愛德華、唐斯無力對抗獨行俠雙星 灰狼距離淘汰已不遠

灰狼獨行俠第二戰，灰狼整體貌似較前一戰好了一些，但也就那麼一些，兩大得分手持續不振，繼續的全場累積小錯鑄成大錯，最終再次浪費掉了難能可貴的勝利之窗，主場二連敗。繼續深入為各位剖析這場的大勢，以及第三場的預測。

基德的又一次勝利

本戰雙方主帥繼續鬥智，贏家還是基德（Jason Kidd）。

除了防守端就算再次被里德（Naz Reid）三分轟炸，仍堅持內縮區域防守+持續微調，再次笑到最後，進攻端下半場更是傑出一手的變陣。

上半場唐西奇（Luka Doncic）受限灰狼加強夾擊，往往陷入徒耗秒數的運球後，匆促於高位附近強行單挑麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）後出手，效率不佳，雖然拿下16分但僅14投5中。

但下半場基德一來增加了團隊傳導與唐西奇無球接球比例，二者增加了雙擋頻率，目標都是幫王牌擋掉麥克丹尼爾斯，尤其頻頻抓康利（Mike Conley）想打錯位，迫使戈貝爾（Rudy Gobert）必須出來協防，但唐西奇同時也切換成分球型態，多次傳給「Roll in」的長人。

其中葛佛（Daniel Gafford）16分有10分在下半場，讓自己與團隊的效率同步大增，下半場僅用9次出手就5次命中一樣砍下16分，半場助攻更提升到8次，同時也為自己創造了最後準決殺的舞台。

獨行俠雙星。 美聯社

這般明顯變陣，絕對有基德之功，遑論本戰包括鑽規則漏洞，將打手犯規變成對方碰出界的多次挑戰成功，令人不得不欽佩。

反觀芬奇（Chris Finch）。儘管戈貝爾扛起了被唐西奇準決殺的責任，事實上過程中他也確實有斟酌之餘，但外界更多關注的是：基德規劃掩護帶開其他防守者之精彩，尤其是萊夫利（Dereck Lively II）設計推開麥克丹尼爾斯的掩護之紮實，以及更多關於芬奇最後一波防守判斷是否正確的討論。

讓一介中鋒戈貝爾，在三分線外面對當代最佳三位球員之一的點名「Isolation」，這不啻是唐西奇所盼望的局面，芬奇卻寧願選擇將勝負交到對方王牌手上，而非夾擊逼迫他傳給其他隊友，由隊友決定。

外電亦舉出過去戈貝爾於爵士時期曾經二度在比賽Clutch Time單防下唐西奇的例子，證明可行，但並不是讓他大老遠從三分線外跟唐西奇單挑，這種在國際賽就曾吃過虧的對位。

加上芬奇亦檢討了自己的第四節調度，最後12秒沒有叫暫停將康利放回場上，導致愛德華（Anthony Edwards）的致命失誤：以及讓愛德華打滿第三節，未讓他稍事休息（一度還得戴上氧氣面罩），導致第四節初放上唐斯、愛德華、里德、康利與安德森缺乏防守的陣容，轉瞬被獨行俠打了一波8：0反遭逆轉。

須快速應變的季後賽，其實芬奇表現已經不俗，但在這場分分必爭，最終僅一分差的激戰中，雙方勝負說是取決於教練之爭，比誰犯的錯少，實不為過。

唐斯(右)進攻端持續隱身。 路透社

最大敗筆：愛德華與唐斯的持續不振

雖然這一場最後大家的焦點，幾乎都落在唐西奇對戈貝爾後撤步的那記驚天三分準決殺，但誠如筆者前篇「基德擒狼陣奏效 陷入危機明尼蘇達亟需反彈」所說，「灰狼要贏，不只是要取得領先，甚至得在前三節就拉開分差，否則第四節自己幾乎肯定是比拚球星威能下，吃虧的一方」。

灰狼更該檢討的是，為什麼一度領先達18分，最後卻又落到要跟球星威能更強的對手，比拼關門與最後一擊能力？關鍵就在於，自家的兩大進攻球星，連續兩場連正常水準都沒有的萎靡。

不能說兩位主將這一戰沒有嘗試振作：愛德華在防守厄文（Kyrie Irving）方面，強度較首戰明顯提升，在第四節持續無休而厄文改以外線神射之前，頗具成效，上半場切入也更為積極強硬，同時反應在攻守轉換成效；唐斯（Karl-Anthony Towns）同較首戰更積極於低位要球，或者外圍快速接球後下球，試圖強攻籃框。

儘管心態提升，殘酷的現實，愛德華17投僅5中，第四節的失誤跟投籃次數一樣多，過去3場（包括對金塊第7戰）的投藍命中率僅29%，很難不讓人認為第7戰的受傷對他造成了影響；後者是難兄難弟的又一次慘澹16投4中，第四節還因為此戰里德的火燙手感，幾乎都坐在板凳上看戲。

愛德華能否破除獨行俠的防守，重新武裝灰狼。 路透通訊社

當你的兩大得分主力，合計只有33投9中拿下36分，過去兩戰僅30%命中率獲得71分，而先前兩人單場該能貢獻95.4分，要如何勝過就算也不盡理想、仍有43.6%聯手拿下50分的對手後場雙星（過去兩場合共拿下115分）？

愛德華大半場都陷入被區域聯防困鎖，掉進非自己擅長的破包夾與分球考驗，不僅多次宛如隱形失誤般的傳炸彈，還包括最後12秒直接送掉比賽的致命失誤。

唐斯更是被芬奇直接點名，需要他從一開始就適應比賽，但卻還是因急躁而持續狀況外「我認為他必須冷靜下來，他一出場就有點壓力，也許一開始就走錯了路」。

但讓球迷失望的或許是他的鬥心部分，賽後唐斯針對自己第四節幾乎乾坐板凳的回應「我支持勝利，所以不惜一切代價去贏得勝利」，這或許沒有錯，但球迷更希望聽到的是他宣示扛起責任，對自己的不夠滿意，而不只是溫良恭儉讓。

反觀獨行俠雙星，雖然在灰狼嚴防下，也不能說打的多好，但關鍵時刻就是能展現球星統治力。

厄文全場僅20分，卻有13分集中在第四節，第四節初連續三顆三分球+兩助攻，一手包辦球隊所有相關分數，瞬間帶領球隊逆轉；唐西奇則是在下半場修正了效率更高的打法，串連團隊，雖然第四節僅出手命中一球，就是關鍵致勝的英雄球，全場32分13助攻10籃板，更是史上第5位在5場裡面能打出4次大三元的球員之一。

對手兩大巨星挺身而出，讓球隊的容錯度因此大增，那灰狼的球星們呢？

新秀萊夫利屢屢造成灰狼禁區傷害。 美國聯合通訊社

灰狼須繼續打磨細節，但來得及嗎？

對於灰狼來說，第二戰團隊在正確的道路上，但還不足夠，尤其兩大球星還在睡。

這對明尼蘇達來說，真的是相當糟糕的消息，因為兩隊本來就在伯仲之間，而灰狼自己還斷送了兩場大好機會，第二場更是由自己的主將親手失誤，隨即遭受了籃球之神的懲罰。

康利回神扮演稱職第三得分手砍下18分，里德本場更是三分球9投7中，繼麥克丹尼爾斯之後拿下生涯季後賽新高23分，甚至連安德森（Kyle Anderson）都續扮奇兵；但誠如筆者上篇分析所說，你也很難一直期待角色球員維持高檔。

就像麥克丹尼爾斯就從上一戰的24分跌至僅2分，誰知道第三戰就算兩大球星有人覺醒，還能有幾位綠葉能跳出來？

灰狼真的把自己逼近了絕境，特別隨著對戰時間增加，基德還慢慢抓住了系列賽灰狼有不得不上場壓力之下的康利與戈貝爾防守矛盾問題。

前者因為亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）持續手感低迷，老將指揮官不得不持續上場，卻是場上最要保護被雙星針對的球員；後者則陷入一下場就崩潰，持續體能消耗，又要被拉到外圍保護擋拆與康利的難題中。

唐西奇牽制力和傳導能力讓獨行俠難以防範。 路透通訊社

可比賽還得繼續，灰狼只能繼續在細節追求紀律，持續減少犯錯，降低自己年輕團隊大起大落的不穩定，繼續嘗試在比賽進入Clutch Time之前拉開分差，才能降低又一次在壓力最大時刻，得跟對手拼球星對決然後輸球的機率。

首先還是無論如何兩大得分手要趕快醒，能不能至少有一位成為那個在球隊需要時，讓對手無解的球星，而不是都是綠葉隊友們在承擔？當然，這也有賴芬奇的幫助，儘管對金塊也一度2連敗陷入鬥智下風，但他的調整會遲到但不會不到，第三戰且看他能否找到出路。

無論如何，都需要幫助愛德華想辦法破解包夾，不再繼續陷入分球猶豫不決的泥沼中，這位新狼王少主賽後說的雲淡風輕，並不恐慌，甚至知道自己足以破解的中距離不見了。但說到能否做到？這又是另一回事。

拿著超級頂薪的唐斯，更不能繼續在第四節只能在場外看球，就算投籃像骰子，以他季賽對戰獨行俠的表現，也該骰到準的那一面了，防守只求幫戈貝爾分攤時間，至少他在場上時，要能跟里德一起幫球隊用進攻打回去，芬奇尤其特別點出，唐斯或許該仿效厄文，接到球後快速下球進攻，以破解獨行俠的站位防守。

其他就看是否還能有至少兩位綠葉有出色表現，同時球隊亦要改善出手選擇、降低失誤與提升攻守轉換的回防速度，這兩戰因此吃了太多唐西奇、厄文快速長傳前場長人反擊的虧了！

愛德華和唐斯的低迷進攻幾乎成了球隊連敗主要戰犯。 路透社

根據歷史，分區冠軍戰2：0的球隊，有90%最終晉級。明尼蘇達還是有一些成為那10%的好消息：今年季後賽主場戰績3勝4敗，客場5勝1敗。

但同時也要提醒，系列賽前下半場得分季後賽聯盟第一的明尼蘇達，已經連兩場是輸在下半場慘敗，「過去」在這個系列賽早已被顛覆，能夠信任的，終究還是只有自己。