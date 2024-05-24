唐西奇+厄文像座大山 愛德華遇上真正對手

氣勢、聲勢如日中天的灰狼在西區決賽G1以105：108不敵獨行俠。七戰四勝系列賽主場輸球，對灰狼和灰狼少主愛德華來說是「季後賽大門真正開啟」。

愛德華G1打了41分鐘，16投6中，攻下19分、11籃板、8助攻，16次出手其中三分球12投5中，三分命中率4成17非常搶眼，但這不是真正愛德華，更不是能帶領灰狼贏球的少主。愛德華大量三分球跳投，只站上罰球線2次，16次出手只有4次不是在三分線外，愛德華變成一名純外線跳投射手，灰狼如何贏球？如何能帶給獨行俠更大壓力和侵略性？灰狼豈能不敗。

先看看愛德華今年季後賽前兩輪的表現：第一輪灰狼4：0淘汰太陽，愛德華場均31分、8籃板，投籃命中率5成1，三分命中率4成38，他打爆太陽前鋒杜蘭特，也全面壓制太陽後衛布克。愛德華每場三分球出手8次。第二輪灰狼4：3淘汰金塊，愛德華場均27.7分、5.1籃板，投籃命中率5成，三分命中率3成7。愛德華每場三分球出手7.3次。

took down the defending champs.



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灰狼過去連兩年季後賽都是一輪遊，但今年在少主愛德華球技與心態完全成熟後，灰狼終於殺進西區決賽！ 影片來源：灰狼官方推特

前兩輪季後賽愛德華投籃命中率都在5成以上，三分球和兩分球出手比重是7.5：12.5，愛德華將近有三分之二出手都在禁區和中距離。但打獨行俠G1，愛德華只剩下三分線跳投，單場出手12次三分球，只有4次進攻是在三分線內。這當然不是全面全能的愛德華，更不是灰狼和隊友需要的領路少主。

再看看愛德華對手獨行俠兩大球星後衛唐西奇、厄文表現：唐西奇26投12中，攻下33分、8助攻，其中三分球10投3中。厄文23投12中，攻下30分、5籃板，其中三分球3投0中。上半場厄文砍進24分，避免獨行俠被上半場砍進11個三分球灰狼射爆。厄文上半場發飆，幫助獨行俠立於不敗之地，唐西奇主導下半場戰局控制比賽節奏，同時負責帶領隊友關門、贏球。

獨行俠兩大球星厄文和唐西奇分別在G1上、下半場掌控比賽，灰狼輪得並不冤枉。 影片來源：獨行俠 YouTube官方頻道

愛德華先送走杜蘭特+布克兩顆一線球星，再讓約柯奇、穆雷兩個很難防守球星提早放暑假，愛德華十八般武藝、攻守俱佳的全能表現，以及超成熟心態和拚戰意志都是灰狼爭冠最大優勢和保證。

面對獨行俠和唐西奇、厄文，愛德華在季後賽前兩輪那種君臨天下霸氣、以及做為NBA未來看板人物和灰狼少主形象，在G1就被獨行俠唐西奇、厄文比了下去。

愛德華體能可能受到上個系列賽打金塊「搶七」影響，他有點累了，打法上也太偏頗，甚至難以置信地幾乎只剩下三分球跳投。這樣的愛德華很難帶領灰狼突破獨行俠防守，打出灰狼防守執行力和對位優勢。

獨行俠祭出強硬的防守，在連續兩場體能消耗過鉅的情況下，愛德華(右)的攻勢受到限制。 美聯社

西區決賽愛德華遇上更強大對手和團隊，唐西奇比愛德華更懂如何控制比賽節奏，帶領團隊前進。厄文的單打、擋拆和攻防轉換得分，也比愛德華更犀利難擋，得分效率更高，讓人防不勝防。唐西奇為愛德華上「領袖」課，厄文為愛德華做出「進攻+節奏」示範，我們幾乎可以確定，灰狼少主將會在G2大大反彈。

愛德華擁有幾名非常棒的隊友：唐斯是七呎213公分射手，他也是個能打低位大個子；麥克丹尼爾斯是206公分防守專家，現在也是一名場均20分前鋒；216公分中鋒戈貝爾是年度最佳防守球員，板凳上還有聯盟最佳第六人206公分前鋒瑞德提供非常火力和外線牽制，愛德華擁有馬上反擊獨行俠的底氣和無法預估的戰力上線。G2除非獨行俠打出更強悍防守和有著瘋狂三分手氣，否則灰狼應該能有大反彈演出。