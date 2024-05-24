比爾霸王條款成太陽毒藥 交易杜蘭特恐成不得不的選擇

本季鳳凰城太陽風光組成三巨頭，卻在季後賽首輪被灰狼4比0掃地出門成為第一支慘遭淘汰的球隊。對比布克開季前意氣風發的講著不知如何輸球論，真是有夠尷尬。太陽當初為了造就現專注現今贏球的陣容所付出的代價，是放棄球隊未來天賦與選秀權的操作空間，且明年賽季更雪上加霜的是杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)、比爾(Bradley Beal)明年年薪都在5000萬美金上下，光是他們三個人加起來大約1.5億美金的沉重負擔就已經觸碰到豪華稅，且這個數字竟超過聯盟半數球隊的薪資總和。

由於太陽未來幾年沒有足夠的銀彈補強與選秀權的操作，無疑是將球隊的未來玩死。球隊新的經營階層若想太陽體質在近幾年有所改變甚至保有競爭力的話，那麼三巨頭拆夥是勢在必行， 其中交易35歲的杜蘭特或許是不得不的選項。比爾的身價在過去這一年，急速滑落，布克又是原生太陽培養出的一哥人選，論市場上最有價值的交易籌碼很可能將落在杜蘭特身上。

幾個面向討論為何腦筋得動到杜蘭特身上。首先，太陽拿不出有足夠吸引力的交易主菜到市場上，比爾又擁有交易否決權的霸王條款成為太陽大毒藥。再者，就算沒有霸王條款，考慮到比爾近年傷病史與球季表現，實在不容易有球隊願意吃下他的5000萬美金肥約去圍繞著他建隊。 這個球季明星週過後一直到例行賽尾聲，比爾的進攻火力雖逐月加溫，投籃命中率維持高檔，一度令人期待他在季後賽的發揮。

比爾雖然身手還在，但本季也只能出賽53場，薪資極高且有霸王條款在身，太陽幾乎是不太可能換得出去。 影片來源：太陽 YouTube官方頻道

只可惜，比爾終究不是能左右球隊勝負的一哥人選，過去在巫師拿得分王，最風光的日子已經過去了。 以他傷後的整體打法與節奏就是球隊第二，第三當家的選擇而已。比爾並沒有太出色的自主創造進攻能力，得借助戰術跑位與隊友掩護來幫助他得到投射機會來放大他的作用性。 確實就進攻火力的延續能補上布克，杜蘭特以外的進攻斷層，但是這也要比爾夠穩定才行。

太陽根本的問題就出在霸王副手比爾實在太貴了，對球隊來說有換回應有的效益也就算了，但是這三巨頭實驗不僅沒成功，還影響團隊薪資空間的運用，實在是個超級大麻煩。

尋求生涯結束前還想再拿一冠的杜蘭特恐怕不容易在太陽現在的大環境中圓夢，舉凡遠走他鄉投入邁阿密南灘的懷抱，或是重返出道老東家雷霆幫助年輕球員成長都是相對更有前景的選擇。

熱火今夏首先將會面臨到巴特勒(Jimmy Butler)的續約問題，雖然巴特勒喊話在熱火退休的心不會變，但考量到他近年的健康出勤狀況，想尋求生涯最後一紙大約或許會有某種程度的困難。在薪資協商中，巴特勒團隊勢必得考量到他的年紀與身體耐戰度而在價碼上做出些妥協，否則熱火高層轉而追求杜蘭特不是不可能。

如果熱火未能留住巴特勒，他們很可能會與太陽交易來杜蘭特。 影片來源：太陽 YouTube官方頻道

年輕的雷霆本季打出超乎預期的表現，雖然在季後賽第二輪惜敗在獨行俠手上，但整支球隊核心主軸已非常明確，加上管理階層未來幾年手握一堆選秀籤，不僅保留現在的團隊薪資空間彈性，更替雷霆的未來發展鋪路。

年輕的雷霆在季後賽惜敗的問題就在於他們除了亞歷山大外，缺少能在讀秒階段跳出來支手左右勝負的球星。 他們現在就像當年杜蘭特身為年輕雷帝的時期，充滿天賦活力卻缺乏經驗。若杜蘭特有機會以老雷帝身份重返奧克拉荷馬，相信肯定會幫助球隊更邁向頂尖之路。

倘若太陽為了調整隊型做補強，現今卡在比爾的問題確實棘手，若因此不得不交易掉杜蘭特換回些籌碼，太陽的戰力肯定會在短期內滑落幾個檔次。太陽休賽季的補強操作無疑會成為各隊關注與接觸的球隊，即便杜蘭特已過生涯顛峰，但他的去留仍可能牽動新一波的戰力版圖改變。