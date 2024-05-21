都是投手惹的禍 樂天桃猿與金鷲一同慘落倒數第2名

上週賽程結束，排名發生最新變化，巧合的是台日同屬樂天集團的桃猿及金鷲這兩支隊伍，竟然在各自的聯盟都掉到相同的排名順位，桃猿目前以15勝17敗在中職排名第5名，金鷲則是17勝22敗1和，在洋聯僅領先西武排第5名，兩隊有著相同的排名，也都有著同樣的問題。

首先從日職的樂天金鷲看起，金鷲的團隊投手防禦率是3.49，不只在洋聯，甚至是日職兩聯盟合計12支球隊中最差的，就算135分的總得分僅輸給暫居洋聯龍頭的軟銀，排聯盟第2名，卻也無法抵消掉最多的153分總失分，戰績自然不好看，不過如果分成先發及後援兩部分來討論，後援的2.73防禦率並不算差，即使原本的守護神松井裕樹前往美國，包括台灣旅日好手宋家豪、酒居知史、鈴木翔天等主力牛棚投手仍維持穩定的表現，防禦率都不到3.0，本季接下最後一道防線的則本昂大更是出賽14場尚未失分，還拿到了聯盟第2多的9個救援成功，但則本轉換位置也讓球隊的先發戰力出現大漏洞。

宋家豪今年仍有穩定表現，目前是東北樂天金鷲的主力牛棚投手。 聯合報系資料照片

則本轉後援，田中將大則是去年10月右肘動手術，在3月20日的二軍出賽1場後，就未曾練投及實戰，距離一軍出賽還有很長的路，先發戰力先少2人，而金鷲本季出賽5場以上的6名先發投手，沒有一個人的防禦率低於3.0，最佳的是早川隆久的3.19，相對於洋聯其他5隊各有2名以上防禦率低於3.0的投手，早川僅能在榜上排第13名，顯現出球隊先發戰力的薄弱，事實上先發投手較弱就是金鷲近3年無法打進季後賽的一大原因，今年弱點仍未見改善。

田中將大去年10月開刀，回歸一軍之路遙遙無期。 聯合報系資料照片

台灣的樂天桃猿打完上週賽事後，在4隊大混戰的亂集團中暫居劣勢，整個聯盟則排名第5名，桃猿今年的狀況與金鷲一樣，團隊投手防禦率4.19是6隊最高，即使分為先發及後援也都各自在4.0以上，先發投手表現是全聯盟最差，與團隊防禦率一樣是唯一超過4.0的球隊，在今年有先發紀錄的6名投手當中，只有洋投威能帝及魔神樂的防禦率在3以下，除了中信，威能帝今年在面對其他4隊仍具有極佳的壓制力，不過面對中信2場卻完全被打爆，防禦率高達9.31；魔神樂雖較晚在一軍登板，但至今的表現就可說是桃猿本季最佳洋投了。

除了中信兄弟以外，威能帝在面對其他4隊時具有一定的壓制力。 聯合報系資料照片

至於其他4名先發投手，黃子鵬今年的防禦率及被上壘率仍舊無法恢復22年拿下12勝時的水準，被打擊率也是偏高的3成01，導致他現在只有1勝5敗；曾仁和今年的防禦率高達6.38，先發5場只有1場優質先發，被打擊率更是離譜的3成44，如果無法改善，可能會是回台4年中表現最差的一季；而另外2名洋投霸威斯及鈴木俊輔的投球內容就更糟了。

投手交出聯盟最差表現，加上桃猿今年的得分能力比起往年明顯退步，109分的總得分只排第4名，在打線掩護不了投手的狀況下，桃猿過去的勝利模式不再，戰績自然難有起色，只能與金鷲一起在各自的聯盟排倒數第2了。