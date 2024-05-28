從質疑到閃耀 唐西奇與厄文的雙星綻放之路

西區冠軍賽第三戰勝利，唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）正在打出歷史級的季後賽之旅，在這場雙33分的凱歌之後，他們成為過去50 年來，第一對在季後賽中三次同場單場得分30+的後場組合；同時還很可能成為史上第二對分區冠軍賽場均皆25+分且40%+三分命中率的組合，前一對是杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）。

在兩隊七次交替領先的第四節，獨行俠就是靠著這明星二人組帶頭打出一波12比3的得分高潮，並聯手攻下21分，比灰狼全隊整節得分還多，從而致勝。

「我們對唐西奇和厄文能夠做出正確的決定充滿信心」，主帥基德賽（Jason Kidd）後如此說道，TNT的大范甘迪（Stan Van Gundy）更如此稱讚「這是NBA史上最有進攻天賦的後場。」

但在走到這裡之前，這組巨星後場，其實也受到了頗多質疑。

上季季中厄文被交易至達拉斯後，與唐西奇都受到傷病困擾，加上交易本身付出太多防守代價，導致球隊從2022年西區決賽到2023年連附加賽都沒得打，包括兩位球星與主帥基德，都捲入了批判當中。

不過儘管上季兩人攜手僅5勝11敗，獨行俠還是看到了希望，在這16場比賽中總共比對手多了 9 分，其中14場最後5分鐘雙方分差在5分內，在這14場勢均力敵的比賽中他們輸掉了11場。往壞處想就是球隊難以關門，但往好處想只要有一些磨合進展，戰績很可能就有180度轉變。

兩位球星在第二個賽季和完整訓練營中若有更好的化學反應，那麼獨行俠的進攻很可能在五個賽季中，第四次進入前十名。

外界對兩位球星一開始的質疑聲浪，確實其來有自，普遍認為唐西奇與厄文都需要控球才能成功，當兩人成為隊友同時上場，球隊很可能會陷入停滯。

總教練基德(左)一直相信厄文將能為球隊注入巨大能量。 法國新聞社

事實上，傳聞唐西奇雖不反對這筆交易，也很喜歡厄文，但就是不甚願意也不知如何與後者分享球權，這其實是多數當代年輕球員的普遍想法，且一直以來球權與分配權都在唐西奇手上，而他也當時不過才24歲。

不過雙方對彼此的喜愛與尊重，以及厄文過去的經驗，逐漸磨合了一切。

當厄文被交易至獨行俠時，他全情擁抱了這個機會，其中一個主因就是長期被唐西奇所吸引；同時間厄文於2016年總冠軍賽客場第七戰中投進致勝球的經歷，也讓球隊當家的唐西奇，願意恭敬地聽學長說話。

在此之前曾經過好一段混亂的厄文，亦有決心要融入這支新球隊。「來到達拉斯，我要面對很多問題——心態上、精神上、情感上。所以進入這個環境，我不確定我們將如何在球場上發揮，但在場外，我最終知道我會讓唐西奇敞開心扉」。

而他也確實做到了，因為過去的豐富搭配經驗，曾與詹姆斯（LeBron James）、泰托姆（Jayson Tatum）以及杜蘭特都一起打過球，無疑是聯盟中少有，也讓他逐步成為唐西奇的完美搭檔，因為厄文能夠在關鍵時刻尋找投籃機會以及把球權讓給唐西奇之間，找到微妙平衡。

而年輕的唐西奇在許多面向，都像是另一個版本的詹姆斯，雖沒有皇帝的奇蹟體能，卻是一個更好的射手，同時是一位身體壯碩、數據全能，幾乎無人能防的控衛。

厄文的大心臟和球風特質帶給獨行俠巨大轉變。 路透社

厄文雖然也擅長控球，但只要他想，仍能隨時切換支援球隊火力並且不控球，甚至願意充當掩護，所以對外界的質疑不解。同樣以高籃球智慧著稱的基德，亦是判斷兩人大有機會打出化學效應，才換來厄文。

雙方從首次搭檔，也有類似的信心與感覺，以致於當時唐西奇還說道，「我們的組合會很致命，可以分散包夾，有更多的發揮空間。」

果真，今年賽季中，唐西奇減輕了厄文的組織壓力，厄文則反過來幫助獨行俠得分減壓，兩人還可以自由地切換彼此角色。當初外界難以相容的質疑，至此早已不攻而破。

正如第三戰贏球之後，基德對厄文的高度評價。「他們的成熟度和技能組合非常匹配，厄文一直在聯盟中和很多優秀球員合作，他不介意當二把手或1-B，這在聯盟裡並不多見。對唐西奇來說，他的技能組合則是獨一無二的，他並不畏懼關鍵時刻，但他也不畏懼找到厄文，看到他們互相信賴，真的是一件很酷的事。」

更且厄文對唐西奇的影響力不僅僅是進攻，自去年加盟達拉斯以後，也幫助小老弟變得更加穩定。

「他為我們的球隊跟我帶來了平靜，他的成熟程度令人難以置信」，唐西奇感激地說，「他幫助我成熟了很多，並且幫助我意識到能以不同的方式看待比賽。顯然，在球場上和他這樣的人一起打球真是太棒了。他是我們的領導者，不僅是我，也是我們。」

唐西奇在今年季後賽展現領袖價值。 美聯社

厄文無疑幫助這位後輩更上一層樓，同時間雙方的良好磨合，從數據就可一眼看出：本季聯手上場的1297分鐘內，達拉斯每100回合高出對手10.5 分，51場比賽取得36勝16負戰績，唐西奇連續五年入選NBA最佳陣容，在近年新高的70場出賽中場均33.9分、9.8助攻和9.2個籃板。

同時間厄文場均亦締造2018-19球季後的最多出賽，場均25.6分、5.2次助攻和5.0個籃板，足見兩人並非在犧牲情況下，才能成就對方。

當然，這絕對也受惠於圍繞兩人組建團隊的優化。

獨行俠本身仍有上季防守的疑慮，並且雙人組於季初仍受傷兵與疲累困擾，但陸續瓊斯（Derrick Jones Jr.）的加盟、新秀萊夫利（Dereck Lively II）幫忙解決護框、克萊柏（Maxi Kleber）更多出賽，再到補進最後兩塊重要拼圖華盛頓（P.J. Washington）與葛佛（Daniel Gafford），以及基德根據陣容打造出的，全聯盟最後20場最強防守。

雙劍於季末強勢合璧，最終球隊拉了好一波尾盤，贏了最後18場例行賽中的16場，也幫助球隊以50勝、西區第5之姿殺進季後賽。這段期間，唐西奇得到場均31.3分10.1籃板9.9次助攻，厄文則是場均25.5分5.4次助攻。

這一整季下來，雙方不只磨合良好，對彼此的那份尊重，更是難能可貴。早先唐西奇就曾大氣表示厄文是蝙蝠俠，自己只是羅賓，把自己放在助手位置，儘管斯洛維尼亞人季後賽總會變身，場均得分現在環顧歷史，亦僅輸給喬丹（Michael Jordan），但過去的經驗告訴他，還是需要有人幫他分擔負荷。

這就是今年最大的改變，早先當被問及與過去2020、2021連續兩年季後賽對陣快艇但都輸球的獨行俠有何不同時，唐西奇給的第一個答案正是「我們有厄文」。

事實上在首輪出戰快艇時，受限傷勢，他的狀況並沒有現在這麼好，確實是厄文跳出來扛住了勝負，帶領球隊晉級。第三戰賽後，唐西奇再次大讚旁邊的學長，「難以置信，這就是為什麼他們稱他為第四節先生，對嗎？他是為這些情況而生，他是為關鍵時刻而生，所以我們就把球交給他。」

來到生涯這個時刻，走過許多風風雨雨的厄文也毫無想要再爭奪什麼的想法。

「老實說，我根本不在乎。到了我現在的階段，我才不在乎我是球隊的王牌、副手或再之後的選擇。世人要怎麼說就隨他們去說，我純粹是為了贏球。這是一種相互尊重。當他接管比賽的時候，當我接管比賽的時候，我們允許彼此這樣做。」厄文說。

如今，這份互相砥礪求進步與契合，讓獨行俠同時手握NBA中最好的兩名終結者之一，以及最難解的後場組合。

唐西奇和厄文(右)期盼能登頂。 美聯社

兩人在場上吸引防守的重力效應 足以對抗任何防守策略，且防守達拉斯因此沒有正確答案，因為唐西奇會根據對手給他的考驗進行比賽，他對每個問題都有答案，厄文呢？雖不中意不遠矣，且正如他所說，那巨大的加乘效果，「對手防守調整是可以預見的，所以這給了我的隊友唐西奇被包夾時，我這邊自己的機會」。

如今，獨行俠距離2011年後重返總冠軍賽，只差一步，儘管傳出萊夫利有可能缺席第四戰的利空消息，但他們擁有生涯關門戰14勝0敗的厄文，跟狀況絕佳的四強舞台最佳球員。

更重要的是，他們仍然飢渴。面對大范甘迪史上最佳後場的美讚，厄文暫時還婉拒。

「你知道的，如果我們最後沒有贏下總冠軍，這一切都不重要。」