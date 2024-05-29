鄧愷威大低潮原因為何？ 伸卡球被爆打是關鍵

效力舊金山巨人的鄧愷威，三月底完成大聯盟初登板後，在大聯盟後援出賽四場、待了約三週，表現不夠穩定，四月下旬被下放小聯盟，之後都在巨人3A的沙加緬度河貓隊出賽。到目前為止，鄧愷威在小聯盟的表現持續低迷，後援出賽六場、先發一場，總共投了17.1局就丟掉26分自責分，累積防禦率是難看的13.50。而比防禦率更具指標意義的三振保送比，同樣糟糕，過去在小聯盟引以為傲的三振能力完全消失，每九局三振低到5.2，而每九局保送飆高到8.8，另外也被轟出四發全壘打。照道理說，回到層級較低、又是去年已經很熟悉的3A，面對選球和進攻能力都比大聯盟次一級的對手，應該較容易投出好表現、找回自信，但鄧愷威極度低迷的表現已經持續了一個月，到底發生了什麼事？

從今年鄧愷威在小聯盟的各項進階數據來看，他的球速、轉速和過往都沒有太大的變化，配球也和上個月在大聯盟時期一樣，是以伸卡球、橫掃球為主，再搭配四縫線速球、滑球，以及少量的曲球和變速球。整體來說，看不出來鄧愷威有受傷的情況，應該可以先排除傷勢影響表現的可能性。

再從小聯盟的投球內容和球種分項資料來看，可以發現，今年鄧愷威最常用的伸卡球，和同為速球系列的四縫線速球，壓制力特別糟糕。伸卡球使用比例高達43.7％，但這顆球在對決時，對方打者打擊率高達四成、攻擊指數（OPS）1.157，其中包含兩發全壘打。而另一顆四縫線速球，對手攻擊指數更高達1.583。而且，這兩顆球都無法製造對手揮空，因此即使橫掃球和滑球還是有不錯的壓制力，只要球數一落後，速球必須投進好球帶，打者往往都能佔到上風。而控球向來是鄧愷威的罩門，在主要球種沒有辦法解決打者的情況下，保送也跟著增加。

去年，鄧愷威在同一支3A球隊先發了16場，投了79局就送出96次三振，K功相當優異，防禦率也是非常夠水準的4.22，今年為什麼卻在這裡投得荒腔走板？相信是很多球迷的疑問。

鄧愷威去年球季在3A有極強的三振能力。 影片來源：小聯盟官方網站

比較今年和去年的球種使用比例就會發現，去年的鄧愷威和今年的鄧愷威，是兩個非常不同的投手。去年球季，鄧愷威的武器庫中用量最多的是滑球，比例高達36.6％，其次才是四縫線速球（24.8％）和伸卡球（15.9％），而今年開始大量使用、可視為滑球的變種的橫掃球，只佔1.7％，顯然當時還沒有開發完成這項新球路。這和今年季初開始，大量使用伸卡球，並以橫掃球作為主要變化球的策略，大為不同。

丹尼爾／製表

事實上，鄧愷威去年在3A能有優異的表現，靠的就是品質非常優異、曾被聯盟官網評比為巨人農場最佳的滑球。面對這顆滑球，3A的打者往往無法做出有效的攻擊，進攻三圍僅.142/.275/.228，強勁擊球的比率（Hard Hit%）僅16％，三振率也高達35.3％，絕對是他最為拿手的球路。相對的，去年用量不多的伸卡球，就已經是鄧當時被打得最慘的球種，被打擊率高達0.459、OPS 1.392，強勁擊球的比率也高達35.3％，是所有球種中壓制力最差的。捨棄最拿手的滑球，卻將去年被轟得滿頭包的伸卡球當作主戰球種，實在讓人猜不透巨人球團的思考。合理推測，這可能是巨人教練團的一場「實驗」，看看改以伸卡球為主，再加上新練的橫掃球，能否讓鄧愷威的投球成績更上一層樓。儘管新的配球模式，在大聯盟頭幾場出賽收到不錯的效果，但現在有了夠大的樣本數，結果很明顯，這個實驗終究是失敗了。

丹尼爾／製表

現在的問題是，鄧愷威是要繼續摸索如何在新的配球模式下找到有效的投球策略，還是要選擇回到去年的配球模式，大量使用那顆頂級滑球，至少先在3A投出穩定的成績。這個問題，將是鄧愷威和教練團接下來幾周最大的課題，結果如何也將決定鄧愷威未來棒球生涯的走向。不論如何，鄧愷威的時間已經不多，巨人球團一旦失去耐心，指定轉讓（designated for assignment）、移出40人名單將是唯一的選項，那麼回到大聯盟的路途將更加遙遠了。