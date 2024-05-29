中職／獅隊外野太擁擠 雙傑回歸內野才能戰力最佳化

統一獅這幾年面臨球員世代交替，2022年歡送潘武雄後，高國慶及潘威倫也將褪下球衣，成為教練團成員。不過他們早已渡過換血陣痛期，陣中人才輩出，球員不僅僅是帥氣的「傑尼獅」，攻擊火力更是恐怖的「薩諾獅」，陣容調度成為教練甜蜜的負擔。

獅隊這幾年最傲人的莫過於外野陣容，大多數球隊多年湊不足三名穩定的球員。然而統一的蘇智傑、陳傑憲及林安可都是攻守俱佳，形成近年最恐怖的外野三帥組合。陳傑憲具有極佳的打擊技巧，拿過安打王、打擊王等獎項，僅花費756場就達成千安，是聯盟史上第3快的選手。蘇智傑及林安可則是重砲手，他們曾聯手單季60轟，是火力非常恐怖的雙人打點製造機組合。

獅隊的外野三帥組合表現攻守俱佳，但現在外野有其他優秀人選，如何讓大家都能同時上場，就需要有人改變守備位置。 聯合報系資料照片

當主力球員出現傷兵時，一直是各隊最痛的環節，常常因此大幅影響戰力。近年獅隊同樣遭遇不少狀況，尤其蘇智傑及林安可自2022年起都飽受傷痛之苦，只是獅隊這幾年多數位置的選秀及養成相當成功，總能讓戰力減損降到最低，還讓陣中增加更多即戰力好手，成為他們今年表現非常亮眼的原因之一。

實際上統一外野本來就不缺人手，除了資深的唐肇廷，他們還有張偉聖、羅暐捷等人，都是在二輪所選入的好手。因為三帥從不同守位轉戰外野，產生排擠效應，讓他們苦無表現機會。然而2022年意外殺出程咬金，與林安可同年選秀，第四輪才獲得青睞的邱智呈，在養成過程中調整打擊型態，讓自己在球隊中重要性越來越前面。

2023年邱智呈破繭而出，全年繳出0.313/0.386/0.436的打擊三圍，各項數據都在陣中排名前4名，已成為主力球員之一，更入圍當年度最佳進步獎。他打擊方式主要效仿陳傑憲，不刻意將球打高，尋求更好的擊球掌握度。這樣的策略雖然與蘇智傑及林安可的火力有落差，但他打擊率、上壘率更好，加上有速度，提供球隊另一種得分方式。

邱智呈的攻擊表現絕佳，已在聯盟打擊排行榜的領先群，教練勢必要在外野留個位子給他。 聯合報系資料照片

另一位崛起的球員則是林佳緯，去年選秀會在林子偉及王念好分別被台鋼及富邦選走後，統一毫不猶豫進這位補業餘知名重砲。原本獅隊的考量並不是當作即戰力，而是未來作為「雙傑」的接班人。不過他的養成速度驚人，今年季初打擊教練馬修爾就評估林佳緯已可成為外野輪值，因此從熱身賽就獲得不少機會，直至例行賽都還穩定出賽。

今年統一一直維持林安可、陳傑憲、邱智呈及林佳緯的打線，其中一人擔任指定打擊。林安可已找回重砲本色，在全壘打及打點位居聯盟第一；邱智呈持續維持好手感，現在已是聯盟打擊及安打榜首；陳傑憲依舊是聯盟最穩定的打者之一，各項成績都名列前茅；林佳緯更初生之犢不畏虎，無論攻、守都有成熟的表現。

不過隨著蘇智傑歸隊後，就將形成外野五搶三的局面，即使納入指定打擊考量，還是有人必須被犧牲。首選當然是較年輕的林佳緯，畢竟他攻擊穩定度還需要提升。只是三帥都不到30歲，他要接班至少5年後，加上從很多案例可以看到，好手若苦無一軍機會，那鬥志及競爭意識很快就會被消磨掉，這恐怕不是最佳解決方案。

因此讓原本是內野手的陳傑憲或蘇智傑回到內野防區，恐怕才是最好的狀況。當然最好是陳傑憲能回到二壘或游擊，這剛好是獅隊目前戰力最薄弱的位置，不過過去已證明內野守備容易影響陳傑憲的打擊成績，相信教練應不會再輕易嘗試。另一個則是蘇智傑改守一壘，若能成功，也將替獅隊找到高國慶的接班人，只是蘇智傑以往內野守備率極低，改守一壘將會是不小的考驗。

蘇智傑本來就是內野底，雖初進職棒時守備率不佳，但他現在是成熟的球員，該是挺身而出，幫助球隊戰力最佳化。 聯合報系資料照片

好手太多是教練團甜蜜的負擔，林佳緯、邱智呈、陳傑憲、林安可及蘇智傑，可排出聯盟最恐怖的前五棒打線。可惜他們守備位置衝突，至今還沒有合體過，因此如何發揮戰力最大化，正是考驗教練們調度功力的時候。外野三帥的二傑都是內野底，改練內野除了可以解決眼前問題，還讓獅隊未來多年都不愁火力支援，因此是勢在必行的方案，球員們也該是挺身而出協助球隊變得更具競爭力！