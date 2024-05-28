溜馬輸得刻骨銘心 但平民球隊表現已讓人肅然起敬

輸球就是輸球，我不喜歡「雖敗猶榮」這種自我感覺和外界安慰說法。輸球的痛，難以言喻，能贏的比賽卻打到輸，更痛更刻骨銘心。溜馬在東區決賽舞台上正在體驗這種心境，打出這樣結果。

G1溜馬在最後6秒被籃球之神捉弄，比賽剩下6秒，溜馬117：114領先，系列賽勝利之門已經為溜馬打開。但接下來幸運女神成為塞爾蒂克球迷，塞爾蒂克後衛布朗先踩在底角命中一記不可思議三分球，把比數追成117：117平手，這種不可思議進球俗稱「神仙球」。最後6秒溜馬關鍵一擊進攻失手，比賽進入延長賽。溜馬最終128：133輸掉G1和系列賽氣勢。該贏沒贏，註定溜馬東決這條路滿是荊棘。

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塞爾蒂克後衛布朗在G1的神仙球毀掉了溜馬的勝利，也打掉了溜馬高昂的士氣。 影片來源：塞爾蒂克官方推特

G2一如預期，塞爾蒂克G1大難不死，氣勢大振，126：110大勝溜馬，系列賽取得2：0優勢。塞軍禁區得分54：34輾壓溜馬，最多領先20分，布朗單場砍40分，五人得分達二位數，輕鬆展現爭冠實力。

G3溜馬回到主場，雖然主控哈利伯頓傷停，但溜馬打出高昂士氣，全隊都打出侵略性，第三節一度領先18分，終場前1分26秒溜馬111：106領先5分，溜馬很有機會拿下G3勝利，提振士氣和氣勢。比賽風雲變色，塞軍中鋒霍福特先在底角命中三分，終場前38秒塞軍後衛哈勒戴關鍵突破上籃進算加罰連得3分，塞軍112：111反超溜馬。

接下來溜馬後衛奈哈德跳投失手，塞軍前鋒泰托姆上籃也失手，終場前7秒奈哈德掌握籃板推進前場執行決勝最後一擊。奈哈德面對哈勒戴一對一攻防，終場前3秒哈勒戴完美預判奈哈德下球、推前進路線，成功站位抄球反擊，溜馬被迫犯規，哈勒戴兩罰塞軍取得114：111領先，留給溜馬最後1.7秒。溜馬教練卡萊爾儘管畫出一個史無前例完美戰術，創造最後三分出手空間，可惜溜馬前鋒奈史密斯三分不進，溜馬輸掉這場最多領先18分比賽。

溜馬在主將哈利伯頓缺賽的情況下，於G3有超水準的演出，只可惜最後晚節不保未能保住戰果。 影片來源：溜馬 YouTube官方頻道

G1能贏沒贏，G3該贏打到輸球，溜馬這支「平民球隊」已經達到球隊上限和極限，受限於經驗太嫩、沒有關鍵球星，很難在現有陣容和團隊中取得突破，成為一支更好更出色爭冠球隊。

溜馬一號球星是哈利伯頓，聯盟助攻王，今年紅透半遍天，網路聲量很高。但哈利伯頓仍是季後賽菜鳥，在聯盟球星中他還排不上一線，最多只能算二線球星。

溜馬二號球星是前鋒席亞康和中鋒特納，以席亞康能力和數據表現，他在聯盟可能只算是三線球星，連二線球星都不是。特納防守一流，封蓋能力也是最頂尖，但整體評估特納也只是聯盟三線球星。

溜馬前鋒席亞康(左)和中鋒透納(右)都談不上是聯盟中的頂尖球員，但團隊合作讓他們充份發揮全部的潛力。 美聯社

溜馬其他角色球員，後衛奈哈德、前鋒奈史密斯，替補控球麥康納，替補前鋒陶平、傑克森都是更平凡功能性球員，很能融入團隊，他們能改變比賽節奏，但決定比賽勝負還是需要超級球星或真正一線球星扛責。

靠著出色進攻和多點開花陣容深度，溜馬今年第一輪先宰公鹿，非常幸運，因為公鹿超級球星安戴托昆波季後賽全部傷停。第二輪跟尼克搶七，溜馬連續搶下G6、G7兩場關鍵勝利，完成逆襲，打進東區決賽，溜馬已經靠不平凡表現和團隊合作震驚全世界。

東決對上聯盟戰績最好塞爾蒂克，溜馬G1、G3兩場該贏沒贏的比賽，讓所有人對他們奮勇作和團隊合作肅然起敬。但季後賽經驗嫩就是很難撫平的罩門，塞爾蒂克不管是泰托姆、布朗兩個一線球星，還是哈勒戴這種聯盟頂級後衛，就是有能力靠著一對一攻防，憑著實力和經驗拿下關鍵比賽。

溜馬還需要一個球星才會完整，才能成為真正爭冠級別球隊。這支很像「平民球隊」的東區大黑馬，是由一群二三線球星組成，未來無限美好，充滿想像空間。

平民球隊無法奪冠，這是NBA現實殘酷文化，溜馬今年夏天必須完美補強提升競爭力，才不會浪費滿手好牌。