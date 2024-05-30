韋蘭德想達成生涯300勝 得像強森一樣投出老妖怪級成績

高齡41歲的准名人堂投手韋蘭德（Justin Verlander）有無機會挑戰生涯300勝，是近來美媒聚焦所在。終究，上一回出現300勝投手得回溯到2009年的強森（Randy Johnson），靠著上一場先發繳出6局9K的優質內容，韋蘭德不但奪本季第3勝，也順利擠入大聯盟史三振排行榜第10名，離第9名的瓦特強森（Walter Johnson）3515次三振差138次，另生涯第260勝則登上勝投榜第40名，追平名人堂球星里昂斯（Ted Lyons）。

從底特律老虎隊、休士頓太空人隊、紐約大都會隊，又鳳還巢德州的休士頓，韋蘭德正一步一步從球星蛻變成傳奇人物，尤其上周五他超越4屆塞揚獎得主麥達克斯（Greg Maddux），成為聯盟史十大最多三振投手之一。假設他還能投到45歲的話，在三振榜的排名還會繼續推進，並有機會挑戰難度極高的300勝紀錄。

韋蘭德(左)在與名模厄普頓(右)結婚之後，在球場上還是相當夠力。 歐新社資料照片

早在強森退役後，已經好一陣子沒人談論300勝投手這里程碑，只是韋蘭德默默的累積勝投，如今已經摘下260勝，乍看這並不是什麼引人注目的數字，但提醒各界若韋蘭德越投越來勁的話，想在三年內拿到40勝跨入門檻並非不可能！回顧歷史，一共只有24名投手贏下300場以上的比賽，之所以過往外界認定強森303勝為絕響，原因是先發投手的趨勢改變，他們出場任務不再是力撐5局以上，很多時候是扮演求勝的策略角色，也因此取勝的效率連年探底，這也是為何300場變得稀有，並非年輕投手沒本事，而是比賽潮流使然。

韋蘭德已經41歲，但是有很強的三振能力。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

不過，身為投手誰不想於歷史留名？韋蘭德手上握有的260勝，比起聯盟任何一人更有機會達標。所以，如何運用生涯後段取勝，就不單是個人本事而已，還需要一些沙盤推演，終究41歲在棒球界已屬高齡，哪一年出現雪崩式下滑誰也不知道，包括韋蘭德亦然。唯一可確定的是，他並非沒考慮過挑戰這生涯成就，一年多前受訪時就說過：「這（300勝）絕對還是有可能的！這不是我繼續投球的原因，但我很樂意試試看。我愛棒球，這很簡單！我每年再贏個15勝，還需要再三年嗎？如果，我還可以扔五、六年的話，應該能夠到300勝，所以我只想延長我的運動員壽命，保持一定水準，目標是打到45或46歲，這是有可能的。」

有多大可能呢？美國體育媒體套用棒球作家詹姆士（Bill James）創建的The favorite toy公式，對韋蘭德挑戰300勝的機會高低進行量化。這套算式是計算投手特定統計項目（例如：勝利數、三振數）的職業生涯總數，方法是根據目前年齡和過去的表現，預測未來的職業生涯，雖不是精確的工具，但可提供粗略的估計值，以判斷該投手未來的成就。本季，韋蘭德因肩部發炎而延遲開季，這可以解釋為什麼目前只有3勝，FanGraphs的ZiPS預測韋蘭德今年可拿7勝，再往回推先前於紐約和休士頓累積的13勝，以及2022年18勝，The favorite toy公式導出韋蘭德還剩下1.5年投球時間、平均12.3勝，所以退休時的累積勝投為285勝，拼300勝的機率僅有6%。

韋蘭德剛摘下生涯第260勝，媒體開始臆測他是否有可能成為300勝俱樂部的一員，運用The favorite toy公式可以做出客觀的評估。 美聯社

這寓意著以數據統計學看，韋蘭德達陣的機會很不樂觀。只是，The favorite toy公式偏向保守，以我們所認知的那位投手，挑戰機率應會超過6%。但300勝這數字的確很拼，如果今年他真的是將生涯勝投推到267場，未來3季韋蘭德最少要拿11勝，多拼4季也要8.25勝，若按他個人說法拼到5個球季，則會降至平均6.6勝，屆時已經46歲，有沒有球隊要簽他還是未知數。

至少，韋蘭德只要本季投滿140局，他手上那份2025年3500萬美元球員選擇權即可生效，但前提是手臂還能聽人使喚，那麼2026、2027年合約有沒有，就得看他能否跟強森一樣夠力，成為一個老妖怪投手並一路飆到46歲了！要知道，強森41歲時還是一位巨星，2004年球季成績是16勝14敗、防禦率2.60，一共吃下245.2局、三振掉290名打者。從2004年至2009年退休，他老人家還摘下73勝，而2024年41歲的韋蘭德有無機會仿效，讓我們拭目以待。

巨怪蘭迪強森是老而彌堅的代表人物，他在40歲以後勝投仍然大量進帳，最後終於能達成300勝。 路透社資料照片

目前看來，以韋蘭德3.60防禦率、107標準化防禦率證明他仍是高水準的先發投手，按照傳統應該不愁沒球隊延攬，終究韋蘭德的大名如雷貫耳，對票房絕對有所助益。理論上，他的隊友得有更多的火力支援，才有可能協助取勝。不利的條件是韋蘭德的球速、三振率、揮空率和追打率悉數下修，如果退化持續下去，對未來生涯相當不利。或許，他可以先求本季多拿幾勝，破除FanGraphs的ZiPS預測更為務實些，能多拿一場就離300勝更進一步。