新世界線再開！灰狼、獨行俠決戰西冠 四大面向分析

西區冠軍戰將贏來灰狼VS獨行俠之爭，擊敗衛冕軍金塊後，狼軍聲勢大漲，但在不看好中一路過關斬將的獨行俠，同樣非省油的燈，與丹佛迥異的球風，將帶給明尼蘇達新一波不一樣的挑戰。

忘了例行賽明尼蘇達的3勝1負領先吧！，四戰中獨行俠雙星僅連袂出賽一場，更未曾碰過補強後截然不同的新生達拉斯軍團，究竟誰能勝出，且讓我們透過近況研究，先來看看系列賽的戰前重點分析！

另一輪防守博弈大戰

憑藉著例行賽聯盟防守第一，以及前一輪將衛冕軍壓制在場均僅97.6分的威名，灰狼被公認為本季最強防守球隊，但過去一向被外界認為攻強守弱的獨行俠，在季中補進華盛頓（P.J. Washington）與葛佛（Daniel Gafford），補強最疲軟的禁區後，防守早已不可同日而語。

獨行俠例行賽最後20場是全聯盟最佳防守球隊，第二輪更將例行賽聯盟三分命中率最高、進攻第3的雷霆，壓制至第二輪8隊中最低的33.8%，並靠著強硬對抗與衝搶控制籃板，從而淘汰對手。

所以面對西區冠軍，首先讀者們得改變觀看獨行俠的角度，現在這是支攻守兼備的強隊，絕對有資格與灰狼再來一場激烈肉搏、鬥智鬥力的防守大戰。

達拉斯前兩輪的防守策略大致相仿，在總教練基德（Jason Kidd）主導的防守計劃下，優先透過內縮協防保護油漆區，同時積極撲防三分外線，必要時並且會祭出區域防守，季後賽成效斐然，特別是唐西奇一掃過去時遭詬病不夠積極的防守，不僅受到好評，也成了防守悍然提升的關鍵。

灰狼雙塔唐斯(左)與戈貝爾。 美聯社

分區冠軍戰，達拉斯將迎來愛德華（Anthony Edwards）的強勢突破，對基德來說，他是等同雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的絕強得分手（三分加強版），季後賽的升級幅度更是聯盟第2，有效命中率57.8%大勝例行賽的52.8%。

還將面對整個季後賽最強大的禁區對手：明尼蘇達三頭狼戈貝爾（Rudy Gobert）、唐斯（Karl-Anthony Towns）與里德（Naz Reid）的衝擊，沒有理由不先延續這般的策略，且看狼軍的綠葉球員能否幫忙解圍，達拉斯再適時調整輪轉與夾擊的排序與細節部分。

對明尼蘇達來說，策略的抉擇會比較分歧。

前兩輪獨行俠的對手，分別採取迥異的防守策略：快艇主盯人，防守整支團隊；雷霆主力壓迫包夾唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）後場雙星，讓綠葉更多投射。但結局是，獨行俠連續兩輪以不同的方式成功突圍，成為最後的勝利者。

這兩套策略各有奏效之處：前者的確壓低了其他角色球員的得分，增加唐西奇的持球比例與時間，也會導致其效率下滑，但代價是唐西奇與厄文分別砍下場均29.8分與26.5分，雙星一場就聯手貢獻超過56分的統治力。

後者則確實讓唐西奇與厄文的USG%使用率、個人得分、出手數與出手品質都大減、失誤增加，同時間唐西奇的得分效率卻不減反增，雙星的助攻數提高，復透過團隊更多的傳球與助攻，大幅度增加空檔出手傷害。

對雷霆系列賽，達拉斯Wide Open命中率高達45.5%，三分命中率更高達45.2%，打出了五人得分上雙的多點開花，瓊斯（Derrick Jones Jr.）與華盛頓挺身而出，葛佛場均得分更暴增77%+命中率高達61%，是整支團隊一起殺掉了對手。

如果說上一輪對決的金塊，擁有宛如超大型詹姆斯（LeBron James）的約柯奇（Nikola Jokic），這一輪灰狼將對抗當代另一位三分射程更遠、運球更好而體能稍遜的「白色詹姆斯」，也與詹皇全盛時期如出一轍，能在全場任何位置進攻，並同樣具有透過強勢單打吸引防守後分球之卓越統治力。

比之約柯奇，唐西奇搭配厄文，具備更強大拉開場上防守圈與外圍點名進攻的能力，從而削弱狼軍原本最引以為傲的禁區防守資源，這勢將為明尼蘇達帶來另一波未知的艱鉅挑戰。

尤其雖然防守圈大小不能相比，灰狼在金塊系列戰，也已先後經歷丹佛軍兩種進攻策略的洗禮，從中失敗過，卻也都成功再站起，能提前做準備。

唐西奇(右)和厄文雙核心。 路透社

預計有更優異且體型巨大的後場防守者，尤其更擅於壓迫與穿越檔拆掩護的狼軍，還是會先嘗試以盯人為主，壓制綠葉的防守策略，再伺機而動；若果無效，再採取重點包夾與輪轉協防。

特別要注意的是，達拉斯雙星與他隊明星後場最大的不同，除了都有優異三脅、皆能切換組織控球，都是關鍵球高手之外，更在於無死角的進攻手段，特別是擅於被視為違背當代Meta的中距離投射，灰狼不能也只打著護框與撲三分的如意算盤，而大方讓出中距離，絕對會遭到唐西奇與厄文的重創。

另方面，礙於雙方陣容都有難以單防阻擋的球星，都有容易被挑出來打錯位的球員，看到出乎意料的策略性換防，也無需太意外，唐西奇去蹲框守戈貝爾，厄文去守麥克丹尼爾斯，或者換唐斯護框戈貝爾出禁區協防單防，都是有可能的景象，端看雙方主帥如何對弈。

達拉斯的禁區警報

對獨行俠來說，此輪最大的壓力與改變，莫過於將首次於季後賽禁區居於劣勢，如何應對質量皆勝的三劍客戈貝爾、唐斯與里德，將成為勝負之所繫。

在能拉開戈貝爾空間的克萊柏（Maxi Kleber）遺憾傷缺情況下，獨行俠真正的長人僅剩下葛佛與萊夫利（Dereck Lively II），加上華盛頓打小號大前鋒，但面對灰狼兩位全明星+一位最佳第六人，絕對是下風。

前兩系列達拉斯在籃板上表現不俗，尤其對雷霆系列戰成為贏球關鍵，6戰下來籃板贏了28個，進攻籃板贏16個，關門第六戰進攻籃板甚至勝出多達7個，每場光二次進攻就平均多出對手近5分。

但你很難想像這些優勢在分區冠軍戰能依舊保持，更可能的是反居下風；原本在唐西奇穿針引線下輕鬆寫意的Roll in吃餅，可能也將變得艱難，在夾縫中求生存，一切端看兩位長人能回應的何等程度，以及如葛佛所特別防備的，要小心謹慎於遠離犯規麻煩。

獨行俠三大綠葉要角華盛頓(右)、葛佛(中)和瓊斯。 路透社

這也將是戈貝爾繼金塊之後，另一次的救贖機會，早在爵士時期曾敗給獨行俠。

儘管這次雙方人馬已經不同了，達拉斯也難再擺出5-Out，但戈貝爾與唐斯仍然將整個系列賽處於被唐西奇與厄文拉到外圍點名的陰影之中，要看團隊防守能如何保護，有過對戰經驗的基德特別表示了對他的警惕，卻也更清楚要如何減少他的影響力。

「90%的時間他都在籃框附近，所以我們必須弄清楚如何讓他遠離籃下，讓我們的得分手能夠清楚地看到籃框。我們會盡力移動他」，基德透露，已有準備將戈貝爾拉出禁區的策略。

且看這次就算將法國人拉出禁區，當他不用再那麼需要兼顧往返護框，是否還能繼續奏效，若果確實有效，那麼可預見他的上場時間會減少，這系列里德會扮演更具份量的角色。

但對獨行俠來說，最大的麻煩還會是唐斯，剛經歷與約柯奇的血戰，當他不用那麼分心於防守，或將成為對達拉斯這一輪最難以對位的球員，唯例行賽面對獨行俠，其表現相當大起大落，球隊需要他再一次化身「硬糖」！

如同上個系列戰，筆者認為唐斯與葛登（Aaron Gordon）的對決，會是決定系列賽勝負的主要組合，這輪亦然。

華盛頓能否持續攻守兩端的活躍，盡力阻擋唐斯，同時繼續維繫季後賽他那神奇的三分手感（季後賽三分命中率40.7%，例行賽僅31.4%），盡可能投進每個該命中的大空檔，為雙星拉開防守圈並扛起第三得分點，將是球隊能否拉長戰線的關鍵。

雙方角色球員的總體戰

雙方互有難解球星，防守策略勢必都會有所取捨，所以這個系列戰，依然會是場角色球員容錯率較勁的總體戰。

除了華盛頓，第二輪第六戰拿下生涯季後賽新高22分的瓊斯，都必須再次跳出來為達拉斯雙星分憂解勞，持續高檔三分火力、空切配合，以及偶爾的持球進攻。

獨行俠新秀萊夫利。 法新社

灰狼方面無獨有偶，後兩戰命中率75%直接擊潰金塊防守策略的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），乃至上個系列賽手感冰冷的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），也必須有所回應：空檔三分、對手策略下的三分線外帶一步跳投，到突破攻籃與幫忙分球。對相對貧攻的灰狼來說，他們必須能擔負更多角色，以防愛德華與康利（Mike Conley）被重點針對。

對灰狼的好消息是，上個系列賽苦於被約柯奇虐的里德，這系列大有機會成為球隊突破的達拉斯夢靨，同樣減少了防守負擔，除了分身乏術的華盛頓，對手並沒有適合對位的其他球員，而他能突破、能硬打、能投射、能拚搶，防守端還能提高輪轉機動力，論雙方板凳可能性，他是最可能改變比賽的那個人。

不過預計達拉斯能有足夠的深度，在這個系列賽與明尼蘇達分庭抗禮，預計小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、艾克森（Dante Exum）、格林（Josh Green）到哈迪（Jaden Hardy），都有機會上來幫忙調度體力與防守愛德華。

同樣地，考量隊形因素，灰狼應該也能有更多可用之兵，安德森（Kyle Anderson）可望不再那麼敗分，莫里斯莫里斯（Monte Morris）也能再多分擔一點時間，以保護也還有傷在身的康利。

獨行俠也必須記取上一輪第七戰，約柯奇體力被消耗殆盡而輸球的教訓。根據統計，或許也是因為慢熱，但迄今仍堅持盡可能正常輪替調度，場均上場時間最多的愛德華也才不過36分鐘出頭的灰狼，是整個季後賽下半場最會得分的球隊，超過一半的主要輪替，下半場表現都更勝上半場，尤其是康利與麥克丹尼爾斯。

雖然獨行俠有頗為可觀的深度，唐西奇與厄文前兩輪場均時間都超過40分鐘（前者還帶傷），在肯定帶來更高強度防守的狼軍來襲下，隊友能不能爭氣地幫他們多撐住哪怕1到2分鐘的喘息，以便雙星在關鍵時刻能維持高水準狀態關門，有賴球員們的膽識與決心，以及基德的調整與判斷。

最佳第六人里德。 法新社

球商、犯規麻煩與罰球準度之爭

雖然雙方會打總體戰，但在這種精英對決中，合理的休息是必要的，意料之外的重要球員犯規麻煩，始終都會是變數，在這個系列賽尤甚。

雙方各有剩下球員中最會討犯規的第二&第三名唐西奇與愛德華，前者尤其以這方面的球商聞名，灰狼方面唐斯卻是剩下球員中最會犯規第2/場均3.9次，除此之外，戈貝爾場均3.6次與麥克丹尼爾斯3.3次，也都容易累積犯規，獨行俠則如前所述，亦需保護葛佛與萊夫利珍貴的12次犯規，雙方都有要盡量避免不必要犯規的壓力。

與此同時，本季季後賽灰狼主力罰球命中率皆大於7成，反觀獨行俠，瓊斯、葛佛與萊夫利皆低於7成，對雷霆系列賽團隊罰球命中率更低至僅66.4%。許多球隊都曾用過「駭戈戰術」，獨行俠也才剛被用過「駭萊戰術」，當雙方近身肉搏，任何一分都彌足珍貴情況下，雙方罰球準度的落差，也會成為勝負分野的關鍵。

最後，且看雙方的健康度，以及芬奇（Chris Finch）與基德的鬥法。兩位皆在今年季後賽證明自己的主帥，都將繼續扮演影響勝負的要角，始終能否快速於場與場之間檢討變陣，甚至臨場直接應變，在短期賽事中至關重要。

儘管灰狼因為跨過金塊而被多數看好，如TNT球評們一面倒認為明尼蘇達會晉級，但擁有場均幾乎大三元的剩下四隊中最佳球員，以及有總冠軍戰經驗、生涯關門戰14勝0敗的頂級得分手，唐西奇與厄文在手，不到淘汰前獨行俠都還有希望。

老將康利(左)。 美聯社

遑論這是前者成為球隊核心以來，整合出圍繞著他而打造的最強團隊，絕不容小覷，他們將嘗試複製2011年奪冠的奇蹟之旅，而多休息幾天讓持續帶傷唐西奇得到更充分休養、對手有可能開心過頭，以及灰狼尚需測試防守策略哪種有效的首戰，就是最有可能突襲成功的良機。

對於灰狼來說，不要忘記金塊首戰就被自己攻破的教訓，能否暫且收斂過關的興奮，重新投入另一場硬仗，同時在球星火力其實並不如人的情況下，真正做到第七戰賽後所說：這是支15人的球隊，透過更均衡團隊群策群力勝出。

答案，明日揭曉！