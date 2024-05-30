王貞治盃隔23年再奪冠 高苑教頭接班是更大挑戰

「綠色怪物」高苑工商相隔23年，再度奪下王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍，首度取得小馬聯盟帕馬級台灣代表權，看似風光的一面，卻藏著隱憂，教練團戰力拉警報，尤其是總教練該由誰接班，是新學年的一大挑戰。

高苑工商是傳統青棒勁旅，培養出許多好手，早期像是陳偉殷、鄭錡鴻、陳鏞基、高國輝、林英傑、周思齊等人，這幾年也有不少新秀加入職棒，但不可否認，現今高苑工商已不像早期戰績輝煌，今年5月初拿下王貞治盃冠軍，竟已是自2001年後再度掄元，令人訝異。

球隊戰績與選手素質有極大相關性，高中如何招生順利更是一大課題，這也是教練團的工作內容之一，而高苑工商近期面臨教頭接班危機，現今蜀中無大將，得先安內才能壤外。

高苑工商相隔23年，再度奪下王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍。 高苑工商／提供

自2009年擔任教頭的李來發有意退休，高苑工商內部原本規劃由壽天國小創隊教頭鄭英俊接任，由於高苑、壽天球場都在岡山一帶，接觸密切，且資深的鄭英俊還是高苑林樺慶的啟蒙教練，教練團有基本默契，而鄭英俊自3月接手球隊後，也想帶好這些高中生，甚至一一與球員談心，了解其個性跟特色，沒想到4月初忽然在台東猝逝，一時間，高苑工商似乎又回到了原點。

高苑工商在王貞治盃由謝豐駿、林樺慶兩名年輕教練帶隊，而另一名資深教練胡睿呈目前安排訓練高一球員，最重要的教頭一職要由誰接班，關係著球隊未來發展。

依照高苑工商的風格，總教練一職必須由具有聲望的人士接任，成為招生最佳招牌，其實不妨從傑出校友中尋覓，除了有名氣，對母校認同感高也是重點，才能有心投入，畢竟帶基層球隊得花費不少心力、時間。此外，以高苑工商的球隊規模，教練團人數至少要4人，最好能再找一名有經驗的教練入隊，陣容會更完整。

高苑工商本學年度僅剩小馬聯盟國際賽，隨著7月暑假練兵旺季到來，補強教練團時間已不多，在在考驗董事長余政憲的智慧。