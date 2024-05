唐西奇+厄文像座大山 愛德華遇上真正對手

氣勢、聲勢如日中天的灰狼在西區決賽G1以105:108不敵獨行俠。七戰四勝系列賽主場輸球,對灰狼和灰狼少主愛德華來說是「季後賽大門真正開啟」。

愛德華G1打了41分鐘,16投6中,攻下19分、11籃板、8助攻,16次出手其中三分球12投5中,三分命中率4成17非常搶眼,但這不是真正愛德華,更不是能帶領灰狼贏球的少主。愛德華大量三分球跳投,只站上罰球線2次,16次出手只有4次不是在三分線外,愛德華變成一名純外線跳投射手,灰狼如何贏球?如何能帶給獨行俠更大壓力和侵略性?灰狼豈能不敗。

先看看愛德華今年季後賽前兩輪的表現:第一輪灰狼4:0淘汰太陽,愛德華場均31分、8籃板,投籃命中率5成1,三分命中率4成38,他打爆太陽前鋒杜蘭特,也全面壓制太陽後衛布克。愛德華每場三分球出手8次。第二輪灰狼4:3淘汰金塊,愛德華場均27.7分、5.1籃板,投籃命中率5成,三分命中率3成7。愛德華每場三分球出手7.3次。

took down the defending champs.



THE WOLVES ARE WCF BOUND.@Sprite Game Recap pic.twitter.com/nqL26eNVkV