斷獨行俠第一波的攻勢發動上是能有效破壞他們節奏的，只是灰狼外圍防守的選擇換防與包夾需有更及時的溝通和默契去貫徹防守策略才行，不能總是到了下半場，決勝節的強度反而不如比賽開局。

第三，增加李凱爾(Kyle Anderson)的上場時間有其必要性，他前四戰分別出賽17、17、20、25分鐘。他的高球商與全面的球風中能在籃板、助攻有所貢獻甚至指揮隊友跑位，自己作出掩護讓隊友得分。縱使他出手不多，數據不是頂好，但是他的一些隱形貢獻是球隊在場上需要的智將。上一場唐斯跑出幾個空檔投射，就是李凱爾指揮與掩護下的佳作。

灰狼替補小前鋒李凱爾(右)頭腦相當清楚，在第4戰中就有不少未被重視的貢獻，但卻讓灰狼打得更加流暢。 美聯社

此外，李凱爾防守對位到唐西奇的效果還不錯，由於李凱爾速度慢、也跳不高，節奏獨特，較不容易被唐西奇的假動作吸引而跳起來，身體對抗性也不差，多啟用他去守唐西奇是值得投資的選項。

第五戰回到主場的灰狼若能改善比賽的缺失細節，正常發揮下依舊有機會再奪一勝，相信球迷們也不希望高強度的系列賽對抗太早結束，期待灰狼一場場追，甚至扳平戰局進入搶七大戰，締造系列賽熱度的最高峰。