中職／黃勇傳事件只是特例 有更多值得被關注的勵志篇章

上禮拜黃勇傳出面開記者會，說明自己的債務問題，但這場記者會顯然沒辦法幫他找到新工作，而且外界對他的疑慮有增無減，職業生涯恐告終，他才20歲就已在一軍累計147打席，如果不搞東搞西，以他的天賦，生涯在一軍累計數千打席，賺進數千萬元應該不是難事，但卻自毀長城。相對一些拚盡全力才能打職棒的球員，不禁讓人發出嘆息。

黃勇傳未做好個人財務規畫，導致職棒生涯提前結束，值得其他球員警惕。但球迷也不要一竿子打翻一船人，絕大多數球員還是非常專心在球場奮鬥，而且有不少人更是特別的努力。 聯合報系資料照片

楊岱均成名很早，打過威廉波特少棒賽、亞青賽、世青賽、U21世界盃、世大運、亞錦賽，2016年選秀以第2輪指名加盟Lamigo桃猿，卻因罹患腦瘤被迫離開職棒圈，一軍生涯出賽61場，121打數未開轟，徒留遺憾。

統一獅投手姚杰宏患有先天性癲癇，根據他受訪表示，國小開始發作，身體左側會突然麻痺持續3至5秒，每天都會發作很多次，國中最嚴重，一天發作2、30次，如今必須靠藥物持續控制，若停止服藥癲癎發作次數就會明顯增加。

但姚杰宏沒有放棄棒球這條路，他坦言，以前教練、隊友曾誤會他出現癲癇症狀是在偷懶，一開始很抗拒跑體能，因為這是最容易觸發癲癇的環節，害怕別人的眼光和數落，他依然克服重重難關，堅定地站上投手丘。

統一獅隊投手姚杰宏要克服許多困難才能有在一軍出賽的機會，在職棒打拚的過程比別人更加艱辛，但他還是一直堅持下去。 圖／統一獅隊提供

味全龍投手森榮鴻3度動右手肘韌帶置換手術，歷經長時間復健期的煎熬，就是為了站上一軍舞台，終於在去年如願，這一年他已快29歲。

2013年賴達官從高苑工商畢業投入選秀，當同學陳子豪和梁家榮都獲球團指名，他卻名落孫山，隨後與Lamigo桃猿簽下自培合約，不久後升格正式球員，然而一直到2019年球季結束被釋出轉任球探，他在二軍待了2302天，累計出賽95場投了110局，卻從來就沒有機會站上一軍舞台，生涯就黯然落幕，陳子豪和梁家榮早已綻放光芒。

張瑞麟進職棒後棄打從投卻難出頭，去年轉任富邦悍將訓練員，主要工作是負責餵球投手，但他不願向命運低頭，利用休息空檔時間苦練決勝負，並自費赴美進修自主訓練，今年重新登錄成為富邦悍將球員，在一軍已出賽7場共投7.2局無失分，天道酬勤。

富邦悍將隊張瑞麟棄打從投失敗後，竟從訓練員幹起，經過不懈地努力後再次回到場上。 聯合報系資料照片

葉保弟畢業於台北陽明高中、義守大學，都是名不見經傳的棒球學校，2022年選秀落榜，先到台鋼雄鷹擔任訓練員，同年底再簽下自培合約，隔年5月升格正式球員，靠不斷努力苦練，如今已是鷹軍一軍主力，勵志故事已是球迷耳熟能詳的篇章，棒球之神眷顧不自棄的人。

林浩瑋、李岳霖、林雨力、張建鑫、陳宥忠在國內業餘球界討生活，他們4度投入選秀都落榜，連職棒的邊都沾不上，對很多天賦絕佳的球員來說，在職棒一軍出賽就和呼吸、喝水一樣簡單，但對他們來說卻是遙不可及的夢想。

在大家關注黃勇傳事件的同時，其實還有許多棒球選手默默努力，他們才是真正值得被祝福的野球男兒！