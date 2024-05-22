集巨怪、瘋狗兩聖絕學於一身 史庫柏是當今聯盟第一高手

要說大聯盟史上最具宰制力的投手，「巨怪」強森（Randy Johnson）與「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）絕對榜上有名；但如果有那麼一位球員，同時具備強森的三振能力，又有麥達克斯製造滾地球的能力，那想必十分有趣，而他就是我們今天的主角——史庫柏（Tarik Skubal）。

史庫柏本季在各項進階數據幾乎都領先群雄。 擷圖自MLB官網

現年27歲的史庫柏，2018年選秀第9輪才被老虎選中，由於豐富的傷病史以及不穩的控球能力，當時的球探評價僅55分，其中以極速98英里/ 小時的速球最為出色；2021年迎來生涯第一個完整賽季，史庫柏的菜鳥球季表現一般，整季被敲出35發全壘打，防禦率4.34，但他的三振能力出眾，149.1局的投球局數中送出164K——直到2023年，他終於雕琢出屬於自己的變速球，該年在傷癒歸隊後的15場先發中，繳出80.1局、102次三振、2.80的ERA，投手獨立防禦率（FIP）更是僅有2.00。

而來到2024年的現在，史庫柏的表現更上層樓，直球均速來到生涯新高的96.9英里/ 小時，9場先發6勝0敗，吃下55.0局、送出66次三振、8次保送、防禦率1.80、FIP也僅1.95，向外界正式宣告，自己就是棒球界的明日之星。

史庫柏日前對上洋基，投出生涯新高的12次三振。 影片來源：MLB官方網站

對右打——「巨怪」般的三振機器

當然，史庫柏的特別之處不僅於此，他還是位相當聰明的投手，當面對右打者時，他的武器是上看100英里/ 小時的四縫線直球（32.7%）、84英里/ 小時的變速球（32.1%）、具有下墜幅度的伸卡球（17.6%）以及滑球（11.4%）；他變速球與直球的速差多達10英里/ 小時，且縱向變化幅度比起聯盟平均多上1.7英吋，與直球共軌搭配下，能製造高達43.3%的揮空率（Whiff%），對手僅能繳出 .226的 xwOBA 與86.4英里的擊球初速；在面對右打者的45.1局中，史庫柏共投出53次三振，如同2000年初的強森——手握火球及一顆縱向變化球，在投手丘上化為無情的三振機器。

對左打——「瘋狗」般的滾地球大師

面對左打者時，史庫柏有截然不同的配球策略，這時他以伸卡球作為主要武器，用量拉抬到51.5%，同時利用左對左優勢、使用率30.3%的滑球；他的伸卡球均速來到96.3英里/ 小時，對手的擊球仰角被壓迫到 -18度、擊球初速僅80.9英里/ 小時；如同麥達克斯的投球藝術，滾地球率高達81.0%，滾飛比（GB/ FB）是誇張的17.0；這都還沒提到，本季左打者面對他的滑球，至今還沒有人能擊出安打。

史庫柏本季面對右（上）/ 左（下）打者之配球比較圖。 擷圖自MLB官方網站

除了對左/ 右打者的配球差異，史庫柏的控球能力也不容小覷，即便能投出百英里火球，本季的保送率（BB%）僅3.8%，為聯盟前7%的水準；從投球熱區也能看出，史庫柏總是能將速球控制在外角高的位置，使打者無法跟上揮空；伸卡則是鎖定內角，讓對手擊球受到擠壓，無法製造有傷害性的擊球。比較進階數據，他的壓制力更勝金鶯新王牌伯恩斯（Corbin Burnes），以及防禦率不到1的今永昇太。

作為先發投手，史庫柏的球威及控球都達到頂尖，既能三振打者，又能透過伸卡球製造大量滾地球，是少數面對左、右打者時，投球型態截然不同的選手，他受訪時曾表示：「如果我能在面對不同打者、不同用球數時運用不同的配球策略，那麼打者就只能保守地出棒，自然就無法拿出他們最好的表現，而這就是我的目的。」

誇張的是，已經近乎無敵的史庫柏仍持續在精進自己的球路，關鍵在他張開雙手迎接現代的數據，他知道當自己的滑球水平位移落控制5英吋內、垂直位移越大，那麼這球路還能用來對付右打者；而少用的曲球若能投得愈快，將使他多一項救命武器——從史庫柏面對職業的成長心態與數據思維，不難想像，若能克服健康疑慮，塞揚獎的殊榮想必手到擒來。