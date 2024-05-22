中職／小球戰術打造悍將球風 丘規鋒不隨實在可惜

富邦悍將自2017年接手義大犀牛至今已經8個年頭，總教練從葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮依序接棒，到現由陳金鋒執掌兵符。不過原本的冠軍球隊每況愈下，已經5年未能打進季後賽。球團力拼換血改造球隊，大幅度釋出前朝功臣，但始終找不到適合的球風。

昔日犀牛、悍將打線主要靠林益全、高國輝、胡金龍撐場，搭配偶爾開花的蔣智賢、高國麟，雖比起其他隊滿地開花仍略遜一籌，但不至於看不到對手車尾燈。隨著超級打擊年已過，加上「輝龍拳」連線瓦解，中生代呈現火力不足的冏境。除了有新球隊加入時以外，富邦大多是最不會得分的球隊，還有多場比賽只得0或1分。

2022年林華韋領隊上任後，球隊大幅換血，同時由丘昌榮接任總教練，當時陣中已無巨砲打者，而改由范國宸、王正棠及申皓瑋等中生代領軍。年輕化的打線讓教練團可以運用更多的戰術，丘總就運用大量的「小球戰術」，觸擊、偷點、盜壘、跑打樣樣來，讓他們在去年成為全聯盟最會跑的隊伍，用速度彌補火力不足，在下半季開始展現「夠悍」球風。

今年富邦總教練換上陳金鋒，他從悍將接手犀牛時就擔任副領隊、顧問及二軍總教練，是最熟悉悍將的人。春訓時他就提出球隊的打擊問題在於「飛球率太高」，因為球員力拼長打，但能力不足時，就形成過多高飛球，造成無效的攻擊。他希望球員要確實擊球，而且要認清能力與角色，如果能常上壘且發揮速度優勢，跟打全壘打在意義沒有什麼不一樣，重點還是得分。

王正棠是滾飛比影響打擊最明顯的範例，他擊出飛球偏多時，打擊率就不佳，今年不刻意往上打，反而成為最會轟的悍將打者。 聯合報系資料照片

熱身賽的數據雖然有限，但卻可以發現悍將今年打出季前宇宙邦佳績的原因，除了狂轟的高國麟，以及長打率高達0.833的蔣智賢飛球較多外，其餘球員多力拼往地上打，團隊滾飛比高達1.53，落實鋒總的目標，尋求確實擊球。因為擊球確實，加上多為滾地球，教練團更容易下達戰術，在短短10戰中就有20次盜壘，而且高達17次成功。

穩紮穩打不追求每球都全力揮棒，而是尋求有效攻擊及擊球掌握度，改變球來就打習性，在今年中信兄弟的曾頌恩身上可看到最佳成效的範例。雖然一度犧牲長打率，但三振相對減少，更能掌握擊球點後，再慢慢找回原有的長打能力，讓他打出生涯年。但這樣的成功畫面，在悍將打者中卻難實現，主要在於新的打擊習性始終無法持之以恆。

有戰績壓力的例行賽，悍將打者又恢復以往的打擊習性，因為過度急躁，無法確實掌握好的擊球點，再度成為飛球型球隊。大家習慣往天上打，不但飛不出去，教練也無法下達小球戰術，讓他們已經出賽超過30場，盜壘嘗試卻是與熱身賽10場一樣的20次，是目前最少的球隊。沒有長打能力，又無法找回丘總建立的速度戰球風，讓富邦只能一直靠投手壓制力苦撐戰局。

范國宸是一位很愛打飛球的球員，他的滾飛比僅0.6~0.7，但狀況不好時擊球點常不確實，就只能成為無效攻擊。 聯合報系資料照片

悍將除了打擊教練垣內哲也外，能在打擊環節協助的教練並不少，包含總教練陳金鋒昔日就是巨砲象徵，在二軍時就不吝指導球員打擊姿勢及重心；首席教練丘昌榮及基地統籌教練陳連宏，在前東家都曾擔當打教，也都留下不錯的風評；新任二軍教練高國輝，當球員時就常把打擊經驗及技巧傳授給隊友，前往日職研習時，日本球員也讚譽有加。

然而目前悍將打線陷入窘境，這麼多受到好評的教練似乎一籌莫展，而且球員打擊失利後黯然走下場，相對比較少看到教練即時回饋，反而給予的是持續暢打機會。雖然鋒總認為這是讓球員挑戰自己，面對低潮怎麼正面思考來突破，然而恐怕忽略他已身處一軍戰場，調整養成應是二軍的工作。

丘總已經試出小球戰術是最適合悍將的攻擊方針，鋒總亦知問題在於「飛球率太高」。既然都知道問題，熱身賽也能做到改變，就代表不是不行，而是無法持之以恆。這需要從打擊習性去調整，正是考驗教練功力的時候。陳金鋒總教練應該不要再執著讓球員挑戰自己，先找回昔日已成功的「速度戰」的球風，或許才是更好的策略。