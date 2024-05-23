中職／球隊、話題大於成績 台灣明星賽有自己的玩法

台灣及日本在日前都已開始今年明星賽的球迷投票作業，兩者投票及公佈方式略有不同，中職採用的網路投票可即時看到球員的得票數，而日職則會階段性地於特定日期公佈票數，21日就公布球迷票選的第一次中間發表。

日職每年的明星賽總會有好幾位新竄起的黑馬球員名列票數前幾名，例如暫居央聯先發投手第一名的才木浩人，他目前5勝是兩聯盟最多，防禦率也僅有1.76，加上阪神球迷基數多，因此衝上首位，領先居次的菅野智之約3千票，另外，像DeNA的捕手山本祐大、火腿的捕手田宮裕涼、三壘手郡司裕也等以往不常見到名字的球員，今年不但都進入明星賽票數前五高，更是該位置的領先者，而以巨人的新人西舘勇陽，也在生涯首年就站上央聯中繼投手第二名的位置。

阪神的才木浩人投出日職最多的5勝，在央聯先發投手票選暫居第一名。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

這些年輕球員之所以能獲得球迷的眾多選票，當然有著像是巨人、阪神、軟銀等隊的球員擁有球迷基數多的優勢、還有今年明星賽第一場在火腿主場ES CON FIELD HOKKAIDO舉辦，因此火腿球員在票選上會獲得較多關注等的理由，但最主要的還是球員本身在今年打出不錯的成績，球迷以手中的選票對於球員的努力做出最大的鼓勵及感謝。

但在中職，打出好成績似乎對明星賽票選結果沒有太大影響，身處球隊、話題性等都要比優異的表現更容易受到球迷們的青睞，目前的投票結果就只是再一次顯現出這種狀況。

今年中職明星賽的網路投票從上週開始，雖然若干位置的領先者在這段期間有所變動，但中信也僅花了不到一週的時間就一統天下，除了全壘打大賽之外，其餘10個場上位置的領先者全部都是黃色球衣的球員，這10名球員在今年並非全部都有好的成績，但憑著百萬球迷的投票還是穩穩地坐上領先者寶座。

曾頌恩是中信今年打線上的亮點，暫居外野手票選第一是球迷對他的肯定。 聯合報系資料照片

先發投手徐基麟及超車陳傑憲而成就黃色最後一塊拼圖的外野手曾頌恩，是這10人當中最實至名歸的領先者，徐基麟今年先發5場，投出4勝1敗2.57防禦率的好成績，是目前本土先發最多勝投手，也成功頂上鄭浩均受傷遺留下的先發空缺；曾頌恩則是頗有要打出生涯年的氣勢，出賽31場，打擊率3成36、5轟及23分打點都是排聯盟前五名，對中信的攻擊火力有很大的貢獻，但同在領先位置的隊友表現卻沒有那麼好了。

江坤宇及周思齊雖因傷及狀況不佳僅出賽10場左右，但本來就具有高人氣及將引退等原因，居第一名並無懸念，而二壘手岳東華的打擊率不到2成，捕手高宇杰也僅有2成30，成績與他隊同守備位置上的球員相比並不出色，其他人如中繼、後援部分，也有曾峻岳及富藍戈等表現更精彩的球員，卻也只能爭第二，可見得身處球隊的重要性，而最明顯的就是今年季前轉隊到中信的陳俊秀，從酒紅色球衣換穿黃金聖衣後，馬上就成為明星賽先發一壘手的遙遙領先者，連有4成打擊率的陳鏞基都不是對手，以7萬票之差遠遠落後，更不用說第三名的拿莫．伊漾票數只有他的1/3不到。

江坤宇今年因傷才出賽10場，但憑著高人氣仍居游擊手票選第一名。 聯合報系資料照片

不過球迷投票本來就取決於人氣，中信球員每年都位居領先者寶座也是習以為常的事情，除非像之前有過的6隊分2組來進行票選，否則這種現象也是每年重演一次罷了，為了不讓球迷對於重複的戲碼感到厭煩，順帶提升明星賽的關注程度及票房，聯盟這幾年將許多元素融入明星賽，更積極製造話題，如蔡其昌會長在記者會上親自替葉保弟拉票，葉保弟目前暫居外野手第五名，甚至超過旅日回台的隊友王柏融，台鋼粒保樂園有望在明星賽開張，加上百位啦啦隊、演出表演等，使得明星賽成為季中的嘉年華會，創造出中職有自己獨特玩法的明星賽。