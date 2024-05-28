費城人開季就全力狂奔 爆冷成全聯盟最強隊伍

去年季後賽失利後，今年的費城人隊開季全力加速，在5月底成為全聯盟最佳隊伍。至5月26日截稿前，53場比賽取得38勝15負、於國聯東區居龍頭位置，勝率高達7成17，比東西岸兩大邪惡帝國紐約洋基、洛杉磯道奇隊還搶眼，促使我打算撰文探討。

費城人隊的核心成員：哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）、史托特（Bryson Stott）表現如全明星，撐起打線的火力，投手群以左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）崛起最有戲，投出生涯至今代表作，至今11場先發69局、9勝0敗的和1.83的防禦率，成為角逐全明星賽的領先者。但是，坊間亦對費城人戰績一路長紅有觀點，一種說法是受益於開季對戰的優勢，至今對決的勁旅只有亞特蘭大勇士隊，其餘19場比賽所遭遇的隊伍狀況都很差，包括聖路易紅雀隊、科羅拉多洛磯隊、邁阿密馬林魚隊、洛杉磯天使隊，以及芝加哥的白襪隊，他們勝率均低於五成，到上周二費城人的對手總勝率為4成65，遠低於聯盟水平。

費城人目前投打俱佳，而且球隊韌性很強，已成為爭奪世界大賽冠軍的大黑馬！ 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

在我觀點，賽程或許幫上忙，但重點仍是投打夠力，戰績才能一路狂奔。上周，費城人隊分別以5：2、11：4的比數擊敗德州遊騎兵隊前，先發投手防禦率2.63為聯盟榜首。相比之下，去年同期這支隊伍的先發防禦率為4.87，同一批人馬卻有不同的數字，這是頗為有趣的現象，教練團是有什麼魔法嗎？從4.87變成2.63是很大的轉變。以惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）為首的先發陣容裡，桑切斯（Christopher Sánchez）表現不俗！10場先發2勝3敗防禦率3.15，他武器庫中的變速球變得可靠，進而扛起中段輪值。

譚波（Spencer Turnbull）5月歸隊表現可圈可點，吃下40局防禦率僅2.68。值得一提還是蘇亞雷斯，2022和2023年聽到這個名字，頂多就是中後段的投手。今年春訓，這位28歲、來自委內瑞拉的左投令教練團耳目一新，至今表現就像是全明星，若能維持到季末不排除成為國聯塞揚獎的角逐者。

費城人本季陣容除了強打哈波無傷無痛外，左投手蘇亞雷斯的崛起更是一大收穫，目前他的9勝是全聯盟最多，很有機會獲得明星賽先發殊榮。 美聯社

進攻方面，費城人隊很大程度依賴波姆發動攻勢，從2020年初登板起，他定位是擊球型打者，靠打擊掌握度站上壘包。今年，這位27歲的三壘手打擊力量大增，201個打數打擊率3成18，期間貢獻64支安打含5發全壘打、21支二壘安打，加上三壘守備改善，成為炙手可熱的明星等級好手。 另外，索沙（Edmundo Sosa）和克萊門斯（Kody Clemens）的爆發，填補進攻缺口，即使透納（Trea Turner）受傷、史瓦柏（Kyle Schwarber）、馬許（Brandon Marsh）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）表現起伏，也沒讓火力出現斷層。當然，哈波還是那個兩屆MVP，經常大棒一揮擊沈對手。FanGraphs的統計數據，費城人摘分區龍頭的機會，從季初6.9%上升至48%。

這支費城人與前兩季幾乎一樣，陣容可能增添多一點深度，但沒有重大變化。總教練湯普森（Rob Thomson）被媒體循及建軍秘訣，他笑了笑說現在的表現沒太大意義，關鍵還是季後賽出線。捕手史塔伯斯（Garrett Stubbs）也表達相同概念：「從2022年以來，這支球隊都是一樣的成員，彼此相處非常舒服。」換句話說，這就是化學效應使然，球隊堅守同一套系統而非透過交易組奪冠拼圖，自然就會變得好。進入夏天的費城人隊，還能做的更好嗎？考驗就是在全明星賽之後，他們將碰上美聯中區的明尼蘇達雙城隊、克里夫蘭守護者隊，以及美聯東區的洋基隊、美聯西區的西雅圖水手隊，以及國聯東區的洛杉磯道奇隊，每一場都是硬仗，所以現階段取得的勝差至關重要。

費城人主力球員都一起打拚多年，今年終於產生特別強的團隊化學效應，而且在主場打出超高勝率！影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

去年拼入國聯冠軍賽，今年開季滾燙的費城人隊相較於兩年前，機會顯得更大。以開幕戰起50場比賽算，2022年是21勝29敗、2023年23勝27敗，今年變成36勝14敗，進步幅度相當明顯，若以邏輯推算費城人隊理應比去年更為兵強馬壯，只要沒爆出嚴重傷情的話。至少，本季僅花兩個月衝破五成勝率證明自己，不必像前兩年掙扎，我們該做就是好好欣賞比賽，看費城人有無機會在今年有所作為。

☆數據統計至5月26日