湖人選新任總教練 菜鳥瑞迪克是破舊立新的最佳人選

湖人正在遴選新教練，沒有NBA執教經驗菜鳥教練瑞迪克呼聲最高，鵜鶘助教博雷戈、塞爾蒂克助教卡塞爾、太陽助教練杜德里，以及前湖人後衛朗多都進入湖人新教練團遴選雷達。

關於湖人新教練人選，多數評價非常極端。目前呼聲最高瑞迪克現任電視球評，跟湖人王牌球星詹姆斯一起合作熱門節目「Mind the game」分析NBA賽事、戰術、心理、戰略，沒有口水、不打嘴砲，跟時下只著眼於賺收視和點閱率瞎噴節目，格調高度完全不同，頗受好評。

「我們並不知道瑞迪克是否具備成為一名出色NBA教練能力和條件，如果他獲得這樣機會，答案很快就會揭曉」前湖人後衛，曾執教NBA多年史考特認為瑞迪克執教經驗是0，執教前景並不樂觀。

曾在快艇執教過瑞迪克，卻一再遭到瑞迪克公開批評他沒有承擔、推卸責任的公鹿教練瑞佛斯，語重心長的說：「我希望瑞迪克得到執教機會，屆時他就會明白事情沒想像中容易，你必須做出一些殘忍決定」。

瑞佛斯(中)已等不及要看瑞迪克(左)擔任總教練時的好戲了，到時換他可以開啟嘴砲模式。 美聯社資料照片

美國媒體絕大多數也都看衰瑞迪克執教湖人，一來沒有執教經驗，二是他跟詹姆斯關係太好，拿到湖人教練工作根本是靠裙帶關係，三是菜鳥教練第一年就要帶領兩個聯盟前十大球星詹姆斯、戴維斯，同時靠著湖人這套陣容打出超乎預期戰績和戰力，難度太高。

瑞迪克跟詹皇在紙上談兵時，頗有英雄相見恨晚的氛圍，兩人若真在場上合作，一定有巨大賣點！ 影片來源：Redick 推特

過去沒有執教經驗的基德(現任獨行俠教練)第一年執教籃網，接著四年執教公鹿。他在2017-18季中被開除，領導統御、戰績表現根本是一場災難。奈許執教籃網三年，簡直一團糟，奈許執教能力和用人、出牌太差，籃網一半以上球員都無所適從。但同樣沒有執教經驗的柯爾在2014-15年接手勇士，連續五年帶領勇士打進總冠軍賽，贏得三座總冠軍，成為新世代傳奇教練，又該如何解釋？

在NBA，執教經驗和歷練或許很吃香，但不是萬靈丹。擁有12年執教經驗的佛蓋爾，2019-20第一年執教湖人就帶領湖人贏得總冠軍，2021-22年因為傷兵滿營，湖人未進季後賽而被開除。他在2023-24執教太陽三巨頭，第一季就倒在季後賽第一輪，再次被開除。

佛蓋爾(左)有豐富的帶兵經驗，但之前帶領湖人時出現大好大壞的結果，本季掌太陽帥印雖拿了滿手好牌，但卻把牌打爛了。 美聯社資料照片

擁有10年執教經驗的布朗，2006-07年執教騎士第二年，就帶領騎士和詹姆斯打進總冠軍賽，2011-12執教湖人季後賽第二輪被淘汰，2012-13開季打出1勝4敗後馬上被開除。2022-23布朗執教國王，球隊年輕有勁聲勢驚人，被視為未來季後賽強隊，結果國王倒在季後賽第一輪，而且2023-24國王連季後賽邊都沒沾上。

有NBA執教經驗很不錯，但不管是總教練資歷還是助理教練出身，都不是贏球和展現出色執教能力的底氣。

瑞迪克電視球評出身，腦袋清析視野寬闊口條一流，他能跟詹姆斯合體製作節目，剖析賽事，細膩解說比賽、人物、戰略、戰術節奏，精準點出關鍵，這一點跟勇士教練柯爾出身很像，只是柯爾比瑞迪克多兩年總經理資歷。

同樣是沒有執教經驗的前NBA球員，瑞迪克首次擔任總教練會像是奈許(右)還是柯爾(左)？值得玩味！ 歐新社資料照片

NBA裡多的是執教經驗豐富，但執教成績平凡、表現平庸，球隊戰力甚至每況愈下的教練，多如過江之鯽。國王教練布朗是一例，剛接手太陽的教練布登霍澤也是其一，前太陽、鵜鶘教練威廉斯，執教表現曾經讓人眼睛一亮，被寄予厚望，但太陽、鵜鶘最終表現都不如預期，接手活塞第一年也是躺在那裡。

像湖人這種豪門球隊需要新思維，注入新氣象，年輕的瑞迪克有球評經驗，無執教經驗，我喜歡這種乾淨、單純、年輕、理性思路，更重要的是詹姆斯、戴維斯都認可，這才是適合帶領湖人重新站起來的教練選項。

現代NBA需要做出改變，拋棄許多不合時宜傳統和老舊格局，執教經歷和資歷都不一定能符合湖人這種規格和文化球隊，啟用菜鳥也未嘗不是最好改變和選項。卡塞爾有豐富助教經驗，博雷戈有NBA總教練經歷，那又如何，他們都不曾證明過什麼，更沒有拿過總冠軍。

湖人需要一股全新能量和不凡氣勢，菜鳥教練瑞迪克就是湖人最好選擇，他是NBA開啟新世代教練思路的開始。