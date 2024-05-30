勇士老將塞爾強勢問鼎塞揚獎 近半薪水卻由紅襪支付

睽違6年，過去那位大聯盟頂級王牌塞爾(Chris Sale)終於回來了！距離塞爾展現王牌身手的時光已經要回溯到2018年，很難想像相隔多年他能在轉戰到勇士隊後重返榮耀。目前繳出8勝1敗、2.12防禦率、0.85WHIP、11.03三振率、1.27保送率等鬼神成績的他，正強勢問鼎生涯首座塞揚獎。且你可知道正成功東山再起的他，在勇士隊的薪水有近一半還是前東家紅襪付的。

塞爾在2018年之前都是大聯盟最頂尖的投手之一，他自2012年到2018年連續7年取得雙位數勝投，且每年都入選明星賽與拿到塞揚獎選票，他最接近塞揚的一年是2017名列票選第2名，因此被視為沒拿過塞揚獎卻又最接近塞揚獎的「無冕王」。他在受傷前甚至被認為是未來名人堂的人選，由於那7年他幾乎都健康出賽且固定繳出卓越成績，若能持續保持確實機會不小。可惜後來受傷就回不去了，2020年甚至因為去開韌帶更換手術(Tommy John Surgery)而整季報銷，2021到2022這兩年總共只主投11場。6年前塞爾才只有29歲，轉眼現已是35歲的老將了。

本季塞爾被紅襪隊交易到勇士，紅襪另要支付1700萬美元給勇士，而勇士則送出23歲新秀葛利森(Vaughn Grissom)。原本今年是塞爾與紅襪隊合約的最後一年，年薪2750萬，而勇士隊與塞爾雙方則以2年3800萬的新約取代舊合約，勇士在2024與2025年分別要付給塞爾1600萬與2200萬，另有第三年的1800萬球團選擇權。由於紅襪在交易中有給予勇士隊1700萬，因此以這兩年保證合約的3800萬來講，扣掉紅襪支付的1700萬，勇士等於只要自己出2100萬，平均一年只需出1050萬。筆者當時就撰文分析這筆交易的贏家無論如何都是勇士隊，只是沒想到會贏得如此巨大。

紅襪太急著想把塞爾給脫手，開出非常不明智的條件。結果塞爾實力恢復，讓勇士撿了超大的便宜。 美聯社

目前塞爾在多項數據上都名列聯盟前茅，包括fWAR值2.2與惠勒(Zack Wheeler)並列國聯第一、保送率1.27與三振/保送比8.67皆獨居國聯榜首、8勝與WHIP值0.85為全聯盟第2、防禦率2.12則為國聯第2。此外他三振率11.03與被全壘打率0.57分別排在全聯盟第7與第8位。若同樣數據能夠維持到球季結束，他的保送率、三振/保送比、被全壘打率與WHIP值都會是生涯最佳，可說巔峰時期的他又回來了。目前國聯塞揚獎的領跑者大概非塞爾與蘇亞雷斯(Ranger Suarez)莫屬，而今永昇太則因投球局數不足暫居後位。

塞爾今年投球機制較大的變化是滾地球出現的機率增加了。他的滾地球比率48.7%與滾/飛比1.50分別排在全聯盟第12與14位，同時也皆為生涯新高。這關鍵在於他那鬼神般的招牌滑球又再進化，除了能頻頻三振打者外也能製造滾地球。他生涯投滑球時製造滾地球的比率為5.19%，今年提升到8.61%。這也讓他更能省球，平均每局投球數15.08排名全聯盟第14，亦為生涯最佳。

今年塞爾也提升了這顆招牌滑球的用量，比率來到生涯新高的39.9%，且又回到巔峰時期的效益，其在fangraphs網站的球種價值12.5高居全聯盟第1。拜這顆滑球之賜，他投在好球帶外引誘打者出棒的比率40%也是全聯盟第1，讓打者揮空的比率15.2%則為第2。由於他的控球狀況極佳，第一球是好球的比率71.3%排名全聯盟第4，又是生涯新高。

塞爾大幅提高滑球使用量，讓對方打者大量揮空。 影片來源：Ja🔴 推特

除了滑球之外，塞爾今年的變速球也發揮相當好的效果，球種價值在fangraphs網站上為全聯盟第8的4.5。他不但讓打者打不到，且就算打到也打不好，打者擊球初速(Exit Velocity)僅84.8排在第2位，出色擊球比率(Barrel%)3.2%更是榜首。因此今年很少看到打者給予塞爾致命一擊，宰制力相當完美。

球迷對於塞爾的東山再起一等就是6年，當各界已不抱太大期望的情況下，他終究證明了自己還是當年的那位王牌。接下來大家期望的想必是他能夠維持健康到最後，並拿下生涯獨缺的塞揚獎成就。至於將塞爾近一半的薪水交由紅襪支付的勇士隊，恐怕更是笑到最後的贏家。