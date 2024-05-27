日職／按節奏接班卻整軍失利 西武監督小松井遇大麻煩！

今年的西武獅隊碰到了大麻煩！

5月25日對歐力士一口氣攻下4分逆轉比賽，以6比5擊敗了歐力士猛牛，終於中止了近期一波8連敗，不過本季戰績已經來到14勝30敗，勝率低到僅有0.318，敗場比勝場高的「借金」達到16場，都是兩聯盟最差的成績，同時也是最快達到30敗的隊伍。從季前被評估為爭冠熱門隊伍之一，到目前的窘境，種種的矛頭都指向總教練松井稼頭央。西武隊在26日宣布的昂，松井稼頭央監督將在26日對歐力士的比賽後開始休養。由GM渡邊久信擔任代理監督，投下一顆震撼彈。

西武獅隊原本就坐擁高橋光成、今井達也、平良海馬、隅田知一郎、松本航等一票A級先發投手，加上大學第一強力左投武内夏暉加入，他到目前投出了3勝0敗，高居太平洋聯盟第一的1.43防禦率，等於如虎添翼。這樣堅強的先發投手陣容沒有讓人失望，團隊先發投手防禦率2.65居第三，但牛棚不濟事，後援防禦率4.88墊底，已經逼近5，拖垮了戰績。然而，比這更嚴重的是貧打，團隊打擊率0.213、得分113分都是最差，讓選手時代是強打者出身的松井稼頭央顏面掛不住。

有「小松井」之稱的松井稼頭央選手時代，在日本職棒生涯平均打擊率0.291，擊出201支全壘打、837分打點，7度獲得最佳九人獎，是日本職棒史上著名的強打游擊手，後來並曾赴美挑戰大聯盟，日美通算累積2705支安打。不過從去年上任之後，西武的攻擊問題就一直未能獲得改善，去年團隊打擊率0.233只比日本火腿隊0.231稍佳、得分435分則是最差。去年只與西武相差0.5場勝差，墊底的日本火腿隊今年戰績衝到第二名，展現了新庄剛志重建球隊的成效，反觀西武則每況愈下，松井稼頭央的帶兵功力也受到質疑，導致這一次重大的人事異動。

子弟兵上不了一軍 松井稼頭央帶兵遇瓶頸

西武獅隊安排松井稼頭央的接班，其實是有計畫性的安排。前任監督辻発彦2017-2022這6年期間打下兩度洋聯優勝，2018-2019完成連霸，於2022年球季結束後按既定時程退任，這一季的西武還以洋聯第三名打進CS季後賽。松井稼頭央則從2019年起接任西武二軍監督，再於2022年接任一軍首席教練，跟在辻発彦身邊學習。

兩人雖然攻擊類型不同，但同為西武知名內野手出身，棒球觀念不致有太大落差，加上松井稼頭央已經先在二軍歷練3年的時間，接班程序上的安排相當合理。不過可惜的是松井在二軍監督這3年期間訓練的選手卻幾乎沒有人能夠在現在的一軍舞台上活躍。針對期間拓哉外野手（2022年選秀第一指名）、渡部健一內野手（2020年選秀第一指名）兩名選秀第一指名的好手，去年給了不少機會，今年兩人卻又以待在二軍居多，讓人看不出松井監督的計畫以及方向，攻擊力不振的問題似乎已經不是單純山川穗高FA離隊所造成。

隨著中村剛也、栗山巧兩位老將都已經年屆40，在第一線的機會只會愈來愈少。松井稼頭央無法重整獅子軍的戰力，加上龐大的戰績壓力，使得這位明星游擊手接掌兵符的第二年球季，就遭遇了重大的挫折。