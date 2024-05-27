快訊

英美法律拼裝車？解析「藐視國會」問題在哪裡

聯合報社論／亮劍懲獨與跑馬跳舞，聯合利劍的危險徵兆

竹市2消防員殉職！氣瓶耗盡曾喊「求救」未回報所在地 40分鐘後尋獲喪命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／按節奏接班卻整軍失利 西武監督小松井遇大麻煩！

聯合新聞網／ Hiyan
新人左投武内夏暉投出3勝0敗，高居太平洋聯盟第一的1.43防禦率，完全符合預期，但卻挽回不了西武的低迷戰績。 擷圖自西武獅隊官方推特
新人左投武内夏暉投出3勝0敗，高居太平洋聯盟第一的1.43防禦率，完全符合預期，但卻挽回不了西武的低迷戰績。 擷圖自西武獅隊官方推特

今年的西武獅隊碰到了大麻煩！

5月25日對歐力士一口氣攻下4分逆轉比賽，以6比5擊敗了歐力士猛牛，終於中止了近期一波8連敗，不過本季戰績已經來到14勝30敗，勝率低到僅有0.318，敗場比勝場高的「借金」達到16場，都是兩聯盟最差的成績，同時也是最快達到30敗的隊伍。從季前被評估為爭冠熱門隊伍之一，到目前的窘境，種種的矛頭都指向總教練松井稼頭央。西武隊在26日宣布的昂，松井稼頭央監督將在26日對歐力士的比賽後開始休養。由GM渡邊久信擔任代理監督，投下一顆震撼彈。

西武獅隊原本就坐擁高橋光成、今井達也、平良海馬隅田知一郎、松本航等一票A級先發投手，加上大學第一強力左投武内夏暉加入，他到目前投出了3勝0敗，高居太平洋聯盟第一的1.43防禦率，等於如虎添翼。這樣堅強的先發投手陣容沒有讓人失望，團隊先發投手防禦率2.65居第三，但牛棚不濟事，後援防禦率4.88墊底，已經逼近5，拖垮了戰績。然而，比這更嚴重的是貧打，團隊打擊率0.213、得分113分都是最差，讓選手時代是強打者出身的松井稼頭央顏面掛不住。

有「小松井」之稱的松井稼頭央選手時代，在日本職棒生涯平均打擊率0.291，擊出201支全壘打、837分打點，7度獲得最佳九人獎，是日本職棒史上著名的強打游擊手，後來並曾赴美挑戰大聯盟，日美通算累積2705支安打。不過從去年上任之後，西武的攻擊問題就一直未能獲得改善，去年團隊打擊率0.233只比日本火腿隊0.231稍佳、得分435分則是最差。去年只與西武相差0.5場勝差，墊底的日本火腿隊今年戰績衝到第二名，展現了新庄剛志重建球隊的成效，反觀西武則每況愈下，松井稼頭央的帶兵功力也受到質疑，導致這一次重大的人事異動。

子弟兵上不了一軍 松井稼頭央帶兵遇瓶頸

西武獅隊安排松井稼頭央的接班，其實是有計畫性的安排。前任監督辻発彦2017-2022這6年期間打下兩度洋聯優勝，2018-2019完成連霸，於2022年球季結束後按既定時程退任，這一季的西武還以洋聯第三名打進CS季後賽。松井稼頭央則從2019年起接任西武二軍監督，再於2022年接任一軍首席教練，跟在辻発彦身邊學習。

兩人雖然攻擊類型不同，但同為西武知名內野手出身，棒球觀念不致有太大落差，加上松井稼頭央已經先在二軍歷練3年的時間，接班程序上的安排相當合理。不過可惜的是松井在二軍監督這3年期間訓練的選手卻幾乎沒有人能夠在現在的一軍舞台上活躍。針對期間拓哉外野手（2022年選秀第一指名）、渡部健一內野手（2020年選秀第一指名）兩名選秀第一指名的好手，去年給了不少機會，今年兩人卻又以待在二軍居多，讓人看不出松井監督的計畫以及方向，攻擊力不振的問題似乎已經不是單純山川穗高FA離隊所造成。

隨著中村剛也、栗山巧兩位老將都已經年屆40，在第一線的機會只會愈來愈少。松井稼頭央無法重整獅子軍的戰力，加上龐大的戰績壓力，使得這位明星游擊手接掌兵符的第二年球季，就遭遇了重大的挫折。

平良海馬 日本職棒 松井稼頭央 棒球專欄 西武獅 隅田知一郎

相關新聞

中職／黃勇傳事件只是特例 有更多值得被關注的勵志篇章

上禮拜黃勇傳出面開記者會，說明自己的債務問題，但這場記者會顯然沒辦法幫他找到新工作，而且外界對他的疑慮有增無減，職業生涯恐告終，他才20歲就已在一軍累計147打席，如果不搞東搞西，以他的天賦，生涯在一

不分老少打擊一團糟 墊底藍鳥要拿小葛雷諾開刀

球場上的父子檔不論在哪一種運動總是特別引人注意。前有老小葛瑞菲（Ken Griffey）首開先例，成為大聯盟史上頭一對同場獻技的父與子。今有隔壁棚的布朗尼．詹姆斯（Bronny James）「以父之名

日職／按節奏接班卻整軍失利 西武監督小松井遇大麻煩！

5月25日對歐力士一口氣攻下4分逆轉比賽，以6比5擊敗了歐力士猛牛，終於中止了近期一波8連敗，不過本季戰績已經來到14勝30敗，勝率低到僅有0.318，敗場比勝場高的「借金」達到16場，都是兩聯盟最差的成績，同時也是最快達到30敗的隊伍。從季前被評估為爭冠熱門隊伍之一，到目前的窘境，種種的矛頭都指向總教練松井稼頭央。西武隊在26日宣布的昂，松井稼頭央監督將在26日對歐力士的比賽後開始休養。由GM渡邊久信擔任代理監督，投下一顆震撼彈。

愛德華、唐斯無力對抗獨行俠雙星 灰狼距離淘汰已不遠

灰狼獨行俠第二戰，灰狼整體貌似較前一戰好了一些，但也就那麼一些，兩大得分手持續不振，繼續的全場累積小錯鑄成大錯，最終再次浪費掉了難能可貴的勝利之窗，主場二連敗。繼續深入為各位剖析這場的大勢，以及第三場

基德擒狼陣奏效 陷入危機明尼蘇達亟需反彈

西區冠軍戰首戰，果不其然，獨行俠趁著灰狼試探以及尚未從第二輪勝利中重新武裝的大好機會，偷得客場一勝，這是基德（Jason Kidd）執教獨行俠以來，季後賽首度拿下系列賽第一戰，無疑是一個非常值得樂觀的

唐西奇+厄文像座大山 愛德華遇上真正對手

氣勢、聲勢如日中天的灰狼在西區決賽G1以105：108不敵獨行俠。七戰四勝系列賽主場輸球，對灰狼和灰狼少主愛德華來說是「季後賽大門真正開啟」。 愛德華G1打了41分鐘，16投6中，攻下19分、1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。