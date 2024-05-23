92英哩的奇蹟 今永昇太史詩級新人球季持續寫紀錄

開季時，幾乎沒人在意小熊隊簽下30歲的前橫濱左投手今永昇太，大家講到今年的日本大物，眼光都只有簽下創紀錄合約的山本由伸，這個從沒拿過澤村賞、防禦率王、三振王等獎項的投手，默默地擔任小熊隊開季第四號先發投手，投到現在，經過九場比賽，自責分率低到只有0.84，這是大聯盟從1913年開始統計ERA後，菜鳥投手經歷九場先發後的最低紀錄，超越1981年道奇隊傳奇左投委內瑞拉（Fernando Valenzuela）的0.91。那年委內瑞拉一口氣包辦了新人王和國聯塞揚獎，還帶領道奇隊打進世界大賽。

在今永昇太九場先發中，小熊隊8勝1敗，而其他人先發的比賽，戰績為19勝21敗。其中六勝是接在敗北之後，讓小熊重獲動力；小熊今年兩場1比0獲勝的比賽，先發投手都是今永；他九場先發中，有八場能投完五局，唯一一次沒能達標，是因為下雨比賽中斷了三個多小時；他出場時唯一一敗，是輸給兵強馬壯的勇士隊，即使如此，他還是五局零失分，退場時還是0比0。今永登板的那一天，牛棚都可以獲得比較多的喘息，以小熊牛棚如此高的使用率（全大聯盟局數第六高），這一天的心安真是難得的奢侈。

今永昇太擁有六種球種，但是掃把球、曲球、伸卡球和變速球加起來，使用比例還不到10%，主要以四縫線速球和指叉球作為武器。最詭異的是他的四縫線，根據baseball savant的pitch arsenal stats，這顆平均速度只有92.0英哩的球，居然是大聯盟所有投手的所有球種中價值最高的，其run value高達＋13，比第二名足足高出3分（並列第二的是紅襪Tanner Houck和勇士Chris Sale的滑球，另外像Hunter Greene和Glasnow的火球，價值為＋9），堪稱天下兵器譜上高居龍頭的唐家槍等級。但這顆比大聯盟均速還慢兩英哩的四縫線，究竟有什麼魔力能夠如此殺人於無形？

今永昇太主要武器是四縫線速球，均速雖然只有92英哩，卻讓打者吃足苦頭。 影片來源：美國職棒 YouTube 官方網站

人稱『投球哲學家』的今永昇太，在5月2號主投7球，只讓大都會打3支安打，7次三振，是本季6場無自責失分的第4場，在賽後說：「我要確保我沒投出懶洋洋的速球。」也就是說，今永了解他沒有任何失投的空間，比賽中每一球都戰戰兢兢，像Greene平均97.8英哩的速球，還可以往紅中塞，他就不行。今永這顆軟綿綿四縫線的成功秘訣，在於兩個因素。一是它本身的上竄效果，二是今永的指叉球配球。

日本投手的四縫線幾乎都有shoo-to的傳統，這個上竄尾勁被今永發揮至淋漓盡致。儘管速度不快，但今永的四縫線速球卻有著2439轉的驚人轉速，比Greene的轉速還高。這使得今永昇太的四縫線會在進本壘板時有絕佳的爬升，根據baseball savant的資料，在投超過100顆四縫線的投手中，今永的爬升力排名第七：

林煒珽／製表

今永的四分之三式投法造成他的放球點低，配合高轉速和渾厚的倒旋，使得他的四縫線天生就有上竄效果。baseball savant還有一項數據，佐證今永的四縫線很會爬，就是spin effeciency，簡單來說，就是抵抗地心引力的能力，今永的四縫線以98.8%的效率，位於金字塔頂端。

就因為這樣，小熊隊一直鼓勵今永把他的四縫線攻進好球帶的上半部。今永自己也勇於嘗試各種可能：「我非常專注在把它放進好球帶內，感覺像在學習這樣做O不OK。」他的四縫線擺在好球帶上緣的比例將近60%，以先發投手來說算高的，也跟日本的習慣很不一樣。

這顆四縫線雖然揮空率不算頂高（23.3%），但是打者要咬中球也沒那麼容易，被打擊率僅僅1成64，是大聯盟用過100顆以上四縫線的投手中第二低的（只有白襪的左投Garrett Crochet更低），而長打率更是全聯盟最低。

雖然挑剔了一下他的揮空率，但其實以他的速度，今永用四縫線奪三振的能力已經算強了。我們來看一下大聯盟今年以94英哩以內的速球三振打者次數的排名：

林煒珽／製表

其次就是今永會用指叉球，來混淆右打者的節奏。今永通常在打席一開始，就會先用四縫線搶好球數，而他第一球的好球率又高（68.4%，全聯盟第八），一旦被他取得兩好球領先後，打者就只能賭下一球是四縫線，還是指叉球，偏偏機率又接近各半，這對於今永取得對戰優勢非常重要。

「我很專心讓打者以為四縫線要來了，然後來顆指叉球。我想要獲勝，這種配球非常重要。」雖然今永的指叉球製造的揮空率是四縫線的兩倍，但目前他的58K中，27次是四縫線，28次是指叉球，因為打者猜錯的機率也剛好一半。

這顆指叉球的出手點、旋轉的方向和前半段走的軌跡幾乎和四縫線一模一樣，但是指叉球接近本壘板的變化，包括垂直掉將近兩英呎，還有只有四縫線一半的轉速（1110轉），以及接近10英哩的速差（83.2英哩），讓打者只要沒設定好，幾乎就是等著出局。

今永的神話也許不會一直如此可怕，但是在一個所有資訊都快速被暴露、研究、解析的大數據年代，他經過兩個月，九場出賽，還能保持無法攻破的穩定，而且靠的是一顆貌似平凡的92英哩直球，這如果不是奇蹟，那什麼是奇蹟。