不分老少打擊一團糟 墊底藍鳥要拿小葛雷諾開刀

球場上的父子檔不論在哪一種運動總是特別引人注意。前有老小葛瑞菲（Ken Griffey）首開先例，成為大聯盟史上頭一對同場獻技的父與子。今有隔壁棚的布朗尼．詹姆斯（Bronny James）「以父之名」，幾乎篤定下一季會上演與詹皇（LeBron James）同場競技的好戲，至於是否會像葛瑞菲父子檔一樣併肩作戰更成了本屆選秀會最熱門的話題。

大聯盟由於歷史最悠久，父子檔自然也就最多，甚至還有過多次三代同堂——從阿公到孫子都打過大聯盟的盛況。近年來星二代更有如雨後春筍大量出現，今年球季就有二十多位球員的老爸也打過大聯盟，而且不論老中青各個世代都不乏佼佼者。在這些星二代之中，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）原本會是最璀璨的那一顆星。然而如今他的表現雖不能說是徹底令人失望，至少也是跟原先預期有不小的差距。

只有在轟出48發全壘打拿下美聯全壘打王、OPS超過1（1.002）的2021年，小葛雷諾才稱得上是超級巨星。但除了這一年之外的所有球季，包括本季前兩個月在內，小葛雷諾的OPS就只能在.772到.818之間徘徊。這樣的成績雖不算太差，但即便是最高的2022年，小葛雷諾的.818 OPS也只能在全聯盟排第27名。雪上加霜的是，升上大聯盟後小葛雷諾的守備就被「看破手腳」，只守了一季的三壘就被改派到一壘。這也意味著如果小葛雷諾在打擊方面不能交出一流的成績，他對藍鳥的貢獻度就將無限趨近於零。偏偏從2022年至今小葛雷諾的OPS只有.803——排在名氣遠不如他的遊騎兵一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）之後名列全聯盟一壘手第10位。如果不分守備位置，更是只能排到第36名。

小葛雷諾開季至今僅5轟，OPS低到.796，加上他雙殺打一向很多，守備能力普通，讓他已不再像是超級球星。 影片來源：藍鳥 YouTube官方頻道

俗話說「贏球治百病」。當球隊連戰連勝時不僅上下一團和氣，很多缺點也會被有意無意地忽視。就在小葛雷諾陷入低潮的這兩年，藍鳥分別贏得92勝及89勝，連續兩年取得外卡資格，雖說兩屆季後賽都是首輪就被2-0掃地出局，但由於陣容還年輕，而且此時的藍鳥仍在招兵買馬，大多數人都樂觀地以為年僅25歲的小葛雷諾總有一天找回當年的棒子帶領藍鳥更上層樓，自然會有極大的耐心願意給予他更多時間走出低潮。

反之，今年藍鳥一開局就陷入苦戰，如今不僅在美聯東區墊底，更已遙遙落後分區前兩名的洋基、金鶯多達12.5及9.5場勝差，與此同時打擊持續不振的小葛雷諾自然也會反過來被放大檢視。尤其是他的全壘打火力，已經從2021年的單季48支、隔年32、去年26一路萎縮到今年前51場比賽只擊出4支。目前小葛雷諾的OPS .796只排全聯盟第40名，勝場貢獻值0.9更落居第76名，已經淪為不上不下的二流球員。而且打不好的遠不只小葛雷諾，今年的藍鳥打線十足是「歸組害了了」。同屬星二代的比切特（Bo Bichette）跟畢吉歐（Cavan Biggio）都成了「二世祖」，OPS分別只有.646及.590。打擊不上不下的小葛雷諾OPS仍維持全隊最高，從此就能看出其他打者打得有多糟。目前藍鳥平均每場得分3.80位居全聯盟倒數第五，戰績一落千丈也就不令人意外。

藍鳥對老虎4連戰首場好不容易靠單場3轟贏球，但接下來兩戰總共只得3分都輸球，目前團隊得分是全大聯盟倒數第3。 影片來源：藍鳥 YouTube官方頻道

也因此，原本難以想像的「交易小葛雷諾」謠言，就成了被端上檯面公開討論的話題。根據大聯盟官網報導，藍鳥已經放出打算交易小葛雷諾跟比切特的空氣，只不過目前他們的開價還高得驚人。但是隨著球季的進行，只要戰績持續沒有起色，藍鳥高層的開價勢必要回歸現實，小葛雷諾被交易一事就將從藍鳥高層與其他球隊之間的初步試探、認真談判甚至成為勢在必行。

藍鳥已有換走小葛雷諾(左)和比切特(右)的想法，如果球隊戰績再持續不振，恐怕真的很快就會動手了。 美聯社

對藍鳥來說，交易小葛雷諾並非與全盤重建畫上等號，更可能的是用他換取一些能補強球隊缺陷的即戰力，再加上出清他那將近兩千萬美金的薪水，也能讓近年來大灑幣的藍鳥增添不少薪資空間。反過來說，長期陷入低潮的小葛雷諾如果能換個環境，說不定也能找回當年勇奪全壘打王的長打火力。從這角度來看，藍鳥跟小葛雷諾如果能就此「好聚好散」，或許也不失為一種雙贏。