馬刺打造新王朝 楊恩、溫班亞瑪組TV連線有譜？

歷經一整個球季考驗，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經證明他將成為聖安東尼奧馬刺隊的未來核心。不過，要逐冠勢必要增添新援，終究依賴「單核」的案例愈來愈少，楊恩（Trae Young）留不留在亞特蘭大，選秀會後就有答案，而馬刺隊高層證實已經在探索組成「TV連線」可能性。

去年的選秀狀元溫班亞瑪，加盟NBA後掀起一陣風潮，他的全能身手屢屢登上體育頭條。這位來自法國的籃球天才，在菜鳥年平均每場貢獻21.4分和10.6籃板，並以每場3.6次的阻攻成為聯盟火鍋王。如此出眾的表現，亦順利將年度新人獎收入囊袋，獲得媒體、專業人士的第一指名。

挖到寶的馬刺隊，球季結束後的首要任務，就是圍繞這位即將的超級巨星打造陣容，而剛抽到狀元籤的亞特蘭大老鷹隊，就和補強難度綁定再一起，因為狀元花落誰家，將影響楊恩是否留隊的意願。假設選秀結果未照楊恩的思緒走，雙方勢必減行漸遠，預期再上演一齣巨星出走記，馬刺隊即能趁虛而入，和老鷹隊上談判桌聊一聊。

從各種跡象觀之，休賽期間馬刺隊最迫切補強是一名控球後衛，可以與溫班亞瑪共同組織進攻，讓這位法國巨人能在最佳位置和時間將球放入籃筐。這一人若是楊恩的話最完美不過，球隊也相信有了他將如虎添翼，將溫班亞瑪的等級再度提升，讓馬刺王朝再次閃爍光芒。

溫班亞瑪已經不需要證明自己，新人球季的主宰表現讓他確立為馬刺隊未來長期核心，下一步就是替他物色有實力衝擊季後賽的新搭擋。 法新社資料照片

不過，這套組合亦有媒體駁斥為子虛烏有，雅虎體育（Yahoo Sports）的記者費雪（Jake Fischer）認為，聖安東尼奧方面並沒真正把焦點投在楊恩的身上，也許曾被提及但只有聊聊，並沒有認真操作去延攬這位球星。在他分析，楊恩之所以被提起，是因為他和老鷹隊的關係惡化導致，其中一部份原因是楊恩和墨瑞（Dejounte Murray）搭配不佳導致，另一個原因是溫班亞瑪曾公開談論過楊恩。

承受楊恩壓力的老鷹，如今因抽到選秀會第一順位而振奮，代表他們掌握到主動權。事實上，這時機對於全面重建最完美，也意味著楊恩在市場上的詢問度變高，可能成為交易搶手貨。

據體育頻道ESPN的記者麥克馬洪（Tim McMahon）所報導，馬刺隊的溫班亞瑪對與楊恩合作的點子「很感興趣」，他出席節目The Hoop Collective與主持人溫德霍斯特（Brian Windhorst）聊：「我與認識溫班亞瑪的人深談過，他們轉述TV連線這想法有意思。只不過，我不知道總教練波波維奇（Gregg Popovich）是否對這想法感興趣？」另一個人們頻頻將馬刺和老鷹牽在一起的原因，是老鷹現任的總經理菲爾茲（Landry Fields）和新上任的總經理特助薩萊（Onsi Saleh）都在馬刺隊的經理團隊工作過，雙方溝通管道無障礙。再來，馬刺手上還有選秀會首輪第四和第八順位選秀權，這都可以在與老鷹隊談判時端上桌，想想老鷹送走楊恩後，透過本屆選秀會用第一、第四和第八順位一口氣重建完成，有沒有操作的可能呢？

老鷹若能用楊恩與馬刺換來兩個今年的首輪選秀權，將能在前8順位挑走3個好手，對球隊的重建應該是能有很大的幫助。 美聯社資料照片

再來一點是楊恩來自德州，所以長期以來他經常被捲入與德州球隊交易的風波。體育媒體HoopsHype的記者史卡托（Michael Scotto）稱，許多消息屬於傳聞，到目前為止還沒有任何一支隊伍聯繫交易，史卡托認為今年交易大限前，老鷹和馬刺隊並沒接觸過，當然那時間點老鷹還沒抽到狀元籤，如今未來幾個月有可能產生變化，我們可以拭目以待。

最後我要強調這僅為棋盤推演，並沒有實質的證據顯示兩人會搭配成型。變數還在於聯盟有多支隊伍對楊恩有興趣，其中包括洛杉磯兩支球隊、布魯克林籃網和費城的76人隊，甚至是邁阿密熱火隊都可能來攪局，追逐楊恩的不會只有馬刺而已。再來是尋求交易或投自由市場的還有幾位球星，米契爾（Donnovan Mitchell）、喬治（Paul George）甚至英格倫（Brandon Ingram）都不排除與溫班亞瑪並肩作戰，可確定是無論跟哪一位球星搭配，未來的馬刺隊都會相當可怕。