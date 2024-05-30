萊夫利傷缺+唐斯覺醒 灰狼防守策略改變能否續抓希望之光？

灰狼獨行俠第四戰，明尼蘇達攻守再變陣，優化的防守、萊夫利（Dereck Lively II）的缺席，加上終於等到唐斯（Karl-Anthony Towns）第四節的大爆發，終於反彈奪下一勝，避免被橫掃的命運。

放眼第五戰，愛德華（Anthony Edwards）能否真正履行他的承諾，帶領球隊回到客場打第六戰？

此戰的發展，誠如前篇分析「唐斯的茫然、團隊的混亂 灰狼能否守住最後一絲尊嚴？」所言，明尼蘇達的攻防主軸，都更貼近前兩戰。

進攻端從上一戰試圖由外往內打開，重回前兩戰的由內往外，戈貝爾重回積極往內跑動要球型態，就算有許多醜陋的低位進攻，目的都在讓對手不敢對內線掉以輕心，從而讓外圍多哪怕一點點空間，這點從本戰即使唐斯第四節4投3中的三分大爆發，團隊仍僅24次三分出手，遠低於前一戰30次可得知。

高效能菜鳥萊夫利的傷缺成了系列賽變數。 美聯社

搭配萊夫利的缺席，葛佛（Daniel Gafford）以沉退防守居多，而傷後復出的克萊柏（Maxi Kleber）狀況外，給了康利（Mike Conley）與愛德華更多擋拆後帶一步跳投的機會，同樣也為愛德華提供更多掩護與中距離機會，並讓球隊不致因里德（Naz Reid）此戰手感不佳而大受影響，當然別忘了第四節唐斯出手的那些空檔，Open出手3投3中，整體成效不俗。

防守端更是讓筆者終於在此系列戰看到灰狼的一絲希望之光。

本戰灰狼重回壓制團隊策略，而不是僅想著雙點鎖定獨行俠雙星唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving），反而露出一堆大空檔。仍然會不時夾擊，但以「障礙後還原Show and Recover」干擾第一時間傳球為主，就算讓對手有空檔，每波也幾乎都會有撲防干擾動作，而非第四戰滿滿穩穩投射的超級大空檔。

其中細節，當然仍有前兩戰很大的不同點，首先不再死板板的由麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）固定單防唐西奇，愛德華主防厄文，經過前三戰的破解，前者被身體對抗騰挪空間的方式拆解，後者則往往跟跑到賽末體力不濟。

愛德華(左)改盯防唐西奇收到一定效果。 路透社

此戰兩人不時交換防守，改讓對抗更佳的愛德華跟唐西奇硬碰硬，更擅追逐、體型更高大的麥克丹尼爾斯籠罩厄文，加上因為慢與高大確實更受重用的安德森（Kyle Anderson），繼續發揮防守奇效，全場不時讓獨行俠雙星陷入得切換防守應對的麻煩中，成效斐然。

更重要一點，透過此戰在檔拆交代與輪轉方面透過更好的紀律性，灰狼竭盡全力保護戈貝爾（Rudy Gobert）不再需要隨便換防出防，更多時間能在籃下附近游移，發揮他爭搶籃板與護框協防的最大價值，並且保護他減少直接對位堪稱剋星的唐西奇。

整個系列賽戈貝爾甚至完全不怕與厄文放單，系列賽對位讓對手僅18投中5，唯獨唐西奇，他必須承認難以應付。

綜合以上策略，雙星此役命中率皆不佳，厄文18投僅6中，三分6投中1，唐西奇看似得分更高，實則命中率一樣只有33%，多出的得分泰半都是抓準吹判尺度討來的單場12罰10中使然。

這場與過去三戰不同之處，也是真的獨行俠該有點危機意識的原因，正是相較起來，真的是主要防守策略有效，而非只是對方手感不佳。

灰狼改讓體型更高大也輕巧的麥克丹尼爾斯(左)降低厄文破壞力。 路透通訊社

球迷們可以期待第五戰基德（Jason Kidd）總教練、唐西奇與厄文如何再反破解，尤其就筆者看法，此戰後半段獨行俠已經嘗試在抓這兩戰成為防守唐西奇與厄文奇兵，安德森優於單防，協防輪轉卻時常慢半拍的問題，可以看看這在第五戰是否會被擴大針對。

但無論如何，達拉斯都要警惕，倘若灰狼正如對金塊第六戰，明尼蘇達真正在錯誤中摸索到了一些東西，進而痛擊對手，如法炮製，那將帶給獨行俠真正的大麻煩。

不過即使如此，獨行俠當然仍是大佔贏面。攻防變招有成，康利延續火力，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）終於看似有點起色，灰狼都還是得靠著外界幾乎都已放棄的唐斯突然甦醒，才驚險帶走勝利，足見球隊仍深陷不穩定的老問題。

愛德華的進攻選擇與中距離攻勢，繼續有所起色，但仍不及破解包夾，傳球分球還是不佳，且三巨頭愛德華、唐斯與戈貝爾，此戰全數陷入腦衝，輪流犯下不必要犯規，即便已背負犯規麻煩，都還時常忍不住下手，缺乏自我保護上場時間的觀念。

安德森(中)的作用也帶給灰狼一絲希望。 法新社

但正面看待是，在三劍客集體犯規麻煩，唐斯還在手感最燙時犯滿情況之下，灰狼猶能守下此勝，避免被橫掃出局，無疑是對精神層面試煉的一次升級；但綜觀四戰，他們能否真正從中冷靜記取教訓，路途艱難，還是未知數。

一套系列賽迄今最有紀律與合理性的團隊防守策略，雖緩慢但看得出成長的「做中學」愛德華，乃至唐斯反彈覺醒的可能性終於不再是0，凝聚了系列賽迄今灰狼最大能見度的希望之光。前路仍充滿危機，下一戰還能不能再有2、3個綠葉球員正常發揮？唐斯又是否只是一場比賽一場夢的意外？

而這一切看似有所突破的成果，在萊夫利歸隊後，是否又將被戳破．終究只是一場假象？

第五戰，明尼蘇達繼續挑戰「Win or Go Home」的生死危機，讓我們繼續看下去。