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從對金塊之戰看出灰狼上限 獨行俠俠爭冠情勢大好

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
從季後賽前兩輪的戰況分析，唐西奇(左)應可闖過愛德華(右)領軍的灰狼這關，帶領獨行俠殺進總冠軍戰！ 美聯社資料照片
從季後賽前兩輪的戰況分析，唐西奇(左)應可闖過愛德華(右)領軍的灰狼這關，帶領獨行俠殺進總冠軍戰！ 美聯社資料照片

西區決賽組合確定，西區第五種子獨行俠4：2淘汰第一種子雷霆，第三種子灰狼搶七4：3送走第二種子衛冕軍金塊，獨行俠vs.灰狼搶西冠，獨行俠爭冠情勢大好。

分析獨行俠西區決賽晉級前景和戰力前，必須先回看灰狼對金塊系列賽過程、對位、內容。賽前一般評估兩隊實力五五波，灰狼擁有聯盟最強大防守和鋒線對位，除了NBA未來後衛和看板人物接班人愛德華這名很難防守進攻點，灰狼籃板好、一對一和輪轉防守一流，更重要的是得分點平均，灰狼季後賽有七個得分點都能拿到場均兩位數得分(得分榜第七人後衛華克9.9分，接近場均10分)。金塊經驗好和團隊緊密是最大優勢，3-4名角色球員總能命中關鍵球和提供時外線火力，另外就是中鋒約柯奇是聯盟最佳球員，比賽統治力和帶動隊友領導能力無與倫比。

賽前我預測灰狼能淘汰金塊，因為灰狼擁有聯盟第一防守強度和包夾輪轉能力，同時高大鋒對位和禁區攻防優勢，都能有效限制金塊發揮。我甚至認為，灰狼有可能是金塊「剋星」。戰火開啟後，灰狼果真靠防守，並有效限制金塊後衛穆雷發揮，拿下前兩戰客場勝利，系列賽取得2：0領先。但G3、G4、G5我都預測金塊能透過戰略和用人調整贏球：金塊是衛冕軍，雙核約柯奇無解，後衛穆雷也是一線等級球星，關鍵球把握性十足，湖人連續兩年季後賽被金塊羞辱淘汰，就是栽在穆雷場場都有神仙球表現。金塊沒有理由不能反制灰狼的防守和壓迫、針對性包夾。

灰狼對金塊射手穆雷(中)的嚴密防守奏效，讓他在七場比賽中三分球39投只有13中。 美聯社
灰狼對金塊射手穆雷(中)的嚴密防守奏效，讓他在七場比賽中三分球39投只有13中。 美聯社

灰狼在前五戰也浮現球隊「上限」，如果防守不能奏效，針對性防守和包夾不能成功限制金塊射手和進攻，灰狼自己的得分和進攻發起都會有問題。但G6灰狼超完美爆發，內外線驚人火力四射，超乎預期大勝金塊45分，直接轟垮金塊，把系列賽拖進搶七。

搶七就是大家都看到的，金塊第三節初一度領先20分(58：38)，灰狼接上來上演史上最神奇逆襲，灰狼下半場打出60：37攻勢，第四節成功翻盤。灰狼搶七大戰投籃命中率3成9，三分命中率2成9，都遠低於季後賽水平，但靠著六人得分二位數，在這場防守大戰中勝出。金塊輸在掉以輕心，更致命的是除了約柯奇和穆雷兩大核心球星，其他六名角色球員全部同場熄火。

灰狼靠高強度防守淘汰金塊，但遇上運動能力更強的獨行俠時就不一定有效。 美聯社
灰狼靠高強度防守淘汰金塊，但遇上運動能力更強的獨行俠時就不一定有效。 美聯社

接下來西區決賽「獨行俠vs.灰狼」也是五五波，灰狼對位、優勢極為有限。

對灰狼來說，獨行俠比金塊難打，因為獨行俠擁有超級雙核唐西奇厄文，兩人單打、得分、創造力十足，能同時製造灰狼防守負擔。雙塔中鋒加福德、萊夫利二世，籃板好防守強速度對抗性一流。更重要的是運動能力和防守極為出色兩名前鋒側翼華盛頓、瓊斯，今年季後賽都打出生涯年和超級三分手氣。獨行俠擁有多樣進攻武器和攻勢發起點，對位能力、防守、強度都在持續提升，角色球員狀況不亞於金塊，高大鋒線配載出色運動能力，足以跟灰狼一較高下。

想要讓唐西奇(右)失常的防守難度極高，而厄文(左)的各種切入更是難以防守，灰狼對上獨行俠勢必會打得更加辛苦。 美聯社
想要讓唐西奇(右)失常的防守難度極高，而厄文(左)的各種切入更是難以防守，灰狼對上獨行俠勢必會打得更加辛苦。 美聯社

灰狼對決獨行俠，除了萬眾矚目的愛德華，還真的沒有太大優勢和錯位打點機會，遇上防守不弱，對位運動能力更好的獨行俠，灰狼以守為攻打法和進攻得分都會遭遇不小阻礙。

獨行俠爭冠情勢看好，很有機會站上總冠軍舞台。

賽前預測：獨行俠4：3淘汰灰狼。

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