中職／二軍好手上一軍機會少 悍將調度恐消減球員競爭感

中信總教練平野惠一日前接受媒體採訪時表示「台灣選手普遍缺乏職業意識，競爭力也不足」，平野於22年時接受前總教練林威助邀請來台擔任打擊教練，今年升任總教練，2年多的觀察讓他語重心長地說出這番話，關於平野的看法，比他早3年，於19年就到富邦擔任投捕教練，今年也成為樂天總教練的前輩古久保健二同樣表示「台灣的競爭感沒有那麼強。」。

不僅是兩位日籍總教練有這樣的看法，甫成為中職史上首位千勝教頭的台鋼總教練洪一中也認同，認為台灣好的球員沒那麼多，主力球員較不容易被取代，所以練到一定的量就可以，也因此競爭力沒那麼強，如此可見日台教練都有差不多的想法。

台灣球員缺乏競爭意識的原因有許多，基層從事棒球運動的學生人數、球團專屬的訓練基地及設施、政府投入的資源及社會對於棒球的重視等都是一直以來台灣棒球的困境，這些問題造成台灣棒球人才不足，而近期又掀起另一波旅外潮，高中、大學好手的優先選項幾乎都是旅外，無法成行或身體有恙才會留在台灣，中職的人才已先一波被帶走，當然，職棒原本就是工作，到海外有好的發展也不能怪他們不留在台灣。

陳金鋒總教練上任後，富邦悍將的進攻能力比起往年更加疲弱，在用人調度上卻沒有太大的作為。 聯合報系資料照片

所幸近年中職榮景再起，球員留在台灣的意願也提升，越來越多的高中、大學畢業好手願意在中職打拼，要說球員缺乏競爭意識是因為難被取代，其實在這兩年都有180位左右的球員報名選秀會，其中不乏許多有潛力或即戰力的大物級新秀，球員彼此之間的實力拉近，競爭意識自然就會起來，畢竟每個人都想在一軍舞台上有表現，相對地也沒有誰是真的完全無法被取代。

除了球員本身之外，擁有調度權的教練團也是能夠激起球隊內部競爭意識的關鍵，在漫長的球季中，球員總會受傷、陷入低潮，甚至根本就是實力還不足以應付一軍賽事而影響到表現，教練團在球員出現這些狀況時需要做出相對應的調度，才不會影響到球隊戰績，也能維持住球員的競爭意識，球隊實力才會因為互相競爭而更提升。

近期的富邦就是相反的例子，就以剛創下票房及商品收益佳績的3場大巨蛋賽事來看，先發打線只有固定第3棒及第8棒的王正棠及董子恩打擊率超過3成，加上打擊率在2成5左右的捕手戴培峰，其餘打者的打擊率都不到2成4，偏偏這3場比賽打前兩棒的無論是王勝偉、池恩齊、葉子霆或林哲瑄，在賽事開打前的打擊率都不到2成，而隔了兩場在26日重回第4棒的范國宸，該場比賽再度無安打，整條先發打線攻擊火力之薄弱可說是十年難得一見，所有的團隊進攻數據竟然還輸給首年一軍的台鋼，3場大巨蛋的比賽只打出18支安打，要不是靠著投手的壓制加上台鋼第一場莫名其妙的失誤，否則也難取得2勝1敗的優勢。

本季打擊大低潮的范國宸，在相隔兩場後重回第4棒，但再度出現無安打。 聯合報系資料照片

即使現有的一軍打者打擊狀況低迷，教練團卻沒有積極地對打線做無論是棒次及用人上的調整，就算從二軍拉人上來，也沒有太多的上場機會，如19日才升上在二軍打擊率分別是近4成及3成5的張冠廷及林澤彬，沒想到前者才出賽2場5打數、後者更只有1場3打數，都無安打，就在25日又被下放二軍，相對於打擊持續不佳的一軍球員來說，教練團給予在二軍努力打出好成績的球員的機會，實在是少得可憐。

這次升上陳真及林岳谷，陳真在5月的二軍賽事中打出3轟，22及23日連兩天開轟，但只在25日上場代打獲得保送，26日在全隊只有5支安打的情形下，竟然連代打機會都沒有，林岳谷也僅在25日代跑而已，在二軍表現好的球員升上一軍仍無出賽機會，之前的王念好、劉俊豪等升上一軍也同樣沒有出賽機會，這些球員的競爭意識或許就這樣被消磨掉了，這對球隊現在及未來的戰力都不是好事，當然，相信所有的二軍球員都還是相當努力打拼，等待上一軍表現的機會，只不過教練團這樣的調度方法，難免會讓人灰心。