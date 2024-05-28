唐斯的茫然、團隊的混亂 灰狼能否守住最後一絲尊嚴？

灰狼獨行俠第三戰，狼軍在防守端下了更大的賭注，怎料卻正中對手下懷，加上進攻端兩大得分手仍無明顯起色，最終換來更大輸分的敗仗，若非萊夫利（Dereck Lively II）受傷下場，這更可能會是場20+懸殊比分的慘敗。

繼續為各位剖析此戰灰狼何以失利？大略解析第三場雙方的變化、灰狼敗因與下一戰狼軍渺茫的希望之窗。

第三戰其實灰狼主帥芬奇（Chris Finch），仍盡責的嘗試調整，但可惜與對戰金塊不同，不僅沒有找到對策，甚至更落入對手早預想的陷阱之中，我說的就是早在系列賽前「新世界線再開！灰狼、獨行俠決戰西冠 四大面向分析」就曾提及，更高強度包夾唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）雙星，達拉斯卻早有備而來的情況。

面對防守無解的獨行俠雙星，灰狼至少得想辦法在進攻端有所抗衡。 法新社

最終就是讓對手投進系列賽最佳28投14中的三分準度，甚至在唐西奇之外更飆至17投9中，團隊的強弱邊、切傳45度角，底角轉傳皆紀律分明、井然有序，加上Wide Open+Open三分球24投12中，底角三分10投6中的高效執行，完全可見其請君入甕、早有準備。

誠如唐西奇賽後所說，這樣的防守策略，反而讓團隊大家都更能觸到球，進入狀況，這是他們更喜歡的方式。

待團隊將灰狼射到七葷八素時，明尼蘇達的防守更進一步陷入包與不包的進退兩難，直接就反應在唐斯（Karl-Anthony Towns）的一直亂跑失位，康利（Mike Conley）猶豫於要不要換防，以及戈貝爾（Rudy Gobert）屢屢被迫一守二，想兼顧但兩頭空。

在這種大方向猶豫不定情況下，縱使幾乎用盡了所有防守戰術（芬奇在這方面真的是甚麼招都出過了，並非束以待斃，真的也是無奈雙星的解讀比賽能力與手感太好），最終也只是成就了對手團隊命中率高達55.9%，雙星第四節屢屢輪流神仙球，並各自以五成以上命中率狂轟33分，換誰守都沒用的封神之夜。

愛德華(中)仍得尋找突破包夾的方法，並且要更積極聰明於攻守轉換的箭頭衝刺。 法新社

進攻端，芬奇亦有調整，大膽捨棄讓戈貝爾更多強攻籃框，透過更多低位分球、三分線傳導、三分投射，以及愛德華（Anthony Edwards）開始更多中距離（8投4中），嘗試破解區域聯防，但這些仍不足以贏球，雙方戰術的執行度與球星威能，仍有相當大差距。

相較對手的高三分命中率，灰狼Open三分球14投僅中2，其中唐斯8球都是Wide Open與Open空檔下出手，一球未中；愛德華也還是沒能及時開發出破包夾的技能包，單場5失誤。

兩人第三節看似一度振作，主因卻也是因為萊夫利傷退（還被嘲諷這是唐斯本場最大的貢獻），在他退場前唐斯僅靠罰球得到1分，愛德華7投3中9分。

簡單說，攻防兩端的調整都缺乏執行度，更甚者，由於時間的試探，獨行俠把本來沒有做那麼好的部分，也都更加優化了：如何透過唐西奇的身材碰撞與慢一拍出手，騰出對原本對位極佳的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的寬裕出手空間，如何找到康利打點，如何更有效率的調動戈貝爾出禁區。

比賽到此階段，灰狼真的幾乎已經零晉級機會，場上表現比前兩場的大意失荊州更悲觀，第三戰若非萊夫利傷退的救贖，原本將是徹底被擊垮；場下看歷史數據同樣不利，3比0絕對領先的154次系列賽中，領先一方全數晉級。

明尼蘇達能求的，或許就是最終起碼一勝的尊嚴，萊夫利倘若第四戰真的缺席，也真的再沒有理由拿不下來。

最佳第六人里德(左)是灰狼另一個重要突破點。 歐洲新聞圖片社

以前三戰觀之，回到偶爾夾擊遲滯傳導，但仍以防守團隊為主，看達拉斯雙星能否繼續同時火燙的賭注，贏面或許還大一點，起碼不會又被神準高效的三分亂轟一通，並且防守策略要有堅持下去的決心，而不是又一次單防、包夾兩頭空。

背水一戰的防守強度提升同時，幾位主將也要更精準拿捏尺度，第三戰戈貝爾與康利都曾身陷犯規麻煩，其他就看芬奇能不能再精進協防換防的輪轉，盡可能幫助康利、唐斯、戈貝爾被迫錯位與唐西奇「1 on 1」。

進攻端仍然是系列賽更大的問題。哪怕是第三戰，唐斯與愛德華各多進1、2球，也有機會逆轉勝，問題就是兩大主將依舊身陷重圍。愛德華方面，第三戰有好兆頭，更敢切入、拋投與中距離，但還是需要靠自己找出突破包夾的方法，並且要更積極聰明於攻守轉換的箭頭衝刺。

唐斯已成為系列賽最頭疼的難題。灰狼一度撤下戈貝爾，主打唐斯與里德（Naz Reid），策略判斷上無誤，圖的正是萊夫利下去後，己方防守壓力下降，對手防守強度下降，派上主攻組的雙塔嘗試搶分，第四戰策略或許也將看到如此。

但奏效前提仍是唐斯到底能否至少振作一場，畢竟西區冠軍戰迄今，其命中率僅28%，三分命中率僅14%，還是多數空檔情況下，仍可以不準成這樣。

麥克丹尼爾斯(中)能否穩定給予外線火力支援？ 路透通訊社

倘若唐斯能回神，找回例行賽破4成的三分命中率，一切不成問題，但倘若繼續低迷，灰狼寧可回到戈貝爾更多無球衝擊籃下，或者讓里德更多接球後快速下球強攻突破，系列賽他是球隊除愛德華外，唯一有能力做到此點的人，也不要讓得不了分的狀元中鋒，繼續在場上傷害防守。

而如果唐斯真的必須少用，為了鞏固籃板與防守，則可考慮進一步重用安德森（Kyle Anderson），前兩輪他一共只砍下27分，這一輪3場已經拿到28分，雖然三分外線仍不佳，但中距離把握度極高，其身高與對抗性，對厄文（Kyrie Irving）與唐西奇的防守效果亦見奇效，並有一手有助破區域聯防的高位分球，真要死馬當活馬醫，這或將是調度奇招之一。

最後，就是看其他綠葉球員：康利、麥克丹尼爾斯與對戰金塊至今沒一場有手感的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），能否再多跳一兩位，同時出來助拳。灰狼能讓大家看見，至少奪下一勝不被橫掃的氣魄與決心嗎？