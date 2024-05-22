領軍扳倒兩大甲子園名校 業務之神當監督如何打出驚奇？

大阪桐蔭和履正社這兩間學校，可說是不只在大阪，就算放眼全日本高中棒球界，實力都數一數二的兩支隊伍。然而，最近舉辦的「春季近畿地區高校野球大會大阪府預選」，卻爆冷出現一所名為大阪學院大學高等學校（以下簡稱「大院大高校」）的隊伍，分別以9比8擊敗履正社，再以2比1逆轉打敗大阪桐蔭，最終打敗興國高校，拿下這次賽會的大阪優勝。

這匹大黑馬之所以能夠竄出，一連打敗兩支全國級別的強隊，關鍵人物正是他們的總教練辻盛英一。辻盛英一雖然學生時期就有棒球資歷，但所屬學校並非什麼超級強隊，畢業後也沒有打進職棒。事實上，他的第一份工作是進入三井住友銀行，擔任信用卡貸款推銷員，後來又被叫去做房貸業務。然而他初期不得要領，沒有什麼業績，一度對工作失去熱忱。

有一次，他打聽到某客戶是阪神虎隊的球迷。喜歡棒球辻盛就心想，反正硬要推銷只會招來反感，乾脆和這位球迷聊聊棒球，聊完就打道回府算了。結果客戶和他聊得非常起勁，一眨眼就過了兩個多小時。正當他結束準備離開時，客戶主動提議，說自己最近工場要添購設備，於是就向辻盛的銀行貸款。

這難得的成交經驗，讓辻盛恍然大悟，瞭解到原來利用自身特點來和客戶打好交情，反而才是有效的推銷手法。後來他轉往美國人壽（現大都會人壽）任職，連續13年成為日本分公司的業績冠軍。現今他自己獨立創公司當老闆，同時也開班授課，培養更多業務好手，還出版《業務之神的聊天術:不推銷，讓業績從0到1億》一書分享成功心得。

就在辻盛英一成為商業奇才的同時，他也沒有忘記棒球。辻盛從2010年起，開始擔任大阪市立大學（現已併為大阪公立大學）棒球隊總教練。他打出「攻擊野球」的方針，除了打擊和跑壘，也相當注重飲食和重訓等等。2017年秋季聯賽，大阪市立大學拿下球隊暌違24年的聯盟冠軍，2019秋季聯賽再拿一冠，留下不俗的執教成績。

2022年辻盛卸下教練身分，本想藉此專心在事業上，結果這回換大院大高校提出邀請，讓他再次成為了棒球隊監督。於是，他過著每天在公司工作到下午三點，接著四點到八點指導棒球隊的生活。碰到學校放長假的時候，他也會在白天指導球員。

辻盛英一（左1）2022年起擔任監督，讓大院大高校脫胎換骨。 擷圖自大阪學院大學高等學校IG

不過，大院大高校雖然曾出過職棒生涯206勝的傳奇強投江夏豐，但整體而言並不是實力太突出的球隊，僅在1996年春季打進過一次甲子園而已。辻盛剛接任的時候，隊內的練球風氣也不好。球員們總是熱完身後，就開始嘻嘻哈哈地閒話家常，遲遲沒有認真投入。就算指示他們去重訓，實際到場後，也發現球員各個仍在聊天玩耍。

若是傳統的教練，看到球員都在打混摸魚，多半就會忍不住破口大罵，想用嚴厲的態度矯正球員行為。不過辻盛卻沒這麼做，反而湊上前去問選手：「你們在聊什麼啊？」加入對話中。等到慢慢跟學生建立關係了，再勸導他們：「我覺得練習中聊這些，打球也不會變強。」循循善誘學生球員。另外，他也找來過去大學時期的執教班底協助指導，還自掏腰包添購Rapsodo系統，跟能設定投出170公里的發球機協助訓練。

辻盛認為，現在的年輕選手都很聰明，會蒐集各種資訊並思考，也會反過來評價教練是什麼樣的人。因此，他不用上下關係去指導選手，而是擔任從旁輔助的角色，給出提示讓球員自行找答案。他認為帶球員就像帶公司，如果對方老是把錯怪給別人，那麼就不可能成長。反之，若是讓對方意識到問題出在自己，就會絞盡腦汁解決。因此他會不斷向球員提問：「為什麼變好了呢？」就像在公司裡會去問表現不佳的員工：「你覺得哪裡做不好？」讓對方察覺到自身的問題點。

其中一位獲得辻盛啟發的選手，便是內野手今坂幸暉，今坂有著超群的運動能力，右投長傳能丟到115公尺，左投也有85公尺。出身於山口縣的今坂，雖然高中刻意選擇到大阪深造，但卻漸漸失去信心，成為隊上和學校的問題兒童。於是辻盛便找他來問話，今坂坦承自己想挑戰職棒，可是自認已經不太有機會了。辻盛力勸他如果認真去做，肯定有職棒實力，見今坂仍提不起自信，辻盛直接放話，說如果今坂願意認真一個禮拜，辻盛就叫職棒的球探來看他。

結果，今坂就因為這句話開始認真起來，辻盛眼見策略奏效，後來更直接任命今坂為隊長，激勵他更加奮發向上。徹底發揮潛力的今坂，如今果然成為職棒球探注意的對象。在本次面對履正社的比賽中，阪神、巨人、歐力士等六隊球探都在場邊觀察今坂，結果他五個打數繳出兩支安打，包括一發滿壘時直擊全壘打牆的二壘打，面對大阪桐蔭也有四支二的表現。最終整個賽會留下26打數13安打打擊率5成，11分打點的頂尖成績。巨人球探水野雄仁也評價今坂攻守走俱佳，放眼整個高中球界，也絕對是頂級的游擊手。

大院大高校就這樣擊敗兩支強豪，在日本高中棒球中首屈一指的激戰區脫穎而出。今坂也表示，去年球隊在秋季賽事落敗後，選手們就一直在思考輸球的原因，練球態度也因此有了巨大改變，越來越多人會主動在團練後自主練習，可見得辻盛啟發自主性的教育模式獲得相當成效。球隊也並不以拿下這次的春季大阪區賽事優勝就滿足，更將目標擺在挑戰近畿地區冠軍，以及在夏季賽事稱霸全國。這支由「業務之神」率領的球隊，未來還能有什麼樣的驚奇演出，值得期待。