溜馬輸得刻骨銘心 但平民球隊表現已讓人肅然起敬

輸球就是輸球,我不喜歡「雖敗猶榮」這種自我感覺和外界安慰說法。輸球的痛,難以言喻,能贏的比賽卻打到輸,更痛更刻骨銘心。溜馬在東區決賽舞台上正在體驗這種心境,打出這樣結果。

G1溜馬在最後6秒被籃球之神捉弄,比賽剩下6秒,溜馬117:114領先,系列賽勝利之門已經為溜馬打開。但接下來幸運女神成為塞爾蒂克球迷,塞爾蒂克後衛布朗先踩在底角命中一記不可思議三分球,把比數追成117:117平手,這種不可思議進球俗稱「神仙球」。最後6秒溜馬關鍵一擊進攻失手,比賽進入延長賽。溜馬最終128:133輸掉G1和系列賽氣勢。該贏沒贏,註定溜馬東決這條路滿是荊棘。

You already know what it is 😏



JB's game-tying shot is tonight's @DraftKings Play of the Game pic.twitter.com/n4gSqcsHcU