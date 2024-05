湖人選新任總教練 菜鳥瑞迪克是破舊立新的最佳人選

湖人正在遴選新教練,沒有NBA執教經驗菜鳥教練瑞迪克呼聲最高,鵜鶘助教博雷戈、塞爾蒂克助教卡塞爾、太陽助教練杜德里,以及前湖人後衛朗多都進入湖人新教練團遴選雷達。

關於湖人新教練人選,多數評價非常極端。目前呼聲最高瑞迪克現任電視球評,跟湖人王牌球星詹姆斯一起合作熱門節目「Mind the game」分析NBA賽事、戰術、心理、戰略,沒有口水、不打嘴砲,跟時下只著眼於賺收視和點閱率瞎噴節目,格調高度完全不同,頗受好評。

「我們並不知道瑞迪克是否具備成為一名出色NBA教練能力和條件,如果他獲得這樣機會,答案很快就會揭曉」前湖人後衛,曾執教NBA多年史考特認為瑞迪克執教經驗是0,執教前景並不樂觀。

曾在快艇執教過瑞迪克,卻一再遭到瑞迪克公開批評他沒有承擔、推卸責任的公鹿教練瑞佛斯,語重心長的說:「我希望瑞迪克得到執教機會,屆時他就會明白事情沒想像中容易,你必須做出一些殘忍決定」。

瑞佛斯(中)已等不及要看瑞迪克(左)擔任總教練時的好戲了,到時換他可以開啟嘴砲模式。 美聯社資料照片

美國媒體絕大多數也都看衰瑞迪克執教湖人,一來沒有執教經驗,二是他跟詹姆斯關係太好,拿到湖人教練工作根本是靠裙帶關係,三是菜鳥教練第一年就要帶領兩個聯盟前十大球星詹姆斯、戴維斯,同時靠著湖人這套陣容打出超乎預期戰績和戰力,難度太高。

