基德羽扇綸巾擒狼陣奏效 陷入危機明尼蘇達亟需反彈

西區冠軍戰首戰，果不其然，獨行俠趁著灰狼試探以及尚未從第二輪勝利中重新武裝的大好機會，偷得客場一勝，這是基德（Jason Kidd）執教獨行俠以來，季後賽首度拿下系列賽第一戰，無疑是一個非常值得樂觀的開始。

對灰狼來說，則絕對是莫大警訊，不能在沉浸在擊敗衛冕冠軍的歡喜之中，始終截然不同的對手，強弱並非絕對。

一樣讓我們回顧戰況，同時尋找下一戰雙方有可能的調整：

本場MVP基德，防守致勝進攻亦不馬虎

誠然上半場厄文（Kyrie Irving）的Carry，下半場唐西奇（Luka Doncic）回神接管比賽，雙星無疑是場上的雙MVP，但綜觀全場，此戰的單場MVP，筆者認為無庸置疑該頒給獨行俠總教練基德。

獨行俠教頭基德首戰的防守策略奏效。 路透社

誠如前篇系列賽戰前分析「新世界線再開！灰狼、獨行俠決戰西冠 四大面向分析」所述，基德今戰繼續其內線收縮、外部撲防防守策略，且大半場帶入區域聯防，再因應愛德華（Anthony Edwards）的威脅，增加協防他的夾擊強度，以及Switch換防的細節與紀律性，甚至於在剛開賽因為擋拆防守以沉退為主，被灰狼帶一步三分射得滿頭包，外圍亦立即大量改為換防與延阻，無論是戰略布局與臨場應變，基德在本戰的防守計劃，都可圈可點。

整體歸納，基德賭上一把的中心理念就是「我可以允許你投三分，但我會努力嘗試干擾，同時間對於攻籃堅壁清野」，大家或許會有些熟悉，這差不多就是當年勇士傲人防守的基調；而現在的這支獨行俠，有足夠的運動力執行這種需要大量輪轉奔跑的策略。

結果也告訴大家，這是多麼有效，直接阻絕了愛德華的切入破壞力以及本該是優勢的灰狼長人陣。從相關數據來分析，大家可以更清楚知道達拉斯這場的防守有多奏效。

全場油漆區得分38：62，三塔優勢的灰狼大敗；愛德華10次嘗試突破切入，被防到0次出手，僅靠罰球拿到2分；團隊突破切入47次僅13投3中，對照組獨行俠46次25投15中；全場灰狼僅嘗試一次低位單打，也是沒出手，團隊季後賽低位得分場均本有7.8分，此戰0分。

簡單說，基德透過這透大量區域聯防的佈陣，在這一戰直接廢掉了灰狼的愛德華切入，以及長人籃下優勢。

獨行俠搶下首戰勝利。 路透社

所以並不只是單純愛德華怯戰，真相是獨行俠的防守使然。在沒有特別配套因應情況下，灰狼要贏最直接的方式，就是用三分懲罰對手，第一節以做好空檔出手準備的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）為首，也確實以11投6中一度拉開領先，卻也在基德改大量換防後開始修正。等到下半場準度隨體力開始下滑後，一樣撞牆的內線進攻，只剩24投7中不到3成的三分命中率，實不足抗衡唐西奇的巨星接管，從而輸掉了比賽。

這其中不只是執行能力，更難能可貴的是基德在首節被射爆後，仍沉住氣堅持了這套防守，才能等到下半場對手失準後，一舉反超，最後更成為季後賽史上第5支對手投進至少12顆三分球還能獲勝的球隊！

而真要說起來，首戰灰狼也果真如筆者所料，先賭上盡可能單防不包夾，只在對唐西奇拉擋拆時，多下一些延阻與紀律性功夫：全場以麥克丹尼爾斯主防（佔去約6成對位時間），貫徹從後方繞掩護，前方若是唐斯（Karl-Anthony Towns）或里德（Naz Reid）優先秀出去夾擊再復原，戈貝爾（Rudy Gobert）則是一邊兼顧禁區一邊後退腳步情況下協防，其實成效也斐然。

在麥克丹尼爾斯的壓制下，儘管下半場獨行俠王牌回神，且於第四節統治比賽，但他自己表示，整場表現並不算出色，對位灰狼大鎖僅14投6中、傳出4次助攻；除此之外，狼軍這般策略，正是想阻止獨行俠重演上一輪的三分雨，尤其是底角三分（季後賽場均12.1顆聯盟第2，此戰僅4顆）。此戰也確實僅讓對手24投6中（達拉斯本季含季賽單場最少命中），策略上不可謂亦有其成功之處。

但基德仍然在進攻端，做出了有效回應。

厄文上半場表現優異。 美聯社

除了厄文靠個人能力上半場大打攻守轉換無人能及之外（團隊季後賽之前場均17.7分，本戰29分），也讓雙星打更多的突破，與隊友配合更多、更有耐心的擋拆與開後門，想辦法將戈貝爾帶離籃框。

厄文一共突破12次9投5中拿下10分，唐西奇突破23次11投6中18分，團隊擋拆持球得分22分。尤其特別加強了筆者同樣於賽前分析，將帶給灰狼致命傷的中程投射，不含禁區的油漆區+中距離出手，雙星一共就貢獻29投15中，完全抓住對手的取捨罩門，痛擊一番。

基德賽後是這麼說，「如果他們要這樣防守我們，那麼我們就必須能夠吃掉油漆區，投進兩分；球隊通過了解對手奪走了三分球，很好地進行了調整。」

這當然有賴其子弟兵的執行，但在進攻面，基德也確實抓準了策略的方向，攻防運籌帷幄皆得宜，單場MVP當之無愧。

灰狼兩大主將的慘淡低迷，禁區對決反成劣勢

為什麼本場灰狼佈陣亦見效，最後還是輸掉了比賽？關鍵在於人，防守執行不力，進攻更是萎靡不振。

賽前就知較為貧攻的灰狼，最終還是只能輸三分，就足證防守底子還是在，最主要是進攻問題，首戰排名前2的兩位得分手，狀況奇差。

愛德華與唐斯合計36次出手僅拿下35分，而兩人季後賽場均好歹也有47.7分。前者看全場數據19分11籃板8助攻幾近大三元看來不俗，但僅16投6中還有3次失誤，效率不彰，首節4投3中拿下8分後，後面三節在獨行俠改變防守擋拆策略後，僅12投3中拿下11分；尤其是第三節被反超時，愛德華還1分未得，不僅命中少，連出手都困難且猶豫。

獨行俠新秀萊夫利(中)持續高效率輸出。 路透社

唐斯的表現更加糟糕，全場20投僅6中，雖然有幾球是因為愛德華切傳丟炸彈，導致出手時間與空間都不慎理想，但這位大個子本身動作之倉促隨便，肉眼可見，且幾乎對位到誰都被守住。

數據顯示，唐斯對到華盛頓（P.J. Washington）11投3中外掛1次阻攻，對到瓊斯（Derrick Jones Jr.）3投0中，對到萊夫利（Dereck Lively II）更是5投0中二阻攻，完全不該是一位全明星該有的模樣。

儘管第四節最後時刻唐斯彷彿突然醒來，聯手愛德華打了一波13：1，一度於第四節5分鐘左右反超，充分展現兩大主將哪怕只醒第四節那麼幾分鐘，都差點逆轉的球隊底氣，但最後時刻卻又陷入3分多鐘一分未得窘境，仍不足以為球隊贏下勝利。

正如灰狼隊主帥芬奇（Chris Finch）對首戰進攻端的評論，「進攻端表現糟糕，投籃選擇糟糕，失誤，缺乏冷靜。」主要究責的就是兩大主將。

灰狼雙塔勢必得更鞏固禁區優勢。 美國聯合通訊社

兩人的低迷甚至蔓延到了防守端。愛德華賽前放話，要像上一輪第七戰銬住穆雷（Jamal Murray）般封鎖厄文，結果如何我們看到了，眼裡只有籃框績效不佳，連防守注意力都渙散。唐斯更是不管面對萊夫利、華盛頓與厄文，幾乎都被予取予求，全場對位球員共13投9中，幾乎誰都沒有守住，協防漏人，連籃板都沒有卡好。

影響所及，灰狼被獨行俠僅兩位長人高命中率13投9中，坐擁三塔輪替，團隊籃板也被對手領先8個。里德的進攻輸出已然不俗，他與唐斯的組合，卻還是全隊正負值最差的搭配，原因何在？芬奇說道「戈貝爾一下場，他們就開始切入，我們護框不佳，我們太軟了」，下半場甚至逼迫他不得不很快又將戈貝爾換上場，只因敗分太快了。

反觀獨行俠，尤其是新秀萊夫利，成為本戰正負值最佳球員（+19），也幾乎反映在各種組合的正負值上，源自其運動力、帶來的防守、爭板與跟進活力，不僅為球隊帶來更好的防守品質，透過這位小將的跑位空間牽制，唐西奇與厄文的跳投也得以受惠升溫。

儘管直接以油漆區得分評量禁區競爭並不公允，但光是兩位全明星+一位最佳第六人的三塔禁區，居然在與兩位標準長人+一位矮前鋒，其中一位還是菜鳥的較量中，難以佔據優勢，這都絕對已經是灰狼首戰的敗筆。

沉痛代價的一敗後，灰狼能否奮起？

獨行俠贏得精采，但這場真的也是灰狼送頭，葬送了一場本來大好機會可贏的比賽，還是首戰主場就破功。

並非達拉斯不值得獲勝，而是以角色球員的狀況來說，此戰是狼軍難得的好機會：獨行俠下了賭注，寧願讓麥克丹尼爾斯決定勝負，也不要敗給愛德華，但他不只負責全場主防唐西奇，進攻端還連續3場至少20分，三分球9投6中。

筆者看好這系列戰將有很存在感的里德，本場進攻也骰到好的一面拿下15分，甚至前一輪被棄用、上半場被刻意放投的安德森（Kyle Anderson），都以高命中率中距離不斷命中，半場砍下11分，幫助球隊一度拉開領先。

愛德華(左)和唐斯仍須打得更好。 法新社

有看過上一輪賽事的讀者，都該知道這有多稀罕，怎料這一天居然剛好強碰兩大得分手同時萎靡，而過去的問題，往往是兩人外缺乏支援；不僅如此，球隊居然又再一次於中場前出大包，上個系列賽這種情況已經發生兩次，一次直接導致最後輸球，也差點丟掉了另一場比賽，沒想到分區冠軍首戰馬上又來一次。

愛德華的低級失誤，讓厄文短短22秒內將8分差追至僅3分，一來一往更是影響了5分差，讓球隊無論帳面上或雙方士氣上之消長，無怪乎賽後主帥芬奇特別對此嚴詞正色地批評。

若仍真心想拚奪隊史首冠，想彌補首戰的巨大損失，不致在日後回顧，徒留浪費配角的悔憾，第二戰的灰狼絕不能再只是此戰的鬥智與專注度，團隊必須拿回上一輪最後兩戰的拚勁與強硬。

儘管愛德華、唐斯，甚至是康利（Mike Conley）都說球員們看起來很累，全場能量起伏不穩定，只是較之上一輪兩天一戰，明明有更長的休息時間，肉體方面實不成理由，更該謹慎的是精神層面的消極怠惰，這連帶造成灰狼本該有的優勢亦盡失：罰球準度優勢變劣勢，本戰僅61.1%，少罰進5分；季後賽原先下半場最會得分球隊，居然只拿43分。

愛德華能不能以身作則重回攻防都卯足全力、勇者無懼的他，並且更有耐性於突破包夾與分球，而不是只想打英雄球倉促幹拔三分被攻守轉換，或者切入太深亂丟炸彈或失誤，且做好最基本的防守。

唐斯是否能再現「硬糖」，而非又是那個讓人失望的「軟糖」，沉著地至少幫忙卡好籃板，在進攻端打出該有的球星本色，灰狼斷不可能僅靠角色球員就獲勝。

球星找回狀況，後續談戰術才有意義。防守端端看球隊到底怎麼看上一戰的策略成敗，從首戰多數靠兩位後衛盯防雙星，180度轉換變成包夾為主機會不小，但是否過度極端的選擇？會否掉入獨行俠預料中，早做好改由外線轟炸的準備？無論如何，應該都會看到對於厄文多一點的協防調整，不再只是單一鎖定唐西奇，如何幫助得到處協防的戈貝爾，鞏固防守籃板，也是第二戰的課題。

進攻端問題較大，愛德華要更積極勇於碰撞切入，球隊也要為唐斯設計更好的錯位進攻機會，但在達拉斯撤下區防之前，關鍵還是在分球速度與意識，以及最後一哩路：能不能把握住外線空檔。

很難預設麥克丹尼爾斯與安德森能持續穩定下去，康利與亞歷山大華克（Nickeil Alexander-Walker），是否至少能抓交替就成關鍵；預料也會有更多的接球後快速下球切入，除了麥克丹尼爾斯，里德會繼續是另一個X因子。

灰狼綠葉在第一場比賽仍有發揮。 法新社

再來，關於戈貝爾的角色。防守端看來他還是下不得，這一輪還是得持續長時間上場，而區防又是非常針對他的有效策略，癥結還是如上一輪後兩戰，得持續讓他更快速壓逼籃下，吸引更多防守壓力，幫助隊友空間解放。

法國人本身也要先武裝好分球意識，同時間信任其近框接球（但絕不要相信他遠離籃框的任何持球進攻），這是與對手防守資源的博弈。首戰雙塔數次打高低位與4-5號擋拆，唐斯已經告訴你這是有效可行，再不濟也大有機會製造犯規，端看設計怎麼傳，敢不敢傳。

首戰對灰狼更大的警訊，是該更深刻體認到，對手後場雙星聯手的爆發力與關鍵時期統治力，與己隊是不同層級！

厄文本季季後賽之前首節最高不過4分，這場比賽卻是豪取13分，上半場更是狂轟24分，隻手幫助還未打開的球隊咬住比數；上半場受制防守的唐西奇，則是在第三節先靠一波7：0甦醒，第四節更進一步單節15分3籃板2抄截1助攻直接統治了比賽，無愧是場上最佳球員。

明尼蘇達要贏，不只是要取得領先，甚至得在前三節就拉開分差，否則第四節自己幾乎肯定是比拚球星威能下，吃虧的一方。但這何其容易？又要何等謹慎？狼軍能否靠團隊之力，力擋首戰攜手63分，更強大的季後賽球星雙人組威能？