快訊

王義川「手機分析青鳥」 北檢偵辦、NCC展開行政調查

亂世佳人的誕生：締造「郝思嘉狂熱」的女主角海選傳奇

赴陸禁團令解除無望⋯觀光類股恐跌！網哭：現在賣來得及嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王貞治盃隔23年再奪冠 高苑教頭接班是更大挑戰

聯合新聞網／ 王婉玲
高苑工商教頭接班問題浮上檯面。 王婉玲／攝影
高苑工商教頭接班問題浮上檯面。 王婉玲／攝影

「綠色怪物」高苑工商相隔23年，再度奪下王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍，首度取得小馬聯盟帕馬級台灣代表權，看似風光的一面，卻藏著隱憂，教練團戰力拉警報，尤其是總教練該由誰接班，是新學年的一大挑戰。

高苑工商是傳統青棒勁旅，培養出許多好手，早期像是陳偉殷鄭錡鴻陳鏞基高國輝、林英傑、周思齊等人，這幾年也有不少新秀加入職棒，但不可否認，現今高苑工商已不像早期戰績輝煌，今年5月初拿下王貞治盃冠軍，竟已是自2001年後再度掄元，令人訝異。

球隊戰績與選手素質有極大相關性，高中如何招生順利更是一大課題，這也是教練團的工作內容之一，而高苑工商近期面臨教頭接班危機，現今蜀中無大將，得先安內才能壤外。

高苑工商相隔23年，再度奪下王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍。 高苑工商／提供
高苑工商相隔23年，再度奪下王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍。 高苑工商／提供

自2009年擔任教頭的李來發有意退休，高苑工商內部原本規劃由壽天國小創隊教頭鄭英俊接任，由於高苑、壽天球場都在岡山一帶，接觸密切，且資深的鄭英俊還是高苑林樺慶的啟蒙教練，教練團有基本默契，而鄭英俊自3月接手球隊後，也想帶好這些高中生，甚至一一與球員談心，了解其個性跟特色，沒想到4月初忽然在台東猝逝，一時間，高苑工商似乎又回到了原點。

高苑工商在王貞治盃由謝豐駿、林樺慶兩名年輕教練帶隊，而另一名資深教練胡睿呈目前安排訓練高一球員，最重要的教頭一職要由誰接班，關係著球隊未來發展。

依照高苑工商的風格，總教練一職必須由具有聲望的人士接任，成為招生最佳招牌，其實不妨從傑出校友中尋覓，除了有名氣，對母校認同感高也是重點，才能有心投入，畢竟帶基層球隊得花費不少心力、時間。此外，以高苑工商的球隊規模，教練團人數至少要4人，最好能再找一名有經驗的教練入隊，陣容會更完整。

高苑工商本學年度僅剩小馬聯盟國際賽，隨著7月暑假練兵旺季到來，補強教練團時間已不多，在在考驗董事長余政憲的智慧。

高苑工商補強教練團，考驗董事長余政憲的智慧。 王婉玲／攝影
高苑工商補強教練團，考驗董事長余政憲的智慧。 王婉玲／攝影

周思齊 棒球專欄 王貞治盃 鄭錡鴻 陳偉殷 陳鏞基 高國輝 高苑工商

相關新聞

韋蘭德想達成生涯300勝 得像強森一樣投出老妖怪級成績

高齡41歲的准名人堂投手韋蘭德（Justin Verlander）有無機會挑戰生涯300勝，是近來美媒聚焦所在。終究，上一回出現300勝投手得回溯到2009年的強森（Randy Johnson），靠著

勇士老將塞爾強勢問鼎塞揚獎 近半薪水卻由紅襪支付

睽違6年，過去那位大聯盟頂級王牌塞爾(Chris Sale)終於回來了！距離塞爾展現王牌身手的時光已經要回溯到2018年，很難想像相隔多年他能在轉戰到勇士隊後重返榮耀。目前繳出8勝1敗、2.12防禦率

王貞治盃隔23年再奪冠 高苑教頭接班是更大挑戰

「綠色怪物」高苑工商相隔23年，再度奪下王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍，首度取得小馬聯盟帕馬級台灣代表權，看似風光的一面，卻藏著隱憂，教練團戰力拉警報，尤其是總教練該由誰接班，是新學年的一大挑戰。

鄧愷威大低潮原因為何？ 伸卡球被爆打是關鍵

效力舊金山巨人的鄧愷威，三月底完成大聯盟初登板後，在大聯盟後援出賽四場、待了約三週，表現不夠穩定，四月下旬被下放小聯盟，之後都在巨人3A的沙加緬度河貓隊出賽。到目前為止，鄧愷威在小聯盟的表現持續低迷，

中職／獅隊外野太擁擠 雙傑回歸內野才能戰力最佳化

統一獅這幾年面臨球員世代交替，2022年歡送潘武雄後，高國慶及潘威倫也將褪下球衣，成為教練團成員。不過他們早已渡過換血陣痛期，陣中人才輩出，球員不僅僅是帥氣的「傑尼獅」，攻擊火力更是恐怖的「薩諾獅」，

從質疑到閃耀 唐西奇與厄文的雙星綻放之路

西區冠軍賽第三戰勝利，唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）正在打出歷史級的季後賽之旅，在這場雙33分的凱歌之後，他們成為過去50 年來，第一對在季後賽中三次同場單場得分3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。